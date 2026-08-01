Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි

නේගම්බෝවේ සිදු වූ මාරාන්තික යතුරුපැදි අනතුරට සම්බන්ධ කන්ටේනර් ට්‍රක් රථයේ හිමිකරු ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ජීවිතක්ෂයට පත් වූ තරුණයන් දෙදෙනා ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේ වීදි රේස් තරඟයක නිරත වී සිටි බවයි. මෙම ප්‍රකාශය, ඛේදජනක සිදුවීම වටා පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව නැවුම් ප්‍රශ්නාවලියක් මතු කර ඇත.

මාරාන්තික අනතුර පිළිබඳව හිමිකරු침 කියයි

අනතුරෙන් පසු මුල් වරට මහජනයා අමතමින් කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු අවධාරණය කළේ, වින්දිතයන් තම වාහනය සමඟ ගැටුණු අවස්ථාවේ ඔවුන් යතුරුපැදි රේස් කරමින් සිටි බවයි. මෙම ප්‍රකාශය, තරුණයන් දෙදෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගෙන නේගම්බෝ ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කළ අනතුර පිළිබඳ විමර්ශනයට නව මානයක් එක් කර ඇත.

පරස්පර විරෝධී කථා මතු වෙයි

ට්‍රක් රථ හිමිකරුගේ සිදුවීම් විස්තරය, වින්දිතයන්ගේ පවුල් සහ පොදු මහජනතාව අතර ව්‍යාප්ත වී ඇති ප්‍රකාශවලට පටහැනිව පවතී. මෙම මරණ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනා දුක් සහ කෝපය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, දැනට පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස මෙම පරස්පර විරෝධී ප්‍රකාශ සමගි කරගැනීමේ වගකීම බලධාරීන් කරා පැවරී ඇත.

  • මාරාන්තික ගැටුම සිදු වූයේ නේගම්බෝ ප්‍රදේශයේ දී වන අතර, එහිදී කන්ටේනර් ට්‍රක් රථයක් සහ යතුරුපැදිකරුවන් අවම වශයෙන් දෙදෙනෙකු සම්බන්ධ වී ඇත.
  • තරුණයන් දෙදෙනාම අනතුරේ දී ලද තුවාල හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇත.
  • ගැටීම සිදු වූ අවස්ථාවේ යතුරුපැදිකරුවන් රේස් කරමින් සිටි බව ට්‍රක් රථ හිමිකරු චෝදනා කර ඇත.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙනයයි

පොලිසිය අනතුර පිළිබඳ විමර්ශනය අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, සාක්ෂිකරුවන්ගේ සාක්ෂි, CCTV දර්ශන සහ අනතුරු ස්ථානයෙන් ලබාගත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක දත්ත ඇතුළු සෑම තොරතුරක්ම පරීක්ෂා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵල, සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ගොනු කෙරේ ද යන්න තීරණය කිරීමට ඉඩෙලව සලසනු ඇත.

නේගම්බෝ අනතුර, ශ්‍රී ලාංකේය මාර්ගවල නොසැලකිලිමත් ලෙස යතුරුපැදි පැදීම සහ වීදි රේස් කිරීමේ නිරන්තර ගැටලුව කෙරෙහි නැවත වරක් අවධානය යොමු කර ඇත. මෙය ගමනාගමන බලධාරීන් සහ මාර්ග ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරිකයන් මෑත වසරවල දී නැවත නැවත අනතුරු ඇඟවූ කරුණකි.

විමර්ශනයට අදාළ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා පොදු ජනතාව ඉදිරිපත් ව, සිදු වූ දෙය පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්‍රයක් ගොඩනැඟීමට පොලිසියට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

මිය ගිය අයගේ පවුල් මෙතෙක් ට්‍රක් රථ හිමිකරුගේ චෝදනාවලට නිල වශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙනයන විට, මෙම ඛේදවාචකයේ සත්‍යය නේගම්බෝ ප්‍රදේශයේ සහ ඉන් ඔබ්බෙහිද සැලකිය යුතු මහජන සැලකිල්ලේ කාරණයක් ලෙස පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

ඉමේෂා දුලානි අපරාජිත සියවසක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික කිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තාය. ඇය තනිවම කණ්ඩායම රැගෙන යමින් පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි Sinhala

ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි

ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වේ නවතම වෙළඳ දත්ත අනාවරණය කර ඇති පරිදි, රටට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම අපනයන ඉපැයීම් අඛණ්ඩව ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී…

01 Aug 2026 Discuss
චීනයේ සමුගන්නා තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ චිරස්ථායී සබඳතා සමරයි Sinhala

චීනයේ සමුගන්නා තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ චිරස්ථායී සබඳතා සමරයි

තානාපතිවරයා සිය ධුර කාලය අවසානයේ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා 돌아බලයි ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයා, දූපතේ සිය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලය නිමා කිරීමට සූදානම් වෙමින්, බීජිං සහ…

01 Aug 2026 Discuss