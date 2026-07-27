Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ලාභ ලැබීමට අවස්ථාව සැලසේ

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ලාභ ලැබීමට අවස්ථාව සැලසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට හිතකර සහනයක්

එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෙම වර්ධනය දූපත් රාජ්‍යයේ අපනයන පදනම් කරගත් ආර්ථිකයට නියත මොහොතක ලැබෙන ශක්තිමත් ආලෝකයක් ලෙස වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත කොටස්කරුවන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.

බදු අඩු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගෙන සිටින එක්සත් ජනපදය, ආනයනික භාණ්ඩ මත පනවා ඇති බදු බර අඩු කිරීමට ක්‍රියා කර ඇති අතර, එය ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට ඇතුළු වන ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන සඳහා වඩාත් තරඟකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි. රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වල කොඳු නාරටිය සෑදෙන ඇඳුම් පැළඳිලි, රබර් නිෂ්පාදන සහ සැකසූ ආහාර ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික අපනයන රාශියකට මිල තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීමට මෙම වෙනස ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දශක ගණනාවකට ඇති දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ඉවත් වීමේ දිගු ගමනක් යමින් සිටින ආර්ථිකයක් සඳහා, මෙම වර්ධනය ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක ළඟා වී ඇත. ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළේ වැඩිදියුණු වූ ප්‍රවේශය සහ අඩු කළ පිරිවැය, ඇණවුම් ප්‍රමාණ ඉහළ යාමකට, කර්මාන්ත ශාලා නිෂ්පාදනය වැඩිවීමකට සහ අවසානයේ ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ට වැඩි රැකියා අවස්ථාවන් ලැබීමකට හේතු විය හැකිය.

ප්‍රතිලාභ ලැබීමට ඉඩ ඇති ප්‍රධාන අංශ

  • ඇඳුම් සහ පැළඳිලි නිෂ්පාදනය
  • රබර් සහ රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන
  • සැකසූ සහ ඇසුරුම් කළ ආහාර ද්‍රව්‍ය
  • තේ සහ අනෙකුත් කෘෂිකාර්මික අපනයන

කර්මාන්ත ප්‍රතිචාරය

අපනයනකරුවන් සහ වෙළඳ සංගම් විසින් ප්‍රවේශමෙන් යුත් ශුභවාදී ආකල්පයක් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, මෙම අඩු කිරීම ධනාත්මක පියවරක් වුවද, ගෝලීය වෙළඳපොළවල තරඟකාරිත්වය රැකගැනීමට අඛණ්ඩ රජයේ සහාය, සැපයුම් යටිතල පහසුකම්වල දියුණුව සහ ස්ථාවර බලශක්ති පිරිවැය අවශ්‍ය බව ඔවුහු සඳහන් කළහ.

ශ්‍රී ලාංකික භාණ්ඩ සඳහා විශාලතම ගමනාන්තයන් අතර එක්සත් ජනපදය ප්‍රමුඛතම ස්ථානයේ පවතින අතර, එහි වෙළඳ තත්ත්වයන්හි ඕනෑම හිතකර වෙනසක් පුළුල් ජාතික ආර්ථිකය කෙරෙහි අතිශය වැදගත් බලපෑමක් ඇති කරයි.

පුළුල් ආර්ථික ඇඟවුම්

විදේශ සංචිත ස්ථාවර කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට තවමත් කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට, ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන අපනයන ආදායම් ඉහළ යාමක් රටේ ගෙවීම් ශේෂයට අර්ථවත් දායකත්වයක් සපයනු ඇත. සංශෝධිත තීරු බදු ක්ෂේත්‍රය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති立නිර්මාතෘවරුන් පෞද්ගලික අංශය සමඟ සමීපව කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වෙළඳ නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, වඩාත් ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි නිෂ්පාදන කාණ්ඩ හඳුනා ගැනීමට සහ ඇමෙරිකානු ඉල්ලුමේ ඕනෑම වර්ධනයකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් සම්පූර්ණයෙන් සූදානම් බව සහතික කිරීමට පසු විපරම් සාකච්ඡා සැලසුම් කර ඇති බවයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි — නාමල් රාජපක්ෂ Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි — නාමල් රාජපක්ෂ

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) ජාතික සංවිධායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම…

27 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ජනාධිපති අකේඩීගේ උරුමයට සෙවනැලි දමනු ඇතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයා අනතුරු අඟවයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ජනාධිපති අකේඩීගේ උරුමයට සෙවනැලි දමනු ඇතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයා අනතුරු අඟවයි

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට යෝජනා කර ඇති පියවර ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ දේශපාලන උරුමයට බරපතළ හානියක් සිදු කළ හැකි බවට කැපී…

27 Jul 2026 Discuss
සෙවනැලි ජාල: චීන ත්‍රයිඩ් අපරාධ සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවේ කොටු වී ඇති ආකාරය Sinhala

සෙවනැලි ජාල: චීන ත්‍රයිඩ් අපරාධ සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවේ කොටු වී ඇති ආකාරය

වර්ධනය වන අපරාධමය පැවැත්ම හින්දු සාගරයේ උපාය මාර්ගික සමුද්‍රීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස දිගු කලක් සිට පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව, මෑත වසරවලදී ත්‍රයිඩ් සම්බන්ධිත ජාල…

27 Jul 2026 Discuss