Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි — නාමල් රාජපක්ෂ

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය වෙනස් කිරීමට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි — නාමල් රාජපක්ෂ

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) ජාතික සංවිධායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, උසස් අධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධ ඕනෑම තීරණයක් රජය තනිවම ගත නොහැකි බවත්, එය ජනමත විචාරණයක් හරහා සෘජුවම ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත්ය.

රාජපක්ෂ මහතා ජා-ඇල ප්‍රදේශයේ පැවති පොදු රැස්වීමක් අමතමින් මෙම අදහස් පළ කළ අතර, ප්‍රමාණවත් මහජන සාකච්ඡාවක් හෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික අධීක්ෂණයක් නොමැතිව සැලකිය යුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සිදු කිරීමේ උත්සාහයන් ලෙස ඔහු විස්තර කළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් වත්මන් රජයට අභියෝග කළේය.

ජනතාවගේ තීරණයක්

ශ්‍රීලපොප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා තර්ක කළේ, රටේ උසස් අධිකරණවල සේවය කරන විනිසුරුවන්ගේ ධුර කාලය සම්බන්ධ වෙනස්කම් සාමාන්‍ය නීති රාමු කටයුත්තක් නොවන බවයි. එවැනි මූලික වශයෙන් අධිකරණ ආයතනය ස්පර්ශ කරන වෙනසක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය පදනම් වෙත සෘජුවම බලපාන බැවින්, ඍජු ඡන්දයක් හරහා මහජනතාවගේ පැහැදිලි අනුමැතිය අවශ්‍ය බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

රාජපක්ෂගේ ස්ථාවරය, නිසි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය ක්‍රියාවලීන්ට ගරු නොකරමින් හෝ ප්‍රමාණවත් විනිවිදභාවයකින් තොරව තීරණාත්මක ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරන බවට විපක්ෂ කවයන් තුළ පවතින පුළුල් කනස්සල්ලක් පිළිබිඹු කරයි.

විපක්ෂ විමර්ශනය තීව්‍ර වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සහ විධායකය හා අධිකරණය අතර සම්බන්ධය ඇතුළු කරුණු වටා දේශපාලන විවාදය උග්‍ර වී ඇති මොහොතක මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කෙරිණි. රටේ අධිකරණ ආයතනවල ව්‍යුහය සහ කාර්යයන් කෙරෙහි බලපෑ හැකි රජයේ යෝජනා විපක්ෂ නියෝජිතයන් දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

ජනමත විචාරණයක් ඉල්ලා සිටීමෙන් රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා රාමුව යටතේ ඇති බලගතුම යාන්ත්‍රණයන්ගෙන් එකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉල්ලා සිටියි — එනම් එවැනි ඕනෑම වෙනසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සෘජු මහජන නියෝගයක් ලබා ගැනීම රජයෙන් අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාවලියකි.

2024 මැතිවරණයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රමුඛ විපක්ෂ බලවේගයක් ලෙස සිටින ශ්‍රීලපොප, ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනය සහ ආයතනික අඛණ්ඩතාව සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක ලෙස සලකන කරුණුවල ක්ෂේත්‍රයේ පාලක රජය වගවීමට සලස්වාමේ තම අභිප්‍රාය සංඥා කර ඇත.

වාර්තා කරන විට රාජපක්ෂගේ ජනමත විචාරණ ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් රජය වෙතින් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපදය තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ලාභ ලැබීමට අවස්ථාව සැලසේ Sinhala

එක්සත් ජනපදය තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට ලාභ ලැබීමට අවස්ථාව සැලසේ

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට හිතකර සහනයක් එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති තීරු බදු අඩු කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇතැයි…

27 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ජනාධිපති අකේඩීගේ උරුමයට සෙවනැලි දමනු ඇතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයා අනතුරු අඟවයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ජනාධිපති අකේඩීගේ උරුමයට සෙවනැලි දමනු ඇතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයා අනතුරු අඟවයි

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට යෝජනා කර ඇති පියවර ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ දේශපාලන උරුමයට බරපතළ හානියක් සිදු කළ හැකි බවට කැපී…

27 Jul 2026 Discuss
සෙවනැලි ජාල: චීන ත්‍රයිඩ් අපරාධ සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවේ කොටු වී ඇති ආකාරය Sinhala

සෙවනැලි ජාල: චීන ත්‍රයිඩ් අපරාධ සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවේ කොටු වී ඇති ආකාරය

වර්ධනය වන අපරාධමය පැවැත්ම හින්දු සාගරයේ උපාය මාර්ගික සමුද්‍රීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස දිගු කලක් සිට පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව, මෑත වසරවලදී ත්‍රයිඩ් සම්බන්ධිත ජාල…

27 Jul 2026 Discuss