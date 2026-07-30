ජනාධිපති දිසානායක කතරගම එසල පෙරහැරේ මහා අවසන් රාත්රියට දහස් ගණනක් සමඟ එක්වෙයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ගතවූ රාත්රියේ ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් පූජනීය හා ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් ආගමික උත්සවයක් වන රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ 2026 එසල පෙරහැරේ අවසන් මහා පෙරහැර දැකබලා ගැනීම සඳහා විශාල භක්තිමත් පිරිසක් සමඟ එක්විය.
කතරගමේ පූජනීය රාත්රියක්
මෙletme වසරේ එසල පෙරහැරේ අවසන් පෙරහැරට දහස් ගණනක් ශ්රද්ධාවන්ත පැදිකරුවන් හා දේශාභිමානී ජනතාව කතරගම පුණ්ය නුවරට රැස් කරගත් අතර, එහිදී ශතවර්ෂ ගණනාවක් පැරණි සම්ප්රදාය හා භක්තිය ආගමික සමාරම්භයක අපූර්ව දර්ශනයක් ලෙස එක්වී ගියේය. 29 වන රාත්රියේ පැවැත්වූ මෙම උත්සවය, දිවයිනේ බෞද්ධ, හින්දු හා සෑම ආගමකම භක්තිකයන්ට ගැඹුරු අධ්යාත්මික වැදගත්කමක් දරන වාර්ෂික උළෙලේ සමාප්තිය සනිටුහන් කළේය.
ජනාධිපති දිසානායක මහතා කතරගම පූජා භූමිය තුළ ඉතාමත් ගෞරවනීය ආගමික ස්මාරකයක් ලෙස සැලකෙන ඓතිහාසික කිරිවෙහෙරට ගොස් වන්දනාමාන කළේය.
ජාතික වශයෙන් වැදගත් උත්සවයක්
රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ එසල පෙරහැර ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ප්රකට ආගමික පෙරහැරවලින් එකක් වන අතර, රටේ සෑම කෙළවරකින්ම මෙන්ම විදේශයන්ගෙන් ද භක්තිකයන් එයට ඇදී එති. පූජනීය පෙරහැරේ හදවත සේ සැලකෙන සාම්ප්රදායික බෙරකරුවන්, නර්තන ශිල්පීන් හා අලංකාරව සරසා ගත් ඇතුන්ගේ දීප්තිමත් දර්ශනය සඳහා මෙම උත්සවය ප්රසිද්ධිය.
ජනාධිපතිවරයාගේ සහභාගිත්වය, කතරගම උත්සවය ප්රජා සීමාවන් ඉක්මවා ශ්රී ලංකාවේ විවිධ අධ්යාත්මික උරුමය පිළිබිඹු කරමින් ජාතිය එකමුතු කරන සංස්කෘතික හා ආගමික අවස්ථාවක් ලෙස ඇති ජාතික වැදගත්කම අවධාරණය කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.