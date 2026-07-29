Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පිරිසිදු ජාතියක් ගොඩනැගීම" තේමාව යටතේ ශ්‍රී ලංකාව 2026 ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය සමරයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පිරිසිදු ජාතියක් ගොඩනැගීම" තේමාව යටතේ ශ්‍රී ලංකාව 2026 ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය සමරයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය "අඛණ්ඩතාවේ සංස්කෘතියක් – පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකාවක්" යන තේමාව යටතේ පැවැත්වීමට නියමිත අතර, සමාජයේ සෑම මට්ටමකම විනිවිදභාවය, වගවීම සහ ආචාරධාර්මික හැසිරීම පෝෂණය කිරීමට රටේ කැපවීම මෙයින් නැවත තහවුරු වේ.

අවංක හැසිරීම සඳහා ජාතිය පුරා ඇරයුමක්

මෙම මුලපිරීම, රාජ්‍ය ආයතන, පෞද්ගලික අංශය සහ සාමාන්‍ය සිවිල් ජීවිතය තුළ අඛණ්ඩතාව මූලික වටිනාකමක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ අලුත් ජාතික ප්‍රයත්නයක් සංඥා කරයි. තෝරාගත් තේමාව දූෂණය හුදෙක් දඬුවම් කිරීමට පමණක් නොව, සංස්කෘතික වෙනසක් හරහා එය මූලිකවම ප්‍රතික්ෂේප කරන සමාජයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පරිවර්තනය කිරීමේ පුළුල් දැක්මක් පිළිබිඹු කරයි.

ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය, දූෂණයේ හානිකර බලපෑම් පිළිබඳව මහජන දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමට සහ පුරවැසියන්, නිලධාරීන් සහ සංවිධාන සෑම දෙනාම අවංකභාවයේ හා යහ පාලනයේ ඉහළම ප්‍රමිතීන් රැකගැනීමට අනුප්‍රාණය කිරීමට සේවය කරන වාර්ෂික වේදිකාවකි.

ශ්‍රී ලංකාවට අඛණ්ඩතාව වැදගත් වන්නේ ඇයි

මෑත වසරවලදී දූෂණය සහ මිසාලෝකනය සම්බන්ධ සැලකිය යුතු අභියෝගවලට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති බැවින්, මෙවැනි සිදුවීම් වඩාත් අදාළ වේ. නීතිමය ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණක් මත රඳා නොසිට, ස්ථිර ප්‍රගතියක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා සැබෑ අඛණ්ඩතා සංස්කෘතියක් ගොඩනැගීම අත්‍යවශ්‍ය බව උපදේශකයෝ සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කණ්ඩායම් තර්ක කරති.

  • රාජ්‍ය සේවය සහ රජයේ ආයතනවල ආචාරධාර්මික හැසිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • පෞද්ගලික අංශයේ විනිවිදභාවය සහ වගවීම දිරිගැන්වීම
  • දූෂිත භාවිතයන් වාර්තා කිරීමට සහ ඒවාට එරෙහි වීමට පුරවැසියන් සවිබල ගැන්වීම
  • අවංක හැසිරීමේ වටිනාකම පිළිබඳව තරුණ පරම්පරාව දැනුවත් කිරීම

පිරිසිදු미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래 미래

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

S&P ශ්‍රී ලංකාවේ 'CCC+/C'erdigan ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සමඟ තහවුරු කරයි Sinhala

S&P ශ්‍රී ලංකාවේ 'CCC+/C'erdigan ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සමඟ තහවුරු කරයි

ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය තත්ත්වය පවත්වා ගනී ගෝලීය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන S&P, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් 'CCC+/C'…

29 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති AKD විසින් 2027 සඳහා ජාතික ප්‍රමුඛතා සතක් සහ රුපියල් ට්‍රිලියන් 2ක සංවර්ධන වැඩසටහනක් සැකසෙයි Sinhala

ජනාධිපති AKD විසින් 2027 සඳහා ජාතික ප්‍රමුඛතා සතක් සහ රුපියල් ට්‍රිලියන් 2ක සංවර්ධන වැඩසටහනක් සැකසෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා 2027 වර්ෂය සඳහා වූ ආකර්ෂණීය ජාතික න්‍යාය පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, රුපියල් ට්‍රිලියන් 2ක සැලසුම්ගත ප්‍රාග්ධන වියදමකින්…

29 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දැනුම්දීමකදී, අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය වල වටිනාකම ගණනය කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක පොලිසියෙන් දැඩි ප්‍රශ්න කරයි Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දැනුම්දීමකදී, අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය වල වටිනාකම ගණනය කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක පොලිසියෙන් දැඩි ප්‍රශ්න කරයි

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් අතරතුර අත්අඩංගුවට ගන්නා මත්ද්‍රව්‍යවල වීදි වටිනාකම ගණනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති අනුර…

29 Jul 2026 Discuss