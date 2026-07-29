Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දැනුම්දීමකදී, අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය වල වටිනාකම ගණනය කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක පොලිසියෙන් දැඩි ප්‍රශ්න කරයි

29 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී දැනුම්දීමකදී, අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය වල වටිනාකම ගණනය කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක පොලිසියෙන් දැඩි ප්‍රශ්න කරයි

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් අතරතුර අත්අඩංගුවට ගන්නා මත්ද්‍රව්‍යවල වීදි වටිනාකම ගණනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය භාවිතා කරන ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක දැඩි ප්‍රශ්නාවලියකට ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, රටේ මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ සෘජු අවධානය ශක්තිමත් වී ඇති බව ඉන් පෙනී යයි.

නිල ඇස්තමේන්තුවලට ජනාධිපතිගෙන් අභියෝගයක්

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සමඟ පැවති දැනුම්දීමකදී, විශාල මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීම් අනුගාමී ව මහජනතාවට නිවේදනය කෙරෙන මූල්‍ය අගයන් ගණනය කිරීමට පදනම් කරගන්නා නිර්ණායක පිළිබඳව නිලධාරීන්ට පැහැදිලි කරන ලෙස ජනාධිපති දිසානායක බලකළේය. ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රශ්නකිරීම, ව්‍යාපාරික නිවේදනවල හා මාධ්‍ය නිවේදනවල නිතර දක්නට ලැබෙන එම ඇස්තමේන්තු සම්බන්ධ විනිවිදභාවය හා නිරවද්‍යතාව කෙරෙහි රාජ්‍ය ප්‍රමුඛ මට්ටම්වල ඇති වැඩෙන ගැඹුරු කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.

අත්අඩංගුවට ගන්නා මත්ද්‍රව්‍යවල වීදි වටිනාකම ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් මාධ්‍ය හමුවල කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් ලෙස දිගු කලක සිට දක්නට ලැබෙන අතර, එම ගණන් බොහෝ විට ගෙන යන්නේ ශත කෝටි ගණන හෝ බිලියන රුපියල් ගණනට ය. කෙසේ වෙතත්, එම සංඛ්‍යාවලට සහාය වන නිශ්චිත සූත්‍රය හෝ වෙළඳපල දත්ත කිසිදා ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැති අතර ස්වාධීන විමර්ශනයකටද භාජනය කොට නොමැත.

මත්ද්‍රව්‍ය මර්දනයේ වගකීම තහවුරු කිරීමේ පුළුල් ව්‍යාපෘතිය

ජනාධිපති දිසානායකගේ මැදිහත්වීම, පොලිස් සේවය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනවල වගකීම ශක්තිමත් කිරීමේ ඔහුගේ පරිපාලනයේ පුළුල් ව්‍යාප්තියේ කොටසක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ධුරය භාරගත් දා සිට, ජනාධිපතිවරයා මත්ද්‍රව්‍ය ගැටළුව මර්දනය කිරීම සිය රජයේ ප්‍රමුඛ ප්‍රමුඛතාවන්ගෙන් එකක් ලෙස ප්‍රකාශ කරමින්, ඒ සමඟම ක්‍රියාත්මක ආයතනවල විශ්වාසනීය හා සාක්ෂි-පාදිත වාර්තාකරණ අවශ්‍යතාවය ද අවධාරණය කර ඇත.

ඉහළ ලෙස ඇස්තමේන්තු කළ හෝ නොසමාන ලෙස ගණනය කරන ලද වීදි වටිනාකම් සංඛ්‍යා, මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගැනීම්වල ප්‍රමාණය පිළිබඳ ජනතාවගේ අවබෝධය විකෘති කළ හැකි බවත්, නිල දත්ත කෙරෙහිවන විශ්වාසය ඛාදනය කළ හැකි බවත් විවේචකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඊට පෙර පෙන්වා දී ඇත. මෙම ගැටළු සෘජුවම පොලිස් නායකත්වය සමඟ මතු කිරීමෙන්, ජනාධිපතිවරයා එවැනි තොරතුරු සම්පාදනය කර ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ දී වඩා ඉහළ නිරවද්‍යතාවක් ඉල්ලා සිටින බව පෙනේ.

පොලිසිය තවමත් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිචාරයක් දී නැත

මෙම වාර්තාව ලිවෙන වේලාව වන විට, ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය විස්තර කරමින් හෝ අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය වටිනාකම් ගණනය කර වාර්තා කිරීමේ ක්‍රමයේ සිදු කිරීමට නියමිත වෙනස්කම් දක්වමින් කිසිදු ප්‍රසිද්ධ නිල ප්‍රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීම අනාගතයේ දී එවැනි ඇස්තමේන්තු සඳහා ප්‍රමිතිගත, විනිවිද පෙනෙන රාමුවකට හේතු වේද යන්න තවම අනිශ්චිතය.

ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනේ සියලු ප්‍රජාවලට බලපාන බරපතළ හා ශීඝ්‍රයෙන් විකාශනය වන මත්ද්‍රව්‍ය අභියෝගයක් සමඟ දිගින් දිගටම ගැටෙමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, මෙම සිදුවීම පොලිස් ප්‍රමිතීන් හා දත්ත අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ පුළුල් විවාදයකට තුඩු දීමට ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

S&P ශ්‍රී ලංකාවේ 'CCC+/C'erdigan ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සමඟ තහවුරු කරයි Sinhala

S&P ශ්‍රී ලංකාවේ 'CCC+/C'erdigan ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ස්ථාවර දෘෂ්ටිකෝණයක් සමඟ තහවුරු කරයි

ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය තත්ත්වය පවත්වා ගනී ගෝලීය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය වන S&P, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් 'CCC+/C'…

29 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති AKD විසින් 2027 සඳහා ජාතික ප්‍රමුඛතා සතක් සහ රුපියල් ට්‍රිලියන් 2ක සංවර්ධන වැඩසටහනක් සැකසෙයි Sinhala

ජනාධිපති AKD විසින් 2027 සඳහා ජාතික ප්‍රමුඛතා සතක් සහ රුපියල් ට්‍රිලියන් 2ක සංවර්ධන වැඩසටහනක් සැකසෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා 2027 වර්ෂය සඳහා වූ ආකර්ෂණීය ජාතික න්‍යාය පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, රුපියල් ට්‍රිලියන් 2ක සැලසුම්ගත ප්‍රාග්ධන වියදමකින්…

29 Jul 2026 Discuss
පිරිසිදු ජාතියක් ගොඩනැගීම" තේමාව යටතේ ශ්‍රී ලංකාව 2026 ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය සමරයි Sinhala

පිරිසිදු ජාතියක් ගොඩනැගීම" තේමාව යටතේ ශ්‍රී ලංකාව 2026 ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය සමරයි

ශ්‍රී ලංකාව 2026 ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය "අඛණ්ඩතාවේ සංස්කෘතියක් – පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකාවක්" යන තේමාව යටතේ පැවැත්වීමට නියමිත අතර, සමාජයේ සෑම මට්ටමකම විනිවිදභාවය, වගවීම…

29 Jul 2026 Discuss