Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක ගෝලීය වෙළඳපොළෙන් විශාල කොටසක් ඉලක්ක කරයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ කර්මාන්තය එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක ගෝලීය වෙළඳපොළෙන් විශාල කොටසක් ඉලක්ක කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ අංශය තම අභිලාෂයන් ජාත්‍යන්තර වේදිකාව කෙරෙහි තදින් යොමු කර ඇති අතර, දේශීය කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක් ලෙස ඇගයෙන ගෝලීය ඖෂධ වෙළඳපොළේ තරඟ කිරීමට රටව සූදානම් කරමින් සිටිති.

අපනයන වර්ධනය කරා උපාය මාර්ගික ප්‍රයත්නයක්

දේශීය ඖෂධ කර්මාන්තය විශාල ගෝලීය ඖෂධ වෙළඳපොළ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පියසටහන් පුළුල් කිරීමට සහ අත්‍යවශ්‍ය විදේශ විනිමය ආදායම් උත්පාදනය කිරීමට ඇති ප්‍රධාන අවස්ථාවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. රට ආර්ථික සෟඛ්‍ය ලාභය දිගටම කරගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, අපනයන ආදායම් විවිධාංගීකරණය කිරීම ජාතික ප්‍රමුඛතාවක් බවට පත්ව ඇති අතර, ඖෂධ ක්‍ෂේත්‍රය ඉහළ අභිවෘද්ධි විභවයක් සහිත අංශයක් ලෙස වැඩිවැඩියෙන් සලකනු ලැබේ.

කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් විශ්වාස කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවල ස්ථිර පැවැත්මක් ගොඩනගා ගැනීමට ඉවහල් විය හැකි ස්ථාපිත නිෂ්පාදන පදනමක්, දක්ෂ කම්කරු බලකායක් සහ දේශීය පරිභෝජනය සඳහා ගුණාත්මක ඖෂධ නිෂ්පාදනය කළ ඉතිහාසයක් ඇතුළු තරඟකාරී වාසි කිහිපයක් රටේ ඇති බවයි.

ට්‍රිලියන් ඩොලර් අවස්ථාවක් වෙත ළඟාවීම

දළ වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන් 1.8ක් ලෙස ඇගයෙන ගෝලීය ඖෂධ වෙළඳපොළ, වර්ධනය වන ජනගහනය, සංවර්ධිත රටවල වයෝවෘද්ධ ජනවිකාස සහ නැගී එන ආර්ථිකයන්හි ඉහළ යන සෞඛ්‍ය සේවා ඉල්ලුම හේතුවෙන් වේගයෙන් පුළුල් වෙමින් පවතී. ශ්‍රී ලංකා නිෂ්පාදකයන් මෙම ගෝලීය වර්ධන ගමන් මගට සම්බන්ධ වීමට ඕනෑකමින් සිටිති.

දේශීය සමාගම් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළවලට ප්‍රවේශ වීමේ ප්‍රාථමික මාර්ගයක් ලෙස සාමාන්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එය ඓතිහාසිකව, විශේෂයෙන් යුරෝපය, එක්සත් ජනපදය සහ ආසියාව පුරා ඇති සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිවලින් ශක්තිමත් ඉල්ලුමක් හමුවූ, පිරිවැය-තරඟකාරී නිෂ්පාදන රටවල් ශක්තිමත් ස්ථාවරයක් ගෙන ඇති ක්‍ෂේත්‍රයකි.

අභියෝග සහ ඉදිරි මග

බලාපොරොත්තු සහගත අනාගතය තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ අපනයනකරුවන්ට ගෝලීය වශයෙන් තරඟ කිරීමට සැලකිය යුතු බාධාවන් ජය ගැනීමට සිදුවනු ඇති බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරති. ඒවා අතර:

  • දැඩි ජාත්‍යන්තර නියාමන ප්‍රමිතීන් සපුරාලීම සහ එක්සත් ජනපද ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලනය (FDA) සහ යුරෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය (EMA) වැනි ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම
  • නිෂ්පාදන යටිතල පහසුකම් සහ තාක්ෂණ උසස් කිරීම් සඳහා ප්‍රමාණවත් ආයෝජන සුරක්ෂිත කිරීම
  • ශක්තිමත් ජාත්‍යන්තර බෙදාහැරීමේ ජාල සහ වාණිජ හවුල්කාරිත්ව ගොඩනැගීම
  • ගෝලීය මිණුම් දඬු සමඟ සමගාමී වීමට රටේ ජාතික ඖෂධ නියාමන රාමුව ශක්තිමත් කිරීම

පුළුල් ආර්ථික වැදගත්කම

මෑත වසරවලදී දරුණු විදේශ මුදල් හිඟයක් සහ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් රටක් ලෙස, ශක්තිමත් ඖෂධ අපනයන කර්මාන්තයක් සංවර්ධනය කිරීම සූ වැදගත් සාර්ව ආර්ථික වැදගත්කමක් දරයි. ඖෂධ වැනි ඉහළ වටිනාකමක් ඇති ක්‍ෂේත්‍රවල අපනයන ආදායම් ඉහළ නැංවීම, ශ්‍රී ලංකාව දිගුකාලීන වර්ධනය සහ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය කරා තිරසාර මාවතක් ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය බව ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සහ ප්‍රතිපත්ති立 立案立者 ද පිළිගනිති.

කර්මාන්තය ගෝලීය වෙළඳපොළ කරා ගමන් මග සකසන විට, ශ්‍රී ලංකාවට ඖෂධ ක්‍ෂේත්‍රයේ තම අභිලාෂයන් ලෝක වේදිකාවේ ụ සාර්ථකත්වය බවට පෙරළා ගත හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේ අතිශය ලෙස තීරණාත්මක කාලය ළඟ ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

S&P ශ්‍රී ලංකාවේ 'CCC+/C'erdigan ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සමඟ තහවුරු කරයි Sinhala

S&P ශ්‍රී ලංකාවේ 'CCC+/C'erdigan ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සමඟ තහවුරු කරයි

ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය තත්ත්වය පවත්වා ගනී ගෝලීය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන S&P, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් 'CCC+/C'…

29 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති AKD විසින් 2027 සඳහා ජාතික ප්‍රමුඛතා සතක් සහ රුපියල් ට්‍රිලියන් 2ක සංවර්ධන වැඩසටහනක් සැකසෙයි Sinhala

ජනාධිපති AKD විසින් 2027 සඳහා ජාතික ප්‍රමුඛතා සතක් සහ රුපියල් ට්‍රිලියන් 2ක සංවර්ධන වැඩසටහනක් සැකසෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා 2027 වර්ෂය සඳහා වූ ආකර්ෂණීය ජාතික න්‍යාය පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, රුපියල් ට්‍රිලියන් 2ක සැලසුම්ගත ප්‍රාග්ධන වියදමකින්…

29 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දැනුම්දීමකදී, අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය වල වටිනාකම ගණනය කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක පොලිසියෙන් දැඩි ප්‍රශ්න කරයි Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දැනුම්දීමකදී, අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය වල වටිනාකම ගණනය කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක පොලිසියෙන් දැඩි ප්‍රශ්න කරයි

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් අතරතුර අත්අඩංගුවට ගන්නා මත්ද්‍රව්‍යවල වීදි වටිනාකම ගණනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති අනුර…

29 Jul 2026 Discuss