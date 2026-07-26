ජනාධිපති නිල නිවාස සම්බන්ධ නවාතැන් ප්රකාශ පිළිබඳව ජනාධිපති මාධ්ය අංශය පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරයි
ජනාධිපති නිල නිවාස සම්බන්ධව සංසරණය වන නවාතැන් පහසුකම් පිළිබඳ ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කිරීමට ජනාධිපති මාධ්ය අංශය (PMD) ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම කරුණු සම්බන්ධව පවතින ව්යාකූලත්වය හා වැරදි තොරතුරු払拭 කිරීමට එමඟින් අපේක්ෂා කෙරේ.
ජනාධිපති මාධ්ය අංශයේ නිල ප්රතිචාරය
ජනාධිපති නිල නිවාස හා සම්බන්ධ නවාතැන් පහසුකම් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පැතිරෙමින් තිබූ ප්රකාශවලට ප්රතිචාර වශයෙන් ජනාධිපති මාධ්ය අංශය මෙම පැහැදිලි කිරීම නිකුත් කර ඇත. රටේ ශ්රේෂ්ඨතම කාර්යාලයට සම්බන්ධ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී නිරවද්යතාවය කෙතරම් වැදගත් වන්නේද යන්න අවධාරණය කරමින් නිලධාරීන් ක්ෂණිකව නිල නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළහ.
පොදු අවකාශයේ සංසරණය වන ප්රකාශ නොමඟ යවන සුළු හෝ තොරතුරු අතින් අනවශ්ය යැයි සැලකෙන අවස්ථාවලදී ජනාධිපති මාධ්ය අංශය සාමාන්යයෙන් මෙවැනි පැහැදිලි කිරීම් නිකුත් කරන අතර, මෙම අවස්ථාවද එම රටාවම අනුගමනය කරන බව පෙනේ.
මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති නිල නිවාස භාවිතය හා කළමනාකරණය සම්බන්ධ ප්රශ්න සැලකිය යුතු මහජන අවධානයකට ලක්ව ඇති අතර, රජයේ වියදම් හා රාජ්ය සම්පත් වගකීම්සහගතව භාවිත කිරීම පිළිබඳව පුරවැසියන් තීව්ර අවධානයෙන් සිටින මෙවන් කාලයක විශේෂයෙන් එය වැදගත් වේ.
ජනාධිපති මාධ්ය අංශයේ මෙම මැදිහත්වීම, ජනාධිපති ධුරය හා සම්බන්ධ ක්රියාකාරිත්වය හා වරප්රසාද සෘජුවම ස්පර්ශ කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ අභිප්රාය ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
පැහැදිලි කිරීමේදී සඳහන් කෙරෙන ප්රකාශවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිල රජයේ සන්නිවේදන මාර්ග හරහා ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තහවුරු නොකළ වාර්තාවලට යොමු වනවාට වඩා විශ්වාසනීය මූලාශ්රවලින් ලැබෙන සත්යාපිත ප්රකාශ මත රඳා සිටින ලෙස මහජනතාවට දැනුම් දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.