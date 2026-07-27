විනය රහිත ව්යාප්තිය, ඉහළ යන පිරිවැය සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවය දැඩි විවේචනයට ලක්වේ
ජාතික ගුවන් සේවය බහුවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් වර්ධනශීලී විවේචනයට මුහුණ දෙයි
ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවය, විවේචකයන්, විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන්ගෙන් දැඩි පීඩනයකට ලක්ව ඇති අතර, ඔවුහු ආත්ම අහංකාරය මත පදනම් වූ ලෙස හඳුන්වන ගුවන් යාත්රා සහ මාර්ග ව්යාප්ති සැලසුම්, ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යන නඩත්තු පිරිවැය, සහ ස්ථිර ප්රධාන විධායක නිලධාරියෙකු නොමැතිකම හේතුවෙන් ආයතනයේ ශීර්ෂ මට්ටමේ දිගුකාලීන හිස්තැනක් පිළිබඳව බරපතළ කරුණු මතු කරමින් සිටිති.
ව්යාප්ති සැලසුම් මූල්යමය වශයෙන් නුවණකට හුරු නොවන ලෙස ප්රශ්නයට ලක් වේ
ජාතික ගුවන් සේවයේ ආශාවන්ගෙන් පිරි ව්යාප්ති වැඩසටහන, ජාතික ගුවන් සේවය මූල්ය විචක්ෂණශීලීත්වයට වඩා කීර්තිමත් බව ප්රමුඛ ස්ථානයේ තබා ගනිමින් ක්රියා කරන බව තර්ක කරන්නන්ගෙන් තියුණු විවේචනයට ලක්ව ඇත. විවේචකයන් ප්රකාශ කරන්නේ, ශ්රී ලංකාව තම ඓතිහාසික මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු දුර්වල ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ ගමනක යෙදී සිටින මෙවැනි වේලාවක, මාර්ග ව්යාප්ත කිරීමට සහ ගුවන් යාත්රා සංඛ්යාව වර්ධනය කිරීමට ගන්නා තීරණ, යහපත් වාණිජ තර්කනයකට වඩා ජාතික ආඩම්බරය සහ ආයතනික අහංකාරය මගින් පෙළඹෙන ඒවා බවයි.
ශක්තිමත් ආදායම් පදනමක් නොමැතිව මෙහෙයුම් ව්යාප්ත කිරීම, ශ්රී ලංකා බදුගෙවන්නා දිගු කලක් තිස්සේ දරාගෙන ඇති ගුවන් සේවයේ දැනටමත් සැලකිය යුතු මූල්ය බරට තවත් ගැඹුරක් එකතු කිරීමේ අවදානමක් ඇති බව නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
නඩත්තු පිරිවැය අනතුරු හඟවන සංඥා මතු කරයි
ඉහළ ඉගිලෙන නඩත්තු වියදම් තවත් බරපතළ කනස්සල්ලක් ඇති කරන ක්ෂේත්රයක් ලෙස ඉස්මතු වී ඇත. ගුවන් සේවයේ ජරාජීර්ණ සහ මිශ්ර ගුවන් යාත්රා සේවා සංඛ්යාව ගුවන් සැරිසැරීමට සුදුසු තත්ත්වයේ තබා ගැනීමේ පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයේ අභ්යන්තර ප්රභවයන් ප්රකාශ කරන අතර, ඓතිහාසිකව ස්ථාවර ලාභදායිත්වයක් ළඟා කර ගැනීමට අරගල කරමින් ආ මෙහෙයුමකට අමතර බරක් එල්ල වී ඇත. හදිසි ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සහ දැඩි පිරිවැය පාලනයක් නොමැතිව, මෙම වියදම් පරීක්ෂාවකින් තොරව දිගටම සමුච්චය වෙමින් යනු ඇතැයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.
නායකත්ව හිස්තැන අවිනිශ්චිතතාව තීව්ර කරයි
බොහෝ දුරට වඩාත්ම තීරණාත්මක ලෙස, ශ්රී ලංකන් ගුවන් සේවය ස්ථිර ප්රධාන විධායක නිලධාරියෙකු නොමැතිව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, ගුවන් සේවයේ ඉතා තීරණාත්මක හරස්මං ලක්ෂ්යයක දී සෙවනැලි ලෙස ක්රියා කරන මෙම තත්ත්වය උපාය මාර්ගික තීරණ ගැනීමට සහ ආයතනික ස්ථාවරත්වයට හානිකර වන බව නිරීක්ෂකයෝ පවසති.
ස්ථිර ශීර්ෂ මට්ටමේ නායකත්වය නොමැතිකම, ගුවන් සේවය ගෙන යන දිශාව සඳහා අවසානයේ වගකිව යුත්තේ කවුරුන් දැයිත්, ප්රධාන තීරණ — ආරවුල් ඇති ව්යාප්ති සැලසුම් ඇතුළුව — ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයකින් සහ දිගු කාලීන දැක්මකින් ගනු ලබන්නේ දැයිත් ගුවන් සේවා හා ව්යාපාරික ප්රජාව තුළ බොහෝ දෙනා ප්රශ්න කිරීමට තැනක් ඉතිරි කර ඇත.
වගවීම සහ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
ගුවන් සේවයේ ප්රධාන කොටස් හිමිකරු ලෙස රජය, පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මකව මැදිහත් වන ලෙස පාර්ශ්වකරුවෝ ක්රමයෙන් ඉල්ලා සිටිති:
- තවදුරටත් ප්රමාද නොකර සුදුසුකම් ලත් හා පළපුරුදු ස්ථිර ප්රධාන විධායක නිලධාරියෙකු පත් කිරීම
- ව්යාප්ති සැලසුම් දැඩි ස්වාධීන මූල්ය විමර්ශනයකට යටත් කිරීම
- නඩත්තු සහ මෙහෙයුම් ලාභ-ශේෂ ඉලක්ක කරගත් පැහැදිලි පිරිවැය-අඩු කිරීමේ උපාය මාර්ගයක් ක්රියාත්මක කිරීම
- ගුවන්
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.