කතරගම පාද යාත්රාව යාල සහ කුමන වනෝද්යානවල බරපතල පාරිසරික අනතුරු ඇඟවීම් මතු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම ශ්රේෂ්ඨ ආගමික වන්දනා ගමන් අතරට ගැනෙන වාර්ෂික කතරගම පාද යාත්රාව, යාල සහ කුමන ජාතික වනෝද්යානවල පාරිසරික සංවේදී ප්රදේශවලට දිගුකාලීන හානියක් සිදුවිය හැකි බවට හඟවමින්, පරිසර ශාස්ත්රඥයන් සහ වනජීවී බලධාරීන්ගේ ක්රමයෙන් වැඩෙන කනස්සල්ලට ලක්ව ඇත.
නූතන පීඩනයකට ලක්වූ පූජනීය සම්ප්රදායක්
සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ භක්තිමත් වන්දනාකරුවන් පාගමනින් සිදු කළ, ගැඹුරු ආගමික වැදගත්කමක් උසුලන මෙම ගමන, දැන් වාර්ෂිකව දස දහස් ගණනක් සහභාගිවන්නන් ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටින අතර, සංරක්ෂකයන් ගණනාවක් තර්ක කරන ආකාරයට ඒ අවට වනාන්තරයට දරාගත නොහැකි ආකාරයෙන් සිදුවීමේ ස්වරූපය වෙනස් කරමින් ඇත.
පාද යාත්රා මාර්ගය, දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම ජෛව විවිධත්වයෙන් සමන්විත ප්රදේශයන් අතරට ගැනෙන යාල-කුමන පරිසර පද්ධතියේ කොටසක් වන, සංරක්ෂිත නිරනුමත් කලාපවල හරහා හෝ ඒ ආසන්නයෙන් ගමන් කරයි. මෙම ප්රදේශය දිවියන්, ඇතුන්, ලාලා වලසුන් සහ ශ්රී ලංකාවට ආවේණික බොහෝ ජාතීන් ඇතුළු පුළුල් පක්ෂි විශේෂ රාශියකගේ ස්වාභාවික නිවහනයි.
පාරිසරික හානිය වැඩිවෙමින්
වනජීවී සංරක්ෂණ කණ්ඩායම් විසින් පාද යාත්රාව හා සම්බන්ධ පාරිසරික බලපෑම් රැසක් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත. ඒවා අතර:
- වන මාර්ග සහ ජල මූලාශ්ර ආශ්රිතව වැඩිපුර කුණු බැහැර කිරීම සහ ඝන අපද්රව්ය සමුච්චය වීම
- සෘතු දර්ශනයේ තීරණාත්මක කාල සීමාවක් තුළ වනජීවී වාසස්ථාන සහ බෝවීමේ භූමිවලට කරන කැළඹීම
- සංවේදී ප්රදේශ හරහා විශාල ජනකාය ගමන් කිරීම නිසා භූ වෘක්ෂලතා විනාශ වීම
- නීති විරෝධී ගිනි ගැනීම සහ ආහාර පිළියෙළ කිරීමට හා නවාතැන් ගැනීමට සංරක්ෂිත වනාන්තරවල දර භාවිත කිරීම
- විශේෂයෙන් ඇතුන් සහ දිවියන් ඇතුළු වන සතුන්ගේ ස්වාභාවික හැසිරීමට බාධා කිරීම
සංරක්ෂකයන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම
හදිසි මැදිහත්වීමක් නොමැතිව, ශීඝ්රයෙන් පුළුල් වන පාද යාත්රාව හේතුවෙන් සමුච්චිත වන පාරිසරික හානිය돌ද නොහැකි ප්රතිඵල ගෙනදිය හැකි අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ ගොඩනංවන ලද ප්රදේශයේ වනජීවී සංරක්ෂණ කාර්යයන් දුර්වල කළ හැකි බවට සංරක්ෂකයන් අනතුරු අඟවයි.
පාද යාත්රාවේ ආධ්යාත්මික වැදගත්කම ගරු කළ යුතු වුවත්, මෑත වසරවල සහභාගිත්වයේ අති විශාල පරිමාණය, සිදුවීමේ ස්වරූපය මූලිකවම වෙනස් කර ඇති බවත්, සම්ප්රදායික ආගමික ගමනකට වඩා සාමූහික සංචාරක සිදුවීමකට සමාන පීඩනයන් ඇති කළ හැකි බවත් විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.
නිතිමත් කළමනාකරණයක් සඳහා ඉල්ලීම්
පාරිසරික යෝජකයන් සහ වනජීවී නිලධාරීන් රජය, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ ආගමික බලධාරීන් සමඟ එකතුව ව්යුහගත කළමනාකරණ ක්රමවේදයන් හඳුන්වා දෙන ලෙස 촉oinකරමින් සිටිති. ඒ අතර සහභාගිවන්නන් සඳහා සීමා පනවීම, නියමිත අපද්රව්ය බැහැර කිරීමේ ස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම, දැඩි ගිනි-නොගැනීමේ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සහ සිදුවීම් කාල සීමාවේදී පාද යාත්රා කොරිඩෝව ඔස්සේ අතිරේක වනජීවී නිලධාරීන් යෙදවීම ඇතුළත් වේ.
පාද යාත්රාව නිරූපණය කිරීමට අදහස් කරන ආධ්යාත්මික වටිනාකම්වල දිගුවක් ලෙස, වන්දනාකරුවන් පාරිසරිකව වගකිවයුතු හැසිරීමක් අනුගමනය කිරීමට දිරිමත් කරන, පුළුල් ජනතා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරවල වැඩෙන ඉල්ලීමක් ද ඇත.
සියුම් සමතුලිතතාවක්
ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තරව ව්යතිරේකී පාරිසරික වැදගත්කමක් ඇති ස්ථානයක් ලෙස පිළිගත් යාල-කුමන කොරිඩෝව සමඟ, වනජීවී සංරක්ෂණය සඳහා ඇති කැපවීම පිළිබඳ දිගු කාලයක් තිස්සේ ආඩම්බරයෙන් සිටියි. කතරගම පාද යාත්රාවේ සංස්කෘතික අඛණ්ඩතාව සහ එය ගමන් කරන ප්රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි ස්වාභ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.