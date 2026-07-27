Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට නව මහජන සෞඛ්‍ය මුලපිරීමක් සමඟ එක්සත් රාජ්‍ය තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපත් වෙයි

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට නව මහජන සෞඛ්‍ය මුලපිරීමක් සමඟ එක්සත් රාජ්‍ය තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපත් වෙයි

කොළඹ පිහිටි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය, රටේ දිගුකාලීන ඩෙංගු උණ අර්බුදයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන සිය අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් නව මහජන සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් දියත් කර ඇති අතර, එය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සෞඛ්‍ය සහයෝගිතාව සඳහා වූ තීව්‍ර කළ කැපවීමක් පිළිබිඹු කරයි.

කාලෝචිත මැදිහත්වීමක්

ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ පැවතෙන අතර, දිවයිනේ පළාත් පුරා වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් රෝගීන් වාර්තා වේ. Aedes මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන මෙම රෝගය, රටේ සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් මත සැලකිය යුතු බරක් පටවන අතර, විශේෂයෙන් මෝසම් වර්ෂාව සමඟ බැඳුණු ඉහළ සම්ප්‍රේෂණ සෘතුවලදී මෙය වඩාත් තීව්‍ර වේ.

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය විසින් නව්‍යකෝෂ ලෙස හඳුන්වා දෙන ලද මෙම වැඩසටහන, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ඩෙංගු ප්‍රතිචාර කාර්යයට ඉලක්කගත සහාය ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, දේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කාර්යයන් පරිපූරණය කරයි.

සෞඛ්‍ය පද්ධති ශක්තිමත් කිරීම

ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීමට තීරණාත්මක ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට මෙම මුලපිරීම අපේක්ෂා කරන අතර, ඒවා අතර:

  • රෝග නිරීක්ෂණ හා පූර්ව අනතුරු අඟවන පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම
  • ප්‍රජා මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ හා වැළැක්වීමේ ව්‍යාපාරවලට සහාය දැක්වීම
  • භූමි මට්ටමේ මහජන සෞඛ්‍ය කාර්මිකයන්ගේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම
  • බලපෑමට ලක් වූ කලාප හරහා රෝග විනිශ්චය හා ප්‍රතිචාර හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම

හවුල් ඉලක්කවල රුකුල් ලත් හවුල්කාරිත්වයක්

මෙම වැඩසටහනේ දියත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රත්‍යස්ථතාවයට සහාය දැක්වීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. සෞඛ්‍ය සහයෝගිතාව ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවයේ ক্রমশ වැදගත් ස්ථම්භයක් බවට පත්ව ඇති අතර, විශේෂයෙන් දේශසීමා හා ප්‍රජාවන් හරහා ව්‍යාප්ත වන බෝවන රෝග ඇති කළ අභියෝගවලින් පසුව මෙය වඩාත් ප්‍රකටව පෙනේ.

මෙම වැඩසටහන, සිය ජනතාවගේ සෞඛ්‍යය හා යහපැවැත්ම ආරක්ෂා කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාව සමග කරට කර සිටීමේ එක්සත් ජනපදයේ කැපවීම අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් මෙම සහාය ප්‍රසාදයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, දෛශිකවාහිත රෝගවලට ඵලදායී ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ රටේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීමේදී ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු බර

ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතුම මදුරු-මාරක සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් ලෙස ඩෙංගු තවමත් පවතී. ඉතිහාසයීය වශයෙන් රෝගාරෝහය, ජනාකීර්ණ නාගරික ප්‍රදේශ මෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් ද ආශ්‍රිතව ඇති අතර, ළමුන් සහ තරුණ වැඩිහිටියන් වඩාත් අවදානමට ලක් වන කණ්ඩායම් අතර වේ. රෝගය ඉක්මනින් දරුණු ඩෙංගු තත්ත්වයකට පත් විය හැකි අතර, ඒ නිසා රෝහල් ගත වීම, සහ නරකම අවස්ථාවලදී මරණ ද සිදු විය හැකිය.

එක්සත් ජනපදය වැනි ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ගේ සහාය ඇතිව, සම්ප්‍රේෂණ අනුපාත අඩු කිරීමේදී, රෝගී ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීමේදී සහ අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු බර වඩා හොඳින් පාලනය යටතට ගැනීමේදී මැනිය හැකි ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විනය රහිත ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන පිරිවැය සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය දැඩි විවේචනයට ලක්වේ Sinhala

විනය රහිත ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන පිරිවැය සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය දැඩි විවේචනයට ලක්වේ

ජාතික ගුවන් සේවය බහුවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් වර්ධනශීලී විවේචනයට මුහුණ දෙයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය, විවේචකයන්, විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන්ගෙන් දැඩි පීඩනයකට…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ 2026 ඩෙංගු අර්බුදය: අතීතයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට තවමත් අපොහොසත් වූ ජාතියක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 2026 ඩෙංගු අර්බුදය: අතීතයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට තවමත් අපොහොසත් වූ ජාතියක්

දශක ගණනාවක් පුරා වසංගත පැමිණියත්, එකම වැරදි නැවත නැවතත් සිදු වේ ඩෙංගු උණ දශක හයකට අධික කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට විපත් කරමින් ඇත; එහෙත් එකවිසි වන සියවසේ දී…

27 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජාතික පක්ෂය COPF වාර්තාවට දැඩි ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරයි — ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචා සිද්ධියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ආවරණය කිරීමේ චෝදනා Sinhala

එක්සත් ජාතික පක්ෂය COPF වාර්තාවට දැඩි ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරයි — ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචා සිද්ධියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ආවරණය කිරීමේ චෝදනා

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) රාජ්‍ය මූල්‍ය කාරක සභාවට (COPF) සහ එහි වාර්තාවට දැඩි ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරමින්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචාවකට සම්බන්ධ බවට…

26 Jul 2026 Discuss