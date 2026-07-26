ශ්රී ලංකා ක්රිකට් හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස වියෝවෙන් ක්රිකට් ශ්රී ලංකාව දුකට පත්වෙයි
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (SLC) හි හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස මහතාගේ අභාවප්රාප්තිය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ප්රජාව ශෝකයෙන් කිමිදී සිටී. රටේ ක්රිකට් ක්රීඩාවේ පරිපාලනය හා සංවර්ධනය සඳහා ඉමහත් දායකත්වයක් ඉතිරි කොට ගිය ඔහු, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ඉතිහාසයේ අමතක නොවන පෙළපතක් ගොඩනැඟුවේය.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි කැපී පෙනෙන පෞරුෂයක්
ධර්මදාස මහතා සභාපති ධූරය දරන කාලය තුළ ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි ප්රමුඛ පරිපාලකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර, ජාතික ක්රිකට් සංස්ථාවේ දිශානතිය හැඩගැස්වීමේ දී ඔහු ඉතා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කළේය. සිය දායකත්වය හුදෙක් පරිපාලනයෙහි නොනැවතී, ඔහු දේශීය හා ජාතාන්තර මට්ටම් දෙකේදීම ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි කැපවූ සේවකයෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස සම්මත විය.
ඔහු සමඟ කටයුතු කළ අය හා ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩාවට ඇළුම් කළ, කැපවූ හා දැඩි ලෙස ක්රිකට් පෙම්වතෙකු ලෙස ඔහු හඳුනා ගත් සේවකයින් සඳහා ඔහුගේ අභාවය එක් යුගයක් අවසාන කිරීමකි.
ශෝකය පළ කිරීම් රැල්ලක්
ඔහුගේ අභාවය පිළිබඳ ප්රවෘත්ති ලැබීමත් සමඟ දේශීය ක්රීඩා ප්රජාව තුළ ශෝකය ප්රකාශ කිරීම්වල රැල්ලක් ඇති විය. නිලධාරීන්, හිටපු ක්රීඩකයින් හා ක්රිකට් ප්රේමීන් ඔවුන්ගේ දුක් සිත් ප්රකාශ කරමින් ඔහුගේ ස්මරණයට ගෞරව දැක් වූහ. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ශ්රේෂ්ඨත්වය සඳහා සිය කාලය හා ශක්තිය කැප කළ පෞරුෂයෙකු ලෙස ධර්මදාස මහතා සිහිපත් කෙරේ.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය ඔහුගේ සේවාවන් පිළිගැනීම හෝ සුදුසු කටයුතු සම්බන්ධව නිල ප්රකාශයක් තවම නිකුත් කර නොමැති නමුත්, දිවයිනේ ක්රිකට් කව අතර ඔහුගේ අභාවය පුළුල් ලෙස ශෝකයෙන් ස්මරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය, මෙම දුෂ්කර මොහොතේ උපාලි ධර්මදාස මහතාගේ පවුලට, මිතුරන්ට හා සගයන්ට ගැඹුරු ශෝකය පළ කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.