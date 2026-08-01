Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

ඉමේෂා දුලානි අපරාජිත සියවසක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික කිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තාය. ඇය තනිවම කණ්ඩායම රැගෙන යමින් පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට අත් කරදුන්නාය.

පීඩනය යටතේ ඓතිහාසික ඉනිංස් එකක්

දුලානි නොසැලෙන ස්වරූපයකින් ක්‍රීඩා කරමින් බෝල 64ක් තුළ නොදැවී රන් 101ක් රැස් කරගත් අතර, ශ්‍රී ලංකාව අතිරේක ඕවරයක් ඉතිරිව තිබිය දී රන් 177ක ඉලක්කය සපුරාලීමට ඇය මෙහෙවර කළාය. නිරවද්‍ය ආක්‍රමණශීලීත්වයේ ආදර්ශය විහිදුවූ එම ඉනිංස්, තරගයේ මුල් භාගයේ පාකිස්තාන් ලේ පිළිවෙලේ වීරෝදාර ගැසීමක් ජය ගැනීමට ප්‍රමාණවත් වූයේය.

එම ඉනිංස් සුවිශේෂ ඓතිහාසික වැදගත්කමක් දරයි — මෙය කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර කිකට් ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රී ලාංකික පිතිකරුවෙකු විසින් වාර්තා කරන ලද පස්වන සියවස පමණක් වූ අතර, එමගින් දුලානිගේ ජයග්‍රහණය තව දුරටත් ගෞරවනීය වේ.

ශ්‍රී ලංකාව තරග මාලාවේ ඉදිරියට

ජයග්‍රහණය සහතික කරගත් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තරග මාලාවේ 1-0 ඉදිරියෙන් සිටින අතර, ආසියාතික තරඟකාරීන් දෙදෙනා අතර ඉතිරි තරග ඉතා උද්‍යෝගිමත් ලෙස 展开 වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පාකිස්තාන් ලේ පිළිවෙල ආරක්ෂා කිරීමට සුදුසු පදනමක් සකසා දුන් නමුත්, දුලානි විසින් ශක්තිමත් නායකත්වය ලබා දෙනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවෝ අධිකාරීත්වයෙන් හා සංයමයෙන් ඉලක්කය සපුරාලමින් ඒ අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දුන්හ.

සමරණු ලද මොහොතක්

ශ්‍රී ලාංකික කිකට් රසිකයන් සඳහා දුලානිගේ සියවස සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයකි — දිවයිනේ කාන්තා ක්‍රීඩාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ගැඹුර හා ගුණාත්මකභාවය මතක් කරවන අවස්ථාවකි. ඇගේ දස්කම් නිසැකවම ඉදිරි පරම්පරාවේ කිකට් ක්‍රීඩකයන් දිරිගැන්වීමට හේතු වනු ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා කඳවුර ඉතිරි තරග කරා ශ්‍රද්ධාවන්ත ලෙස ඉදිරිපත් වන බව ද ඉන් ප්‍රකාශ වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි Sinhala

නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි

නේගම්බෝවේ සිදු වූ මාරාන්තික යතුරුපැදි අනතුරට සම්බන්ධ කන්ටේනර් ට්‍රක් රථයේ හිමිකරු ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ජීවිතක්ෂයට පත් වූ තරුණයන් දෙදෙනා ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි Sinhala

ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි

ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වේ නවතම වෙළඳ දත්ත අනාවරණය කර ඇති පරිදි, රටට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම අපනයන ඉපැයීම් අඛණ්ඩව ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී…

01 Aug 2026 Discuss
චීනයේ සමුගන්නා තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ චිරස්ථායී සබඳතා සමරයි Sinhala

චීනයේ සමුගන්නා තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ චිරස්ථායී සබඳතා සමරයි

තානාපතිවරයා සිය ධුර කාලය අවසානයේ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා 돌아බලයි ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයා, දූපතේ සිය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලය නිමා කිරීමට සූදානම් වෙමින්, බීජිං සහ…

01 Aug 2026 Discuss