Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා税関 අනතුරු අඟවයි: මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් ළමයින්, වැඩිහිටියන් සහ රෝගීන් යොදාගන්නා භයානක නව උපක්‍රමය

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා税関 අනතුරු අඟවයි: මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් ළමයින්, වැඩිහිටියන් සහ රෝගීන් යොදාගන්නා භයානක නව උපක්‍රමය

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ කලබලකාරී නව ප්‍රවණතාවක් පිළිබඳව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇති අතර, අපරාධ ජාල විසින් ළමයින්, වැඩිහිටියන් සහ බරපතල රෝගාබාධවලින් පෙළෙන පුද්ගලයින් ඇතුළු අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයින් රටට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීම සඳහා ක්‍රමානුකූලව බඳවා ගනිමින් සිටින බව හෙළිදරව් කර ඇත.

හඳුනාගැනීම මඟහරවා ගැනීමේ සූක්ෂම උපාය මාර්ගයක්

රේගු නිලධාරීන් පවසන්නේ, මෙම උපක්‍රමයේ වෙනස්වීම, ශාරීරිකව දුර්වල හෝ අසනීප ලෙස පෙනෙන පුද්ගලයින් කෙරෙහි රේගු නිලධාරීන් ස්වාභාවිකවම දක්වන සානුකම්පිත ආකල්පය සහ අඩු පරීක්ෂාව ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කණ්ඩායම් විසින් හිතාමතාම ගනු ලැබ ඇති උත්සාහයක් බව පෙනෙන බවයි. සැකය අවම වන පුද්ගලයින් තුළ හෝ ඔවුන් හරහා මත්ද්‍රව්‍ය තබා, ජාවාරම්කරුවන් දේශසීමා පාලන ජාලය හරහා ගැලවී යාමේ නව මාර්ග සොයාගනිමින් සිටිති.

මෙම හෙළිදරව්ව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් අතර දැඩි සැලකිල්ලට ලක්ව ඇති අතර, වයස හෝ පෙනෙන රෝගී තත්ත්වය කෙබඳු වුවත්, කිසිදු මගී පැතිකඩක් ස්වයංක්‍රීයව අවදානම් අඩු ලෙස සැලකිය යුතු නොවන බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.

ළමයින් සහ රෝගීන් නොදැනුවත්ව හෝ බලහත්කාරයෙන් භාරකරුවන් ලෙස යොදාගැනේ

මෙම නැගී එන රටාවේ වඩාත්ම කනස්සල්ලට කාරණාව නම් නාඳුනන රෝගීන් සහ බරපතල ලෙස රෝගාතුර රෝගීන් මත්ද්‍රව්‍ය රැගෙන යන්නන් ලෙස යොදාගැනීමයි. සමහර අවස්ථාවල මෙම පුද්ගලයින් තමන් භාරකරුවන් ලෙස යොදාගනු ලබන බව නොදැන සිටිය හැකි අතර, තවත් අවස්ථාවල අපරාධ හස්තකාරකයන් විසින් ඔවුන් බලහත්කාරයෙන් හෝ රවටා ඇති බව බලධාරීහු විශ්වාස කරති.

  • වැඩිහිටියන් සමඟ සංචාරය කරන ළමයින්, මල්ලවල හෝ ඔවුන්ගේ සිරුරේ මත්ද්‍රව්‍ය සඟවා ගෙන යාමට යොදාගනු ලබයි
  • වැඩිහිටි මගීන්, ඔවුන්ගේ අහිංසක බව පිළිබඳ සැලකිල්ල සහ ඔවුන් දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට නිලධාරීන් දක්වන දෙගිඩියාව හේතුවෙන් සූරාකෑමට ලක්වන බව වාර්තා වේ
  • වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා සංචාරය කරන අය ඇතුළු බරපතල රෝගාබාධ ඇති පුද්ගලයින් ද මෙම ජාල විසින් ඉලක්ක කරනු ලබයි

රේගුව දැඩි අවධානය යොමු කරන ලෙස 촉구 කරයි

ශ්‍රී ලංකා රේගුව සිය නිලධාරීන්ට සියලු මගී කාණ්ඩ හරහා සම්පූර්ණ හා අපක්ෂපාතී පරීක්ෂා절차 පවත්වා ගෙන යාමට දැඩි ලෙස නියම කර ඇති අතර, ජාවාරම්කරුවන් සම්මත ක්‍රියා පටිපාටි මඟහරවා ගැනීම සඳහා මානවීය සානුකම්පාව මත රඳා සිටින බව අවධාරණය කර ඇත.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාල ඉතා ඉක්මනින් විකාශනය වෙමින් පවතින අතර, සමාජයේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි සාමාජිකයින් සූරාකෑමට ඔවුන් දක්වන කැමැත්ත, මෙම අපරාධ මෙහෙයුම්වල නිර්දය ස්වභාවය පිළිබිඹු කරයි.

ගුවන් තොටුපළවල හෝ අනෙකුත් ප්‍රවේශ වරායන්හිදී දක්නට ලැබෙන ඕනෑම සැකසහිත හැසිරීමක් වාර්තා කිරීමට ද බලධාරීහු මහජනතාවට ඉල්ලා සිටිති. ඉදිරිපත් කරන ලබන හේතු කෙබඳු වුවත්, නොදන්නා පුද්ගලයින්ගෙන් ලැබෙන පැකේජ හෝ බෑග් රේගු හරහා රැගෙන යාමෙන් වැළකී සිටීමට පුරවැසියන්ට අනතුරු ඇඟවෙයි.

දේශසීමා ආරක්ෂාව සඳහා වර්ධනය වන අභියෝගයක්

රට ක්‍රමයෙන් උත්සන්න වන මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කරමින් සිටියදී, මෙම හෙළිදරව්ව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශසීමා ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය මත පවතින බරපතල පීඩනයට තවදුරටත් එකතු වෙයි. රේගු නිලධාරීහු ක්‍රමයෙන් සංකීර්ණ වෙමින් පවතින මෙම ජාවාරම් උපාය මාර්ගවලට එරෙහිව සිය හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් අනුවර්තනය කිරීමට සහ ඒජන්සි අතර සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙම ප්‍රවණතාවට සම්බන්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වසර නවයක වේදනාව අවසන්: නාය යෑමෙන් විස්ථාපිත වූ පවුල් වලට අවසානයේදී නව නිවාස ලැබේ Sinhala

වසර නවයක වේදනාව අවසන්: නාය යෑමෙන් විස්ථාපිත වූ පවුල් වලට අවසානයේදී නව නිවාස ලැබේ

2017 වර්ෂයේ සිදු වූ භයානක නාය යෑමේ විපතකින් තම නිවාස අහිමි වී, අවිනිශ්චිතතාවය හා විස්ථාපනය දරාගනිමින් දශකයකට ආසන්න කාලයක් ගත කළ පවුල් දහසයක් අවසානයේදී නව…

30 Jul 2026 Discuss
රුමේෂ් තාරංග ඓතිහාසික පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා අවසන් පොරට සුදුසුකම් ලබමින් ඉහළම සුදුසුකම් ලාභී විසිකිරීම සිදු කරයි Sinhala

රුමේෂ් තාරංග ඓතිහාසික පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා අවසන් පොරට සුදුසුකම් ලබමින් ඉහළම සුදුසුකම් ලාභී විසිකිරීම සිදු කරයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා තාරකා රුමේෂ් තාරංග, ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේදී ස්වකීය රටේ පදක්කම් බලාපොරොත්තු හොඳින් රඳවාගනිමින්, සිය සුදුසුකම් කාණ්ඩයේ…

30 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක කතරගම එසල පෙරහැරේ මහා අවසන් රාත්‍රියට දහස් ගණනක් සමඟ එක්වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක කතරගම එසල පෙරහැරේ මහා අවසන් රාත්‍රියට දහස් ගණනක් සමඟ එක්වෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ගතවූ රාත්‍රියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් පූජනීය හා ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් ආගමික උත්සවයක් වන රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ 2026 එසල…

30 Jul 2026 Discuss