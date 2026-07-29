පිරිසිදු ජාතියක් ගොඩනැගීම" තේමාව යටතේ ශ්රී ලංකාව 2026 ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය සමරයි
ශ්රී ලංකාව 2026 ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය "අඛණ්ඩතාවේ සංස්කෘතියක් – පිරිසිදු ශ්රී ලංකාවක්" යන තේමාව යටතේ පැවැත්වීමට නියමිත අතර, සමාජයේ සෑම මට්ටමකම විනිවිදභාවය, වගවීම සහ ආචාරධාර්මික හැසිරීම පෝෂණය කිරීමට රටේ කැපවීම මෙයින් නැවත තහවුරු වේ.
අවංක හැසිරීම සඳහා ජාතිය පුරා ඇරයුමක්
මෙම මුලපිරීම, රාජ්ය ආයතන, පෞද්ගලික අංශය සහ සාමාන්ය සිවිල් ජීවිතය තුළ අඛණ්ඩතාව මූලික වටිනාකමක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ අලුත් ජාතික ප්රයත්නයක් සංඥා කරයි. තෝරාගත් තේමාව දූෂණය හුදෙක් දඬුවම් කිරීමට පමණක් නොව, සංස්කෘතික වෙනසක් හරහා එය මූලිකවම ප්රතික්ෂේප කරන සමාජයක් බවට ශ්රී ලංකාව පරිවර්තනය කිරීමේ පුළුල් දැක්මක් පිළිබිඹු කරයි.
ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය, දූෂණයේ හානිකර බලපෑම් පිළිබඳව මහජන දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමට සහ පුරවැසියන්, නිලධාරීන් සහ සංවිධාන සෑම දෙනාම අවංකභාවයේ හා යහ පාලනයේ ඉහළම ප්රමිතීන් රැකගැනීමට අනුප්රාණය කිරීමට සේවය කරන වාර්ෂික වේදිකාවකි.
ශ්රී ලංකාවට අඛණ්ඩතාව වැදගත් වන්නේ ඇයි
මෑත වසරවලදී දූෂණය සහ මිසාලෝකනය සම්බන්ධ සැලකිය යුතු අභියෝගවලට ශ්රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති බැවින්, මෙවැනි සිදුවීම් වඩාත් අදාළ වේ. නීතිමය ක්රියාත්මක කිරීම පමණක් මත රඳා නොසිට, ස්ථිර ප්රගතියක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා සැබෑ අඛණ්ඩතා සංස්කෘතියක් ගොඩනැගීම අත්යවශ්ය බව උපදේශකයෝ සහ ප්රතිසංස්කරණ කණ්ඩායම් තර්ක කරති.
- රාජ්ය සේවය සහ රජයේ ආයතනවල ආචාරධාර්මික හැසිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම
- පෞද්ගලික අංශයේ විනිවිදභාවය සහ වගවීම දිරිගැන්වීම
- දූෂිත භාවිතයන් වාර්තා කිරීමට සහ ඒවාට එරෙහි වීමට පුරවැසියන් සවිබල ගැන්වීම
- අවංක හැසිරීමේ වටිනාකම පිළිබඳව තරුණ පරම්පරාව දැනුවත් කිරීම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.