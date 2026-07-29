S&P ශ්රී ලංකාවේ 'CCC+/C'erdigan ස්වෛරී ණය ශ්රේණිගත කිරීම් ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සමඟ තහවුරු කරයි
ගෝලීය ශ්රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය තත්ත්වය පවත්වා ගනී
ගෝලීය ණය ශ්රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන S&P, ශ්රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්රේණිගත කිරීම් 'CCC+/C' මට්ටමේ නැවත තහවුරු කරමින්, දිවයිනේ මූල්ය තත්ත්වයට ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් ලබා දී ඇත. මෙම නිවේදනය, රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයකින් ශ්රී ලංකාව ගොඩ ඒමේ ක්රියාවලිය කෙරෙහි යම් මැන බලන ලද විශ්වාසයක් ඇති බව සංඥා කරයි.
ශ්රේණිගත කිරීම්වල අර්ථය
'CCC+' දිගුකාලීන සහ 'C' කෙටිකාලීන ශ්රේණිගත කිරීම්, තවමත් අනාරක්ෂිත මට්ටමක පැවතුණද, ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලියේ සහ මූල්ය තාප්ම ගොඩනැගීමේ උත්සාහයන්හි වත්මන් යථාර්ථය පිළිබිඹු කරයි. ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් යන්නෙන් ඉදිරි කාලය තුළ මෙම ශ්රේණිගත කිරීම්වල ඉහළ හෝ පහළ, ඕනෑම වෙනසක් S&P ආයතනය ප්රතිබලාපොරොත්තු නොවන බව යයි.
2022 වර්ෂයේ ඉතිහාසයේ මුල් වරට විදේශ ණය ගෙවීමට අපොහොසත් වූ රටක් ලෙස, ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් පවත්වා ගැනීම, ජාත්යන්තර මූල්ය වෙළෙඳපොළ සහ ආයෝජකයන් සමඟ විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගීමේ ප්රවේශමෙන් ඔසවා ගනු ලබන, නමුත් සැලකිය යුතු පියවරක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය ලැබීමේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සහායයෙන් ක්රියාත්මක වන විස්තීර්ණ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කරමින් සිටින අතර, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම අරමුණු කරගත් රාශියක් රජය විසින් ගනු ලැබ ඇත. ඒ අතර ආදායම් වැඩිදියුණු කිරීමේ බදු ප්රතිසංස්කරණ, වියදම් තාර්කිකරණය සහ විදේශ විනිමය සංචිත නැවත ගොඩනැගීමේ ප්රයත්නයන් ඇතුළත් වේ.
රට, පුළුල් ණය විසඳුම් රාමුවේ කොටසක් ලෙස ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ සාකච්ඡාවලද නිරත වී ඇත; තවදුරටත් මූල්ය සහාය ලබා ගැනීමට සහ ජාත්යන්තර ප්රාග්ධන වෙළෙඳපොළවලට සම්පූර්ණ ප්රවේශය යළි ලබා ගැනීමට, මෙම ක්රියාවලිය ඉතාමත් 結 තීරණාත්මක ව පවතී.
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
S&P ආයතනයේ මෙම තහවුරු කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරන විදේශ ආයෝජකයන්, වෙළෙඳ හවුල්කරුවන් සහ බහුපාර්ශ්වික ආයතන විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ශ්රේණිගත කිරීම් තවමත් පහළ මට්ටමක පැවතුණද, ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණය, මෙම අවස්ථාවේ රටේ ආර්ථික මූලධර්ම තවදුරටත් පිරිහෙමින් නොමැති බවට යම් සහතිකයක් සපයයි.
කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ රජය සහ ආර්ථික ප්රතිපත්ති立 立 立 සම立 立 ස立 ස立 立ස立立 立ස立立 立ස立立 立立立立立立立立立ස立立 立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.