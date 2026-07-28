Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික හා ආයෝජන සමුළුව 2026 — ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර සංසදයට පෙර ලියාපදිංචිය ආරම්භ

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික හා ආයෝජන සමුළුව 2026 — ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර සංසදයට පෙර ලියාපදිංචිය ආරම්භ

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික හා ආයෝජන සමුළුව 2026 සඳහා ලියාපදිංචිය දැන් විවෘත වී ඇති අතර, තිරසාර ගෝලීය වර්ධනය සඳහා වූ මාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට මූල්‍ය, ප්‍රතිපත්ති හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රයන්හි ප්‍රමුඛ පෙළේ නියෝජිතයන් එක්රැස් කිරීමට නියමිත මෙම සමුළුව ඓතිහාසික සිදුවීමක් ලෙස සැලකේ.

ගෝලීය ආර්ථික සංවාදයක් සඳහා වේදිකාවක්

ලොව පුරා ආයෝජකයන්, ආර්ථික විශේෂඥයන් හා රජයේ නියෝජිතයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ඉහළ මට්ටමේ වේදිකාවක් ලෙස මෙම සමුළුව ස්ථානගත කෙරේ. ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම, ආයෝජන අවස්ථා සහ දිගු කාලීන සංවර්ධන උපාය මාර්ග පිළිබඳ වැදගත් ජාත්‍යන්තර සංවාදයේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාපිත කිරීමට මෙම සිදුවීම හේතුවන බව සංවිධායකයෝ පවසති.

දිගු කාලීන සැලකිය යුතු ආර්ථික කැළඹීම්වලින් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ ගමනේ නිරත වෙමින් සිටින මෙවැනි සමයක මෙවැනි සංසදයක් පැවැත්වීම ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. විදේශ සෘජු ආයෝජන සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් ලෙස මෙරටේ විභවය ඉස්මතු කිරීම මෙම සමුළුවෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.

අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

පහත දැක්වෙන ගෝලීය ආර්ථික භූ දර්ශනය හැඩගස්වන ප්‍රධාන මාතෘකා වටා ගොඩනැගුණු වැඩසටහනක් සහභාගිවන්නන්ට අත්විඳීමට ලැබෙනු ඇත:

  • තිරසාර විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ උපාය මාර්ග
  • කලාපීය ආර්ථික ඒකාබද්ධතාව හා වෙළඳ හවුල්කාරිත්වයන්
  • ආර්ථික වර්ධනයේ ව්‍යාප්තිකරයන් ලෙස නව්‍යකරණය හා තාක්ෂණය
  • දිගු කාලීන රාජ්‍ය මූල්‍ය ශක්තිමත්භාවයට සහාය වන ප්‍රතිපත්ති රාමු

ශ්‍රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය නැවත ගොඩනගා ගනිමින් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට අඛණ්ඩව කැප වී සිටින රටක් ලෙස, මෙවැනි සමුළුවක් සත්කාරකත්වය දැරීම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට ශක්තිමත් පණිවිඩයක් ලබා දෙයි. දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ වාණිජ හා ආයෝජන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීයත්වය හා ආකර්ෂණීයත්වය නැවත තහවුරු කිරීමේ අභිලාෂය ඊළඟින් ඉස්මතු කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ආර්ථික පරිසරය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සහ රටේ අඛණ්ඩ යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා වර්ධනයේ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි ගෝලීය හවුල්කරුවන් සමඟ අර්ථවත් ලෙස සම්බන්ධ වීමට සමුළුව කාලෝචිත අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි.

ලියාපදිංචිය දැන් විවෘත වී ඇති බැවින්, 2026 දිනයට පෙර සැලකිය යුතු කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර අවධානයක් ලබා ගැනීමට සමුළුව අපේක්ෂා කෙරෙන හෙයින්, උනන්දු නියෝජිතයන්, ව්‍යාපාරික නායකයන් හා ප්‍රතිපත්ති立 立案ඥයන් ඉක්මනින් සහභාගිත්වය සුරක්ෂිත කර ගැනීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

වයස අවුරුදු 18 ක් වන සිසුවිය සෙනීසා ගුණවර්ධන කීර්තිමත් ShakthiSAT ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තේරී පත් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ උදාර…

28 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට

දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත්වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝග තත්ත්වය දිනෙන් දින උග්‍ර වෙමින් පවතින අතර, රට පුරා…

28 Jul 2026 Discuss
රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප Sinhala

රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ ඇතුළුව එයාර් ඒෂියා ශ්‍රී ලංකා (AASL) හි හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයකු ඇතුළු සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට…

28 Jul 2026 Discuss