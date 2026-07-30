රුමේෂ් තාරංග ඓතිහාසික පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය ක්රීඩා අවසන් පොරට සුදුසුකම් ලබමින් ඉහළම සුදුසුකම් ලාභී විසිකිරීම සිදු කරයි
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා තාරකා රුමේෂ් තාරංග, ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය ක්රීඩා උළෙලේදී ස්වකීය රටේ පදක්කම් බලාපොරොත්තු හොඳින් රඳවාගනිමින්, සිය සුදුසුකම් කාණ්ඩයේ ශක්තිමත්ම විසිකිරීමත් සමඟ පිරිමි කඳු විදීම අවසන් මහා තරඟයට ප්රවේශ වී ඇත.
සුදුසුකම් තරඟයේ දීප්තිමත් දස්කම
ක්රීඩා උළෙලේදී ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලාපොරොත්තු සහගත පදක්කම් අපේක්ෂකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන තාරංග, බ්රහස්පතින්දා 82.84 මීටරක ප්රබල විසිකිරීමක් ලබා දෙමින් ස්වකීය සුදුසුකම් කාණ්ඩයේ ප්රථම ස්ථානය දිනාගෙන අවසන් මහා තරඟය සඳහා ස්ථානය සුරක්ෂිත කරගත්තේය. මෙම දස්කම මෙම වාරයේ ලෝකයේ පිරිමි කඳු විදීමේ ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයා ලෙස ඔහු දරන තත්ත්වයට සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලපෙන අතර, ඔහු ග්ලාස්ගෝවට පැමිණ ඇත්තේ කේවලම සහභාගිත්වය සඳහා නොව, රන් පදක්කම සඳහා ද තරඟ කිරීමට බව ඉන් ස්ථිරාංකිත විය.
ජාතික අපේක්ෂාවේ බර
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා රසිකයන් සඳහා, තාරංගගේ අවසන් මහා තරඟයට ප්රවේශ වීම සාමාන්ය සුදුසුකම් ලැබීමකට ඔබ්බෙන් බොහෝ දේ අදහස් කරයි. කඳු විදීමේ විශේෂඥයෙකු වන ඔහු මෙම වාරය පුරාම රටේ බලාපොරොත්තු ස්කන්ධය මත දරාගෙන ඇති අතර, සුදුසුකම් වටයේ ඔහුගේ දස්කම ප්රතිවාදීන්ට ශක්තිමත් අභිප්රාය ප්රකාශයක් ලෙස ඉදිරිපත් විය.
තාරංගගේ 82.84 මීටරයේ සුදුසුකම් විසිකිරීම ඔහු සිය කාණ්ඩයේ ශීර්ෂස්ථානයේ තබා, අවසන් මහා තරඟකරුවන් පිටියට පිවිසෙන විට ජය ගැනීමට ශ්රේෂ්ඨම ක්රීඩකයා ලෙස ඔහුගේ සාමර්ථ්ය ඉස්මතු කළේය.
ඉතිහාසය අතට ළඟ
මෑත කාලීන වාරවල ශ්රී ලංකාවේ වැඩිම ජයග්රහණ ලත් ක්රීඩාංගන ක්රීඩකයෙකු ලෙස, තාරංග දැන් රටේ පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය ක්රීඩා ඉතිහාසයේ වැදගත් පරිච්ඡේදයක් ලිවීමේ සීමාව ඉදිරියේ සිටියි. අවසන් මහා තරඟයේ ප්රබල දස්කමක් ශ්රී ලංකාව ක්රීඩා උළෙලේදී දිනා ඇති ප්රභලතම ක්රීඩාංගන පදක්කම්වලින් එකක් ලබා දිය හැකිය.
ග්ලාස්ගෝවේ පිරිමි කඳු විදීම අවසන් මහා තරඟය ආරම්භ වන විට සියලු ඇස් තාරංග වෙත යොමු වනු ඇති අතර, දූපත් ජාතිය ඔහු ලෝකයේ ශ්රේෂ්ඨ ආකෘතිය පොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය කීර්තියක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිදැයි කුතුහලයෙන් නරඹමින් ජය ප්රාර්ථනා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.