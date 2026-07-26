ජූලි 26 වැනිදා ශ්රී ලංකාවේ මිශ්ර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්යයේ කිහිපයක් ප්රදේශවලට වර්ෂාපාතයක් අපේක්ෂිතයි
ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 26 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, දිවයිනේ බොහෝ ප්රදේශ දිවා කාලය පුරාවටම ප්රධාන වශයෙන් වියළි බවින් පවතිනු ඇතත්, කිහිපයක් ප්රදේශවලට වර්ෂාපාත ඇතිවිය හැකි බව එහි සඳහන් වේ.
තෝරාගත් ප්රදේශවලට වර්ෂාව ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවක්
ජූලි 26 වැනිදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, රටේ ප්රදේශ ගණනාවකට දිවා කාලය පුරාවට විටින් විට වර්ෂාපාත අත්විඳීමට ඉඩ ඇත. බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල වෙසෙන පදිංචිකරුවන් දිනය පුරාවට විවිධ අවස්ථාවල තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන්ට සූදානම්ව සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
අනෙකුත් ප්රදේශවල ප්රධාන වශයෙන් වියළි තත්ත්වයන්
දිවයිනේ ඉතිරි ප්රදේශ ප්රධාන වශයෙන් වියළිව පැවතීමට අනාවැකි කියා ඇති අතර, බලනොපෑ ප්රදේශවල ජනතාවට හිතකර කාලගුණයක් විඳ ගත හැකිවනු ඇත. ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ ප්රදේශ හරහා සාමාන්යයෙන් සංසිඳුනු තත්ත්වයන් පවතිද්දීත්, මෙම කාලයේ කාලගුණ රටා වෙනස් විය හැකි බැවින් ඕනෑම යාවත්කාලීන කිරීමකට අවධානය යොමු කරන ලෙස කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් මහජනතාවෙන් ඉල්ලා ඇත.
මහජනතාව අවදියෙන් සිටීමට උපදෙස්
අධිකාරීන් දිනෙන් දිනෙ ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, අවශ්ය පරිදි වැඩිදුර යාවත්කාලීන කිරීම් නිකුත් කළ හැකිය. ජනතාව, තම ප්රදේශයට අදාළ නවතම තොරතුරු සඳහා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම උපදෙස් පරීක්ෂා කරන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
විශේෂයෙන් සංක්රාන්ති ඍතු කාලවලදී කාලගුණයේ හදිසි වෙනස්කම් ප්රාදේශීය ගංවතුරවලට සහ දුෂ්කර ගමනාගමන තත්ත්වයන්ට හේතු විය හැකි බැවින්, ශ්රී ලාංකිකයන් ඒ අනුව තම ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කළ යුතු බව මතක් කර දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.