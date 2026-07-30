Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුමේෂ් තාරංග ඓතිහාසික පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා අවසන් පොරට සුදුසුකම් ලබමින් ඉහළම සුදුසුකම් ලාභී විසිකිරීම සිදු කරයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුමේෂ් තාරංග ඓතිහාසික පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා අවසන් පොරට සුදුසුකම් ලබමින් ඉහළම සුදුසුකම් ලාභී විසිකිරීම සිදු කරයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා තාරකා රුමේෂ් තාරංග, ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේදී ස්වකීය රටේ පදක්කම් බලාපොරොත්තු හොඳින් රඳවාගනිමින්, සිය සුදුසුකම් කාණ්ඩයේ ශක්තිමත්ම විසිකිරීමත් සමඟ පිරිමි කඳු විදීම අවසන් මහා තරඟයට ප්‍රවේශ වී ඇත.

සුදුසුකම් තරඟයේ දීප්තිමත් දස්කම

ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම බලාපොරොත්තු සහගත පදක්කම් අපේක්ෂකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන තාරංග, බ්‍රහස්පතින්දා 82.84 මීටරක ප්‍රබල විසිකිරීමක් ලබා දෙමින් ස්වකීය සුදුසුකම් කාණ්ඩයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගෙන අවසන් මහා තරඟය සඳහා ස්ථානය සුරක්ෂිත කරගත්තේය. මෙම දස්කම මෙම වාරයේ ලෝකයේ පිරිමි කඳු විදීමේ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා ලෙස ඔහු දරන තත්ත්වයට සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලපෙන අතර, ඔහු ග්ලාස්ගෝවට පැමිණ ඇත්තේ කේවලම සහභාගිත්වය සඳහා නොව, රන් පදක්කම සඳහා ද තරඟ කිරීමට බව ඉන් ස්ථිරාංකිත විය.

ජාතික අපේක්ෂාවේ බර

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා රසිකයන් සඳහා, තාරංගගේ අවසන් මහා තරඟයට ප්‍රවේශ වීම සාමාන්‍ය සුදුසුකම් ලැබීමකට ඔබ්බෙන් බොහෝ දේ අදහස් කරයි. කඳු විදීමේ විශේෂඥයෙකු වන ඔහු මෙම වාරය පුරාම රටේ බලාපොරොත්තු ස්කන්ධය මත දරාගෙන ඇති අතර, සුදුසුකම් වටයේ ඔහුගේ දස්කම ප්‍රතිවාදීන්ට ශක්තිමත් අභිප්‍රාය ප්‍රකාශයක් ලෙස ඉදිරිපත් විය.

තාරංගගේ 82.84 මීටරයේ සුදුසුකම් විසිකිරීම ඔහු සිය කාණ්ඩයේ ශීර්ෂස්ථානයේ තබා, අවසන් මහා තරඟකරුවන් පිටියට පිවිසෙන විට ජය ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨම ක්‍රීඩකයා ලෙස ඔහුගේ සාමර්ථ්‍ය ඉස්මතු කළේය.

ඉතිහාසය අතට ළඟ

මෑත කාලීන වාරවල ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ජයග්‍රහණ ලත් ක්‍රීඩාංගන ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස, තාරංග දැන් රටේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ වැදගත් පරිච්ඡේදයක් ලිවීමේ සීමාව ඉදිරියේ සිටියි. අවසන් මහා තරඟයේ ප්‍රබල දස්කමක් ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා උළෙලේදී දිනා ඇති ප්‍රභලතම ක්‍රීඩාංගන පදක්කම්වලින් එකක් ලබා දිය හැකිය.

ග්ලාස්ගෝවේ පිරිමි කඳු විදීම අවසන් මහා තරඟය ආරම්භ වන විට සියලු ඇස් තාරංග වෙත යොමු වනු ඇති අතර, දූපත් ජාතිය ඔහු ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ආකෘතිය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය කීර්තියක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිදැයි කුතුහලයෙන් නරඹමින් ජය ප්‍රාර්ථනා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වසර නවයක වේදනාව අවසන්: නාය යෑමෙන් විස්ථාපිත වූ පවුල් වලට අවසානයේදී නව නිවාස ලැබේ Sinhala

වසර නවයක වේදනාව අවසන්: නාය යෑමෙන් විස්ථාපිත වූ පවුල් වලට අවසානයේදී නව නිවාස ලැබේ

2017 වර්ෂයේ සිදු වූ භයානක නාය යෑමේ විපතකින් තම නිවාස අහිමි වී, අවිනිශ්චිතතාවය හා විස්ථාපනය දරාගනිමින් දශකයකට ආසන්න කාලයක් ගත කළ පවුල් දහසයක් අවසානයේදී නව…

30 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක කතරගම එසල පෙරහැරේ මහා අවසන් රාත්‍රියට දහස් ගණනක් සමඟ එක්වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක කතරගම එසල පෙරහැරේ මහා අවසන් රාත්‍රියට දහස් ගණනක් සමඟ එක්වෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ගතවූ රාත්‍රියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් පූජනීය හා ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් ආගමික උත්සවයක් වන රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ 2026 එසල…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය උපදේශක ලැසාඩ් සමඟ සාකච්ඡාවලදී ණය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව විමසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය උපදේශක ලැසාඩ් සමඟ සාකච්ඡාවලදී ණය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව විමසයි

රටේ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සිය මූල්‍ය තත්ත්වය ස්ථාවර කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ණය මිලදී ගැනීමක් (debt buyback) සිදු කිරීමේ…

30 Jul 2026 Discuss