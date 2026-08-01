චීනයේ සමුගන්නා තානාපතිවරයා ශ්රී ලංකාව සමඟ වූ චිරස්ථායී සබඳතා සමරයි
තානාපතිවරයා සිය ධුර කාලය අවසානයේ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා 돌아බලයි
ශ්රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයා, දූපතේ සිය රාජ්යතාන්ත්රික නිලය නිමා කිරීමට සූදානම් වෙමින්, බීජිං සහ කොළඹ අතර පවතින බැඳීම "සදාකාලික මිත්රත්වයක්" ලෙස හඳුන්වමින්, දෙරටේ සබඳතාවලට උණුසුම් උපහාරයක් පුදකළේය. ඔහුගේ ධුර කාලයෙන් ඔබ්බෙහිත් එම සබඳතා දිනෙන් දිනෙවෙෙ දියුණු වනු ඇති බවත් ඔහු ප්රකාශ කළේය.
ඉතිහාසයේ මුල් බැසගත් හවුල්කාරිත්වයක්
සමුගන්නා තානාපතිවරයා සිය සමුගැනීමේ අවස්ථාවෙහිදී දශක ගණනාවක් පුරා චීනය සහ ශ්රී ලංකාව අතර ගොඩනැගී ඇති ගැඹුරු සබඳතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය. රාජ්යතාන්ත්රික විධිමත් රාමුවෙන් ඔබ්බට ව්යාපාර, යටිතල පහසුකම්, සංස්කෘතික හුවමාරුව සහ ජනතා සම්බන්ධතා දක්වා ව්යාප්ත වී ඇති මෙම සබඳතාවේ ව්යාප්තිය ඔහු අවධාරණය කළේය.
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික ය立ථා වීම දිනෙෙ ඉදිරියට ගෙනයන මෙම අවස්ථාවේ ඔහුගේ ප්රකාශ ඉදිරිපත් විය. ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡා සහ සංවර්ධන සහයෝගිතාව යන දෙඅංශයෙන්ම චීනය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ප්රධාන ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවෙකු ලෙස ඉතිරිව සිටී.
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
ප්රධාන යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති සඳහා චීන ආයෝජනය මත බෙහෙවින් රඳා සිටි ශ්රී ලංකාව, සිය ණය සහන ක්රියාවලියේ කොටසක් ලෙස බීජිං සමඟ කටයුතු කරගෙන ගොස් ඇත. ඒ හේතුවෙන් තානාපතිවරයාගේ ප්රකාශ සැලකිය යුතු රාජ්යතාන්ත්රික බරක් දරයි. පසුගිය දශක දෙකක් පුරා ශ්රී ලංකාවේ සංවර්ධන න්යාය පත්රයේ කේන්ද්රීය ස්ථානයක් ගන්නා සබඳතාවක් දෙරට අතර ගොඩනැගී ඇත.
දූපතේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ප්රයත්නවලට සම්බන්ධ ප්රධාන ණය හිමි රටවල් අතරේ චීනය ද ස්ථානගත ව ඇති හෙයින්, ධනාත්මක ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල අඛණ්ඩතාව කොළඹ නගරය සඳහා ප්රායෝගික වශයෙන් මෙන්ම සංකේතාත්මක වශයෙන්ද ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
තානාපතිවරයාගේ සමුගැනීම මෙම ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවේ එක් පරිච්ඡේදයක අවසානය සනිටුහන් කළ ද, ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි චීනයේ උපාය මාර්ගික හා ආර්ථික අවධානය අඩු වීමට ඉඩ නැති බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. බීජිං වෙතින් නව නියෝජනය ලෙස ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන නිලධාරින් විවිධ අංශ හරහා ක්රියාකාරිත්වයේ ගමන් රටාව පවත්වාගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකා නිලධාරීන් සමුගන්නා තානාපතිවරයා ප්රකාශ කළ සුහද කැමැත්ත ප්රතිග්රහණය කරමින්, දෙරට අතර සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඔහුගේ ධුර කාලය තුළ දක්වන ලද දායකත්වය ප්රශංසාවෙන් පිළිගත්හ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.