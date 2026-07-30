වසර නවයක වේදනාව අවසන්: නාය යෑමෙන් විස්ථාපිත වූ පවුල් වලට අවසානයේදී නව නිවාස ලැබේ
2017 වර්ෂයේ සිදු වූ භයානක නාය යෑමේ විපතකින් තම නිවාස අහිමි වී, අවිනිශ්චිතතාවය හා විස්ථාපනය දරාගනිමින් දශකයකට ආසන්න කාලයක් ගත කළ පවුල් දහසයක් අවසානයේදී නව නිවාසවල පදිංචි කරවීමත් සමඟ, දිගු වේදනාකාරී අධ්යායයකට තිත තැබිණ.
යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ දිගු ගමන
නාය යෑමෙන් අනතුරුව රතු දැනුම්දීමේ අනතුරු කලාප වර්ගීකරණයක සෙවනැල්ල යටතේ ජීවත් වූ මෙම පවුල් වලට ස්ථිර නිවාස ලැබීමට වසර නවයකට ආසන්න කාලයක් ගත විය. රතු දැනුම්දීමේ නම්කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ මුල් නිවාස ජනාවාසයට නුසුදුසු බව තීරණය වූ අතර, ගාලු කළ ජනතාව නිශ්චිත කාල රාමුවක් නොමැතිව දිගු නිශ්ශ්රේය අවස්ථාවකට ඇද වැටිණ.
2017 නාය යෑමේ විපත ආශ්රිත ප්රදේශය පුරා බරපතල විනාශයක් ඇති කළ අතර, දිගින් දිගටම ජනාවාසයට අනතුරුදායක ලෙස සලකන ලද අධි-අවදානම් කලාපවලින් පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීමට බලධාරීන් සිදු විය. ඒ වන විට හදිසි ක්රියාමාර්ග ගනු ලැබුව ද, දිගුකාලීන නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය විස්ථාපිත වූවන්ට දිගු වේදනාකාරී අත්දැකීමක් බවට පත් විය.
බලපෑමට ලක් වූ පවුල් සඳහා නව ආරම්භයක්
නව නිවාස භාර දීම පවුල් දහසය සඳහා සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරන අතර, ඔවුන්ට දැන් ස්ථාවරත්වය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ හැඟීමකින් යුතුව තම ජීවිතය නැවත ගොඩ නැගීමට හැකි වේ. බොහෝ දෙනෙකුට, මෙම රැඳී සිටීම දශකයක කාලසීමාවකට ආසන්නව විහිදී ගිය අතර, එම කාලය තුළ ඔවුන් තම මුල් ප්රජාවන්ගෙන් ඈත් ව ජීවත් වෙමින් සැලකිය යුතු සාමාජීය හා ආර්ථික අභියෝගවලට මුහුණ දුන්හ.
ශ්රී ලංකාවේ නාය යෑමේ අවදානම් සහිත ප්රදේශවල ස්වාභාවික විපත් හේතුවෙන් විස්ථාපිත වූවන් සඳහා නිවාස විසඳුම් ත්වරිත කරන ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි ස්ථානීය පදිංචිකරුවන් හා ප්රජා සෙනෙහස් ව්යාපාරිකයන් මෙම නැවත පදිංචි කිරීම ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සලකති.
විපත් අවදානම් සහිත ප්රදේශවල දිගින් දිගටම පවතින අභියෝග
ශ්රී ලංකාව, විශේෂයෙන් දිවයිනේ කඳුකර හා පර්වතාකාර ප්රදේශවල නාය යෑමේ අධි-අවදානම් කලාපවල ජනගහනය කළමනාකරණය කිරීමේදී සැලකිය යුතු අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටී. බෘහත් කාලීන වර්ෂාපතනය නිරන්තරව නාය යෑම් ඇති කරමින් පවුල් සිය ගණනක් විස්ථාපිත කොට රජයේ නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන් මත අධික පීඩනයක් ඇති කරයි.
- පවුල් දහසයකට විස්ථාපනයෙන් වසර නවයකට ආසන්න කාලයකට පසු නව ස්ථිර නිවාස ලැබී ඇත.
- මෙම පවුල් 2017 නාය යෑමේ විපත හේතුවෙන් මුලින් විස්ථාපිත විය.
- ඔවුන්ගේ පෙර නිවාස රතු දැනුම්දීමේ අනතුරු කලාපයක් යටතේ වර්ගීකරණය කොට, ආරක්ෂිත ජනාවාසය තහනම් කරන ලදී.
- නැවත පදිංචි කිරීම, දිගු කලක් තිස්සේ ඉටු නොවූ විපත් සහන බැඳීම් සපුරාලීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ඉදිරියේදී විස්ථාපනය දිගු කාලයක් ඇදී යන ඒ ආකාරයේ සිදුවීම් වඩාත් ශීඝ්රයෙන් විසඳා ගත යුතු බවට බලධාරීන් හට බලකර ඇති අතර, රට පුරා විපත් ආශ්රිත ප්රජාවන් සඳහා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය සරළ කිරීමට ශක්තිමත් ප්රතිපත්ති රාමු ඇති කිරීමේ ඉල්ලීම් ද ඉදිරිපත් වී තිබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.