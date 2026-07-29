ජනාධිපති AKD විසින් 2027 සඳහා ජාතික ප්රමුඛතා සතක් සහ රුපියල් ට්රිලියන් 2ක සංවර්ධන වැඩසටහනක් සැකසෙයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා 2027 වර්ෂය සඳහා වූ ආකර්ෂණීය ජාතික න්යාය පත්රයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, රුපියල් ට්රිලියන් 2ක සැලසුම්ගත ප්රාග්ධන වියදමකින් සහාය ලබමින් රජයේ ආර්ථික හා සංවර්ධන උපාය මාර්ගය මෙහෙයවනු ලබන ප්රධාන ප්රමුඛතා සතක් හඳුනාගෙන ඇත.
2027 සඳහා සාහසික දැක්මක්
ජාතිය අමතමින් ජනාධිපති දිසානායක මහතා, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථාතත්ත්වයට පත්වීම හා දීර්ඝකාලීන සංවර්ධනය ත්වරණය කිරීමට රජය අදහස් කරන පුළුල් රාමුව විස්තර කළේය. ආර්ථිකයේ ප්රධාන අංශ පුරා තිරසාර වර්ධනයට පදනම සකසමින් ව්යුහාත්මක අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා මෙම ප්රමුඛතා සැකසා ඇත.
ප්රගතියේ សសුළු සත
ජනාධිපතිවරයා, ඉදිරි කාලය තුළ ප්රතිපත්ති දිශානතිය හා රාජ්ය ආයෝජනය හැඩගස්වනු ලබන කේන්ද්රීය අවධාන ක්ෂේත්ර සතක් හඳුනාගත්තේය. ජාතික සංවර්ධනයට තීරණාත්මක ක්ෂේත්ර පරාසයක් හරහා මෙම ප්රමුඛතා විහිදෙන බව රජය පෙන්වා දී ඇති අතර, ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකතාව ශක්තිමත් කිරීම සහ සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම ප්රධාන අරමුණ ලෙස පවතී.
රුපියල් ට්රිලියන් 2ක ප්රාග්ධන වියදම් සැලැස්ම
2027 න්යාය පත්රයේ礎 ශිලාව වන්නේ රුපියල් ට්රිලියන් 2කට ළඟා වන සැලසුම්ගත ප්රාග්ධන වියදම් වැඩසටහනයි. මෙම සැලකිය යුතු රාජ්ය ආයෝජනය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ගෙනයාමට, ආර්ථික ක්රියාකාරකම් උත්තේජනය කිරීමට සහ දිවයිනේ සෑම තැනක්ම රැකියා අවස්ථා සැලසීමට බලාපොරොත්තු වේ.
2027 සඳහා රජයේ ප්රමුඛතා, සංවර්ධනය සියලු ප්රජාවන් වෙත ළඟා වන බව සහතික කරමින් ජාතියේ ආර්ථික පදනම් නැවත ගොඩනැගීමට ස්ථිර කැපවීමක් ප්රතිබිම්බ කරන බව ජනාධිපති දිසානායක මහතා අවධාරණය කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ යථාතත්ත්වයට පත්වීම සඳහා වැදගත්කම
මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් අනතුරුව ආර්ථික ස්ථායීකරණයේ මාර්ගයක ගමන් කරන ශ්රී ලංකාව සඳහා තීරණාත්මක මංසන්ධියක් මෙම නිවේදනය සිදු වේ. මෙම පරිමාණයේ ප්රාග්ධන වියදම් සැලැස්මක්, රජය දිගටම ක්රියාත්මක වන ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ බැඳීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් 緊縮 ප්රතිපත්තියෙන් වඩාත් වර්ධනය කේන්ද්ර කරගත් මූල්ය ස්ථාවරයකට සංක්රමණය වීමට අදහස් කරන බව සංඥා කරයි.
ප්රාග්ධන රුපියල් ට්රිලියන් 2 වෙන් කරන ආකාරය සහ ආකර්ෂණීය වියදම් වැඩසටහන මූල්යකරණය කිරීමට රජය සැලසුම් කරන යාන්ත්රණ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්, තවදුරටත් තොරතුරු නිකුත් වන විට දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් ප්රමුඛතා සතෙහි විස්තර දැඩි ලෙස පරීක්ෂා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
විශේෂිත ප්රමුඛතා සහ ඒ අනුරූප ආයෝජන පිළිවෙළ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල ප්රසිද්ධියට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.