එක්සත් ජනපදය තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ලාභ ලැබීමට අවස්ථාව සැලසේ
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට හිතකර සහනයක්
එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට සැලකිය යුතු ප්රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෙම වර්ධනය දූපත් රාජ්යයේ අපනයන පදනම් කරගත් ආර්ථිකයට නියත මොහොතක ලැබෙන ශක්තිමත් ආලෝකයක් ලෙස වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත කොටස්කරුවන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.
බදු අඩු කිරීම ශ්රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගෙන සිටින එක්සත් ජනපදය, ආනයනික භාණ්ඩ මත පනවා ඇති බදු බර අඩු කිරීමට ක්රියා කර ඇති අතර, එය ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට ඇතුළු වන ශ්රී ලාංකික නිෂ්පාදන සඳහා වඩාත් තරඟකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි. රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල කොඳු නාරටිය සෑදෙන ඇඳුම් පැළඳිලි, රබර් නිෂ්පාදන සහ සැකසූ ආහාර ඇතුළු ශ්රී ලාංකික අපනයන රාශියකට මිල තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීමට මෙම වෙනස ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දශක ගණනාවකට ඇති දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් ඉවත් වීමේ දිගු ගමනක් යමින් සිටින ආර්ථිකයක් සඳහා, මෙම වර්ධනය ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක ළඟා වී ඇත. ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළේ වැඩිදියුණු වූ ප්රවේශය සහ අඩු කළ පිරිවැය, ඇණවුම් ප්රමාණ ඉහළ යාමකට, කර්මාන්ත ශාලා නිෂ්පාදනය වැඩිවීමකට සහ අවසානයේ ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ට වැඩි රැකියා අවස්ථාවන් ලැබීමකට හේතු විය හැකිය.
ප්රතිලාභ ලැබීමට ඉඩ ඇති ප්රධාන අංශ
- ඇඳුම් සහ පැළඳිලි නිෂ්පාදනය
- රබර් සහ රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන
- සැකසූ සහ ඇසුරුම් කළ ආහාර ද්රව්ය
- තේ සහ අනෙකුත් කෘෂිකාර්මික අපනයන
කර්මාන්ත ප්රතිචාරය
අපනයනකරුවන් සහ වෙළඳ සංගම් විසින් ප්රවේශමෙන් යුත් ශුභවාදී ආකල්පයක් ප්රකාශ කර ඇති අතර, මෙම අඩු කිරීම ධනාත්මක පියවරක් වුවද, ගෝලීය වෙළඳපොළවල තරඟකාරිත්වය රැකගැනීමට අඛණ්ඩ රජයේ සහාය, සැපයුම් යටිතල පහසුකම්වල දියුණුව සහ ස්ථාවර බලශක්ති පිරිවැය අවශ්ය බව ඔවුහු සඳහන් කළහ.
ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩ සඳහා විශාලතම ගමනාන්තයන් අතර එක්සත් ජනපදය ප්රමුඛතම ස්ථානයේ පවතින අතර, එහි වෙළඳ තත්ත්වයන්හි ඕනෑම හිතකර වෙනසක් පුළුල් ජාතික ආර්ථිකය කෙරෙහි අතිශය වැදගත් බලපෑමක් ඇති කරයි.
පුළුල් ආර්ථික ඇඟවුම්
විදේශ සංචිත ස්ථාවර කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට තවමත් කටයුතු කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට, ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන අපනයන ආදායම් ඉහළ යාමක් රටේ ගෙවීම් ශේෂයට අර්ථවත් දායකත්වයක් සපයනු ඇත. සංශෝධිත තීරු බදු ක්ෂේත්රය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව උපරිම ලෙස ප්රයෝජනයට ගැනීම සඳහා ප්රතිපත්ති立නිර්මාතෘවරුන් පෞද්ගලික අංශය සමඟ සමීපව කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වෙළඳ නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, වඩාත් ප්රතිලාභ ලැබිය හැකි නිෂ්පාදන කාණ්ඩ හඳුනා ගැනීමට සහ ඇමෙරිකානු ඉල්ලුමේ ඕනෑම වර්ධනයකට ප්රතිචාර දක්වමින් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට දේශීය ව්යාපාරිකයන් සම්පූර්ණයෙන් සූදානම් බව සහතික කිරීමට පසු විපරම් සාකච්ඡා සැලසුම් කර ඇති බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.