Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝමාගම විශේෂ පරීක්ෂණ ඒකකයේ ප්‍රධානියා අත්අඩංගුවට

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝමාගම විශේෂ පරීක්ෂණ ඒකකයේ ප්‍රධානියා අත්අඩංගුවට

හෝමාගම විශේෂ පරීක්ෂණ ඒකකයේ භාරය දරන නිලධාරියා (OIC) අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කවයන් තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.

ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන තුළ වගවීම සහ අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමේ උත්සාහයන්හි වැදගත් ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරයි. හෝමාගම ප්‍රදේශයේ විශේෂිත පරීක්ෂණ ඒකකයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කළ OIC නිලධාරිය, නිල හැසිරීම ඉලක්ක කරගත් නඩු පටිපාටිවලට අනුව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

අත්අඩංගුවට ගැනීම වගවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරයි

පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් පත් කරන ලද ඒකකයක් මෙහෙයවූ ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරියෙකු රඳවා ගැනීම විශේෂ අවධානයට ලක් වෙයි; එය පොලිස් සේවය තුළ අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරන බැවිනි. විශේෂ පරීක්ෂණ ඒකක සාමාන්‍යයෙන් සංවේදී හා සංකීර්ණ නඩු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන හෙයින්, ඒවායේ නායකත්වයේ අඛණ්ඩතාව ඉතාමත් ඉහළ වැදගත්කමක් දරයි.

බස්නාහිර පළාත තුළ පිහිටි හෝමාගම ප්‍රදේශය, මෑත කාලයේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිළිවෙත් පිළිබඳ වැඩි අවධානයකට ලක් වී ඇති අධිකරණ බලප්‍රදේශයකට අයත් වේ.

පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව පවතී

අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා හෝ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර අදාළ බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළි කර නොමැත. මෙම කරුණ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව වැටහේ.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, තනතුර හෝ නිලය කුමක් වුවද, පොලිස් බලකායේ සියලු සාමාජිකයන් ඉහළම වෘත්තීය හැසිරීම් සහ නීතිමය අනුකූලතා ප්‍රමිතීන්ට යටත් කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නායකත්වය මෙතෙක් සිදුවීම සම්බන්ධව නිල මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කතරගම පාද යාත්‍රාව යාල සහ කුමන වනෝද්‍යානවල බරපතල පාරිසරික අනතුරු ඇඟවීම් මතු කරයි Sinhala

කතරගම පාද යාත්‍රාව යාල සහ කුමන වනෝද්‍යානවල බරපතල පාරිසරික අනතුරු ඇඟවීම් මතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ ආගමික වන්දනා ගමන් අතරට ගැනෙන වාර්ෂික කතරගම පාද යාත්‍රාව, යාල සහ කුමන ජාතික වනෝද්‍යානවල පාරිසරික සංවේදී ප්‍රදේශවලට දිගුකාලීන…

27 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදය තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ලාභ ලැබීමට අවස්ථාව සැලසේ Sinhala

එක්සත් ජනපදය තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ලාභ ලැබීමට අවස්ථාව සැලසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට හිතකර සහනයක් එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි — නාමල් රාජපක්ෂ Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි — නාමල් රාජපක්ෂ

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) ජාතික සංවිධායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම…

27 Jul 2026 Discuss