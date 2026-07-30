ශ්රී ලංකාව මූල්ය උපදේශක ලැසාඩ් සමඟ සාකච්ඡාවලදී ණය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව විමසයි
රටේ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සිය මූල්ය තත්ත්වය ස්ථාවර කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ණය මිලදී ගැනීමක් (debt buyback) සිදු කිරීමේ හැකියාව打探 කරමින් සිටින බව එම කාරණය පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති නිලධාරියෙකු පවසයි.
සංකීර්ණ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය හරහා කොළඹට සහාය වෙමින් සිටින ජාත්යන්තර මූල්ය උපදේශන සමාගමක් වන ලැසාඩ් සමඟ, මෙම හිමිකමට ඇති ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් රජය දැනට සාකච්ඡාවල නිරත වෙමින් සිටී.
ණය මිලදී ගැනීමකින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
ණය මිලදී ගැනීමක් යනු රජයක් සිය හිඟ බැඳීම් සාමාන්යයෙන් ඒවායේ මුහුණත් වටිනාකමට වඩා අඩු මිලකට නැවත මිලදී ගැනීමයි. එවැනි පියවරක් රටක සමස්ත ණය බර අඩු කර ගැනීමට සහ ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළවල එහි ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම කෙරෙහි වැඩෙමින් පවතින විශ්වාසය ප්රකාශ කිරීමට ද හේතු විය හැකිය.
දරුණු විදේශ විනිමය හිඟයක් මධ්යේ 2022 අප්රේල් මාසයේ සිය පළමු ස්වෛරී බංකොලොත් භාවය ප්රකාශ කළ ශ්රී ලංකාව සඳහා, සිය ණය බැඳීම් ක්රියාශීලීව කළමනාකරණය කිරීම කෙරෙහි ගනු ලබන ඕනෑම පියවරක් එහි මූල්ය යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ සැලකිය යුතු이정표යක් නියෝජනය කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ලැසාඩ්ගේ භූමිකාව
ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන්, ජාත්යන්තර බැඳුම්කර හිමියන් සහ බහුපාර්ශ්වික ආයතන සමඟ සංකීර්ණ සාකච්ඡා ඇතුළත් ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවලදී ලැසාඩ් ප්රධාන උපදේශන භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත. නැගෙනහිර වෙළෙඳපොළ හරහා ස්වෛරී ණය උපදේශන කටයුතු ක්ෂේත්රයේ සාරවත් අත්දැකීමක් ගෙන එන ආයතනයකි.
ගත වූ වසර තුළ ප්රධාන ණය හිමි කණ්ඩායම් සමඟ ප්රධාන ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ගිවිසුම් සාර්ථකව ක්රියාත්මක කළ ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ සැලකිය හැකි ප්රගතියක් ලබා ගනිමින් සිටින අවස්ථාවකදී, ණය මිලදී ගැනීම පිළිබඳ හිමිකමේ සාකච්ඡා මතු වී ඇත.
ප්රවේශමෙන් යුත් ශුභවාදයේ සංඥාවක්
ණය මිලදී ගැනීමක් සලකා බලන රටක් සාමාන්යයෙන් එසේ කරන්නේ ඉහළ ගිය, නමුත් තවමත් අස්ථිර, මූල්ය තත්ත්වයකින් බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරති. ශ්රී ලංකාව සඳහා, එවැනි පියවරක් ගෝලීය ආයෝජකයන්ට ඒත්තු ගැන්විය හැකිය, එරටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම වේගය ලබා ගනිමින් පවතිනු ඇති බව.
- ශ්රී ලංකාව 2022 අප්රේල් මාසයේ ප්රථම වරට සිය විදේශ ණය ගෙවීම අත්හිටුවීය
- රටට සිය යථා තත්ත්වයට පත්වීමට සහය වෙමින් IMF දීර්ඝ ශ්රේණිය පහසුකම ලබා ගත්තේය
- ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය පුරාවටම ලැසාඩ් ප්රධාන මූල්ය උපදේශකවරයා ලෙස සිටී
- මිලදී ගැනීමක් ශ්රී ලංකාවට ණය සමහරවිට මුහුණත් වටිනාකමට වඩා අඩු මිලකට ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙනු ඇත
යෝජිත ඕනෑම මිලදී ගැනීමක නිශ්චිත පරිමාණය හෝ කාල රාමුව නිලධාරීන් තහවුරු කර නොමැති අතර, ලැසාඩ් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භක අවස්ථාවකම පවතින බව පෙනේ. රජය මූල්ය උපදේශකයන් සහ ණය හිමි ආශ්රිත පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සිය සබඳතාව ඉදිරියට ගෙන යද්දී, වැඩිදුර විස්තර මතු වීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම ජාත්යන්තර ආයෝජකයන් සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් විසින් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, සෑම නව මූල්ය වර්ධනයක්ම ද්වීප රාජ්යයේ දිගු කාලීන මූල්ය සෞඛ්යය කෙරෙහි සැලකිය යුතු ඇඟවුම් දරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.