Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක කතරගම එසල පෙරහැරේ මහා අවසන් රාත්‍රියට දහස් ගණනක් සමඟ එක්වෙයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති දිසානායක කතරගම එසල පෙරහැරේ මහා අවසන් රාත්‍රියට දහස් ගණනක් සමඟ එක්වෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ගතවූ රාත්‍රියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් පූජනීය හා ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් ආගමික උත්සවයක් වන රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ 2026 එසල පෙරහැරේ අවසන් මහා පෙරහැර දැකබලා ගැනීම සඳහා විශාල භක්තිමත් පිරිසක් සමඟ එක්විය.

කතරගමේ පූජනීය රාත්‍රියක්

මෙletme වසරේ එසල පෙරහැරේ අවසන් පෙරහැරට දහස් ගණනක් ශ්‍රද්ධාවන්ත පැදිකරුවන් හා දේශාභිමානී ජනතාව කතරගම පුණ්‍ය නුවරට රැස් කරගත් අතර, එහිදී ශතවර්ෂ ගණනාවක් පැරණි සම්ප්‍රදාය හා භක්තිය ආගමික සමාරම්භයක අපූර්ව දර්ශනයක් ලෙස එක්වී ගියේය. 29 වන රාත්‍රියේ පැවැත්වූ මෙම උත්සවය, දිවයිනේ බෞද්ධ, හින්දු හා සෑම ආගමකම භක්තිකයන්ට ගැඹුරු අධ්‍යාත්මික වැදගත්කමක් දරන වාර්ෂික උළෙලේ සමාප්තිය සනිටුහන් කළේය.

ජනාධිපති දිසානායක මහතා කතරගම පූජා භූමිය තුළ ඉතාමත් ගෞරවනීය ආගමික ස්මාරකයක් ලෙස සැලකෙන ඓතිහාසික කිරිවෙහෙරට ගොස් වන්දනාමාන කළේය.

ජාතික වශයෙන් වැදගත් උත්සවයක්

රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ එසල පෙරහැර ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රකට ආගමික පෙරහැරවලින් එකක් වන අතර, රටේ සෑම කෙළවරකින්ම මෙන්ම විදේශයන්ගෙන් ද භක්තිකයන් එයට ඇදී එති. පූජනීය පෙරහැරේ හදවත සේ සැලකෙන සාම්ප්‍රදායික බෙරකරුවන්, නර්තන ශිල්පීන් හා අලංකාරව සරසා ගත් ඇතුන්ගේ දීප්තිමත් දර්ශනය සඳහා මෙම උත්සවය ප්‍රසිද්ධිය.

ජනාධිපතිවරයාගේ සහභාගිත්වය, කතරගම උත්සවය ප්‍රජා සීමාවන් ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ අධ්‍යාත්මික උරුමය පිළිබිඹු කරමින් ජාතිය එකමුතු කරන සංස්කෘතික හා ආගමික අවස්ථාවක් ලෙස ඇති ජාතික වැදගත්කම අවධාරණය කළේය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වසර නවයක වේදනාව අවසන්: නාය යෑමෙන් විස්ථාපිත වූ පවුල් වලට අවසානයේදී නව නිවාස ලැබේ Sinhala

වසර නවයක වේදනාව අවසන්: නාය යෑමෙන් විස්ථාපිත වූ පවුල් වලට අවසානයේදී නව නිවාස ලැබේ

2017 වර්ෂයේ සිදු වූ භයානක නාය යෑමේ විපතකින් තම නිවාස අහිමි වී, අවිනිශ්චිතතාවය හා විස්ථාපනය දරාගනිමින් දශකයකට ආසන්න කාලයක් ගත කළ පවුල් දහසයක් අවසානයේදී නව…

30 Jul 2026 Discuss
රුමේෂ් තාරංග ඓතිහාසික පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා අවසන් පොරට සුදුසුකම් ලබමින් ඉහළම සුදුසුකම් ලාභී විසිකිරීම සිදු කරයි Sinhala

රුමේෂ් තාරංග ඓතිහාසික පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා අවසන් පොරට සුදුසුකම් ලබමින් ඉහළම සුදුසුකම් ලාභී විසිකිරීම සිදු කරයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා තාරකා රුමේෂ් තාරංග, ග්ලාස්ගෝ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේදී ස්වකීය රටේ පදක්කම් බලාපොරොත්තු හොඳින් රඳවාගනිමින්, සිය සුදුසුකම් කාණ්ඩයේ…

30 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය උපදේශක ලැසාඩ් සමඟ සාකච්ඡාවලදී ණය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව විමසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය උපදේශක ලැසාඩ් සමඟ සාකච්ඡාවලදී ණය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව විමසයි

රටේ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සිය මූල්‍ය තත්ත්වය ස්ථාවර කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ණය මිලදී ගැනීමක් (debt buyback) සිදු කිරීමේ…

30 Jul 2026 Discuss