ඇමෙරිකාවේ 10% තීරු බදු අනුපාතය තහවුරු කර ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ජීවන රේඛාව විය හැකි හේතුව
ගෝලීය වෙළඳ 긴장තතු ජාත්යන්තර වාණිජ්යය නැවත සකස් කරමින් පවතින මෙම සන්ධිස්ථානයේ, ශ්රී ලංකාව තීරණාත්මක හංගලාවකට පැමිණ සිටී — එනම් එක්සත් ජනපදයේ 10% තීරු බදු අනුපාතය තහවුරු කර ගැනීම ඉදිරි වසරවලදී දිවයිනට ඉතා වැදගත් ආර්ථික වාසියක් ලෙස ඔප්පු විය හැකි බවයි.
තීරු බදු තත්ත්වය සහ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවරය
එක්සත් ජනපදය, ක්රමානුකූලව විකාශනය වන වෙළඳ ප්රතිපත්ති රාමුව යටතේ, විවිධ රටවලට වෙනස් ආනයන තීරු බදු මට්ටම් නියම කරමින් ස්තරීකෘත තීරු බදු ව්යූහයක් හඳුන්වා දී ඇත. සැලකිය යුතු තරම් ඉහළ තීරු බදු අනුපාත වලට මුහුණ දී සිටි ශ්රී ලංකාවට දැන් 10% පහළ ශ්රේණිය තුළ තමන්ගේ ස්ථාවරය තහවුරු කර ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබී ඇත — වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් සහ රජයේ නිලධාරීන් ශ්රේණිගත වශයෙන් ඉතා තීරණාත්මකව සලකන ප්රවර්ධනයකි.
නූතන ඉතිහාසයේ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමට තවමත් වෙර දරමින් සිටින රටකට, ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට වරප්රසාද සහිත ප්රවේශය රැකගැනීම හුදෙක් රාජ්යතාන්ත්රික සටහනක් නොවේ. එය දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ට සහ අපනයනය මත යැපෙන කර්මාන්ත දුසිම් ගණනකට ලැබෙන සෘජු ජීවන රේඛාවකි.
ඇඳුම් පැළඳිලි ඉක්මවා: ප්රයෝජන ලැබිය හැකි අංශ
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව ගෙනයන්නේ ඇඳුම් සහ රෙදිපිළි අංශයයි; එය රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් සපයයි. ශ්රී ලාංකික ඇඳුම් සඳහා ඇමෙරිකාව ප්රධාන ගමනාන්ත වෙළඳපොළවලින් එකක් ලෙස පවතින අතර, තීරු බදු සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියහොත් දේශීය නිෂ්පාදකයන් රඳා සිටින තරඟකාරී මිල ගණන් ක්ෂණිකව ගිලිහී යයි.
- ඇඳුම් සහ රෙදිපිළි කර්මාන්තය ශ්රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ ගණනකට රැකියා සපයයි; ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ග්රාමීය ප්රජාවන්ගෙන් පැමිණෙන කාන්තාවන් ය.
- රබර් පාදක නිෂ්පාදන, ටයර් සහ ශල්ය අත්වැසුම් ඇතුළුව, ස්ථාවර ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළ ප්රවේශයෙන් ප්රතිලාභ ලබන තවත් ප්රධාන අපනයන ප්රවර්ගයකි.
- විශේෂ තේ වර්ග සහ සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන ද ස්ථිර අඩු-තීරු පරිසරයකින් ප්රයෝජන ලබා ගත හැකිය.
10% තීරු ශ්රේණිය තුළ රැඳීමෙන්, ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් ඇමෙරිකානු ගැනුම්කරුවන් තරඟකාරී ජාතීන්ගෙන් විකල්ප සැපයුම්කරුවන් සොයා යාමට හේතු වන ආකාරයේ පිරිවැය ඉහළ යාමෙන් වැළකී සිටිති.
කලාපීය තරඟකරුවන් ඉදිරියේ තරඟකාරී වාසියක්
මෙම ප්රවර්ධනයේ ඉතාමත් ශ්රේණිගත වශයෙන් වැදගත් මානය වන්නේ එය ශ්රී ලංකාව කලාපීය තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව ස්ථානගත කිරීමයි. ඉහළ තීරු ශ්රේණිවලට මුහුණ දෙන රටවල භාණ්ඩ ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළේ සාපේක්ෂව මිල අධික වනු ඇති අතර, ශ්රී ලාංකික නිෂ්පාදනවලට වැඩි වෙළඳපොළ කොටසක් අත්කර ගැනීමට ස්වාභාවික අවස්ථාවක් උදා වේ.
ජාත්යන්තර වෙළඳාමේදී, තීරු බදු වාසියක් හුදෙක් මූල්යමය ප්රතිලාභයක් නොවේ — එය දිගුකාලීන ආයෝජන සහ ගැනුම්කරු විශ්වාසය ආකර්ෂණය කරගන්නා විශ්වාසනීයත්වයේ සහ රාජ්යතාන්ත්රික තත්ත්වයේ සංඥාවකි.
බංග්ලාදේශය, වියට්නාමය සහ කාම්බෝජය — ගෝලීය ඇඳුම් සැපයුම් දාමයේ සැලකිය යුතු තරඟකරුවන් — ඉහළ ඇමෙරිකානු තීරු බදු අනුපාත සමඟ ගනුදෙනු කරන ජාතීන් අතර වේ. ස්ථාවර, අඩු-පිරිවැය සැපයුම් විකල්ප සක්රීයව සොයන ඇමෙරිකානු සිල්ලර වෙළෙන්දන් සහ ආනයනකරුවන් සමඟ වෙළඳ සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට ශ්රී ලංකාවට ලැබී ඇති දුර්ලභ අවස්ථාව මෙයින් නිරූපණය වේ.
ආයෝජන සහ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම සඳහා ඇඟවුම්
ක්ෂණික අපනයන ප්රතිලාභවලින් ඔබ්බට, 10% අනුපාතය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.