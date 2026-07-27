හෝමාගම විශේෂ පරීක්ෂණ ඒකකයේ ප්රධානියා අත්අඩංගුවට
හෝමාගම විශේෂ පරීක්ෂණ ඒකකයේ භාරය දරන නිලධාරියා (OIC) අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ කවයන් තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
ජ්යේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන තුළ වගවීම සහ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමේ උත්සාහයන්හි වැදගත් ප්රගතියක් සනිටුහන් කරයි. හෝමාගම ප්රදේශයේ විශේෂිත පරීක්ෂණ ඒකකයේ ප්රධානියා ලෙස කටයුතු කළ OIC නිලධාරිය, නිල හැසිරීම ඉලක්ක කරගත් නඩු පටිපාටිවලට අනුව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.
අත්අඩංගුවට ගැනීම වගවීම පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි
පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් පත් කරන ලද ඒකකයක් මෙහෙයවූ ජ්යේෂ්ඨ නිලධාරියෙකු රඳවා ගැනීම විශේෂ අවධානයට ලක් වෙයි; එය පොලිස් සේවය තුළ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරන බැවිනි. විශේෂ පරීක්ෂණ ඒකක සාමාන්යයෙන් සංවේදී හා සංකීර්ණ නඩු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන හෙයින්, ඒවායේ නායකත්වයේ අඛණ්ඩතාව ඉතාමත් ඉහළ වැදගත්කමක් දරයි.
බස්නාහිර පළාත තුළ පිහිටි හෝමාගම ප්රදේශය, මෑත කාලයේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ පිළිවෙත් පිළිබඳ වැඩි අවධානයකට ලක් වී ඇති අධිකරණ බලප්රදේශයකට අයත් වේ.
පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව පවතී
අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා හෝ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර අදාළ බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළි කර නොමැත. මෙම කරුණ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන බව වැටහේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, තනතුර හෝ නිලය කුමක් වුවද, පොලිස් බලකායේ සියලු සාමාජිකයන් ඉහළම වෘත්තීය හැසිරීම් සහ නීතිමය අනුකූලතා ප්රමිතීන්ට යටත් කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නායකත්වය මෙතෙක් සිදුවීම සම්බන්ධව නිල මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.