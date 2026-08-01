දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්රහණය ගෙන දෙයි
ඉමේෂා දුලානි අපරාජිත සියවසක් ලබා ගනිමින් ශ්රී ලාංකික කිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තාය. ඇය තනිවම කණ්ඩායම රැගෙන යමින් පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ ප්රථම ජයග්රහණය ශ්රී ලංකාවට අත් කරදුන්නාය.
පීඩනය යටතේ ඓතිහාසික ඉනිංස් එකක්
දුලානි නොසැලෙන ස්වරූපයකින් ක්රීඩා කරමින් බෝල 64ක් තුළ නොදැවී රන් 101ක් රැස් කරගත් අතර, ශ්රී ලංකාව අතිරේක ඕවරයක් ඉතිරිව තිබිය දී රන් 177ක ඉලක්කය සපුරාලීමට ඇය මෙහෙවර කළාය. නිරවද්ය ආක්රමණශීලීත්වයේ ආදර්ශය විහිදුවූ එම ඉනිංස්, තරගයේ මුල් භාගයේ පාකිස්තාන් ලේ පිළිවෙලේ වීරෝදාර ගැසීමක් ජය ගැනීමට ප්රමාණවත් වූයේය.
එම ඉනිංස් සුවිශේෂ ඓතිහාසික වැදගත්කමක් දරයි — මෙය කාන්තා T20 ජාත්යන්තර කිකට් ක්රීඩාවේ ශ්රී ලාංකික පිතිකරුවෙකු විසින් වාර්තා කරන ලද පස්වන සියවස පමණක් වූ අතර, එමගින් දුලානිගේ ජයග්රහණය තව දුරටත් ගෞරවනීය වේ.
ශ්රී ලංකාව තරග මාලාවේ ඉදිරියට
ජයග්රහණය සහතික කරගත් ශ්රී ලංකාව දැන් තරග මාලාවේ 1-0 ඉදිරියෙන් සිටින අතර, ආසියාතික තරඟකාරීන් දෙදෙනා අතර ඉතිරි තරග ඉතා උද්යෝගිමත් ලෙස 展开 වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පාකිස්තාන් ලේ පිළිවෙල ආරක්ෂා කිරීමට සුදුසු පදනමක් සකසා දුන් නමුත්, දුලානි විසින් ශක්තිමත් නායකත්වය ලබා දෙනු ලැබූ ශ්රී ලංකා පිතිකරුවෝ අධිකාරීත්වයෙන් හා සංයමයෙන් ඉලක්කය සපුරාලමින් ඒ අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දුන්හ.
සමරණු ලද මොහොතක්
ශ්රී ලාංකික කිකට් රසිකයන් සඳහා දුලානිගේ සියවස සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයකි — දිවයිනේ කාන්තා ක්රීඩාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ගැඹුර හා ගුණාත්මකභාවය මතක් කරවන අවස්ථාවකි. ඇගේ දස්කම් නිසැකවම ඉදිරි පරම්පරාවේ කිකට් ක්රීඩකයන් දිරිගැන්වීමට හේතු වනු ඇති අතර, ශ්රී ලංකා කඳවුර ඉතිරි තරග කරා ශ්රද්ධාවන්ත ලෙස ඉදිරිපත් වන බව ද ඉන් ප්රකාශ වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.