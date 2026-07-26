Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති නිල නිවාස සම්බන්ධ නවාතැන් ප්‍රකාශ පිළිබඳව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති නිල නිවාස සම්බන්ධ නවාතැන් ප්‍රකාශ පිළිබඳව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරයි

ජනාධිපති නිල නිවාස සම්බන්ධව සංසරණය වන නවාතැන් පහසුකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කිරීමට ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) ඉදිරිපත් වී ඇති අතර, එම කරුණු සම්බන්ධව පවතින ව්‍යාකූලත්වය හා වැරදි තොරතුරු払拭 කිරීමට එමඟින් අපේක්ෂා කෙරේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ නිල ප්‍රතිචාරය

ජනාධිපති නිල නිවාස හා සම්බන්ධ නවාතැන් පහසුකම් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පැතිරෙමින් තිබූ ප්‍රකාශවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මෙම පැහැදිලි කිරීම නිකුත් කර ඇත. රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම කාර්යාලයට සම්බන්ධ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී නිරවද්‍යතාවය කෙතරම් වැදගත් වන්නේද යන්න අවධාරණය කරමින් නිලධාරීන් ක්ෂණිකව නිල නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළහ.

පොදු අවකාශයේ සංසරණය වන ප්‍රකාශ නොමඟ යවන සුළු හෝ තොරතුරු අතින් අනවශ්‍ය යැයි සැලකෙන අවස්ථාවලදී ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි පැහැදිලි කිරීම් නිකුත් කරන අතර, මෙම අවස්ථාවද එම රටාවම අනුගමනය කරන බව පෙනේ.

මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති නිල නිවාස භාවිතය හා කළමනාකරණය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න සැලකිය යුතු මහජන අවධානයකට ලක්ව ඇති අතර, රජයේ වියදම් හා රාජ්‍ය සම්පත් වගකීම්සහගතව භාවිත කිරීම පිළිබඳව පුරවැසියන් තීව්‍ර අවධානයෙන් සිටින මෙවන් කාලයක විශේෂයෙන් එය වැදගත් වේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ මෙම මැදිහත්වීම, ජනාධිපති ධුරය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරිත්වය හා වරප්‍රසාද සෘජුවම ස්පර්ශ කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ අභිප්‍රාය ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

පැහැදිලි කිරීමේදී සඳහන් කෙරෙන ප්‍රකාශවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිල රජයේ සන්නිවේදන මාර්ග හරහා ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තහවුරු නොකළ වාර්තාවලට යොමු වනවාට වඩා විශ්වාසනීය මූලාශ්‍රවලින් ලැබෙන සත්‍යාපිත ප්‍රකාශ මත රඳා සිටින ලෙස මහජනතාවට දැනුම් දී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස වියෝවෙන් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව දුකට පත්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස වියෝවෙන් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව දුකට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) හි හිටපු සභාපති උපාලි ධර්මදාස මහතාගේ අභාවප්‍රාප්තිය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාව ශෝකයෙන් කිමිදී සිටී. රටේ ක්‍රිකට්…

26 Jul 2026 Discuss
විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ ශතක ප්‍රදර්ශනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව ODI තරගාවලිය සමකළා Sinhala

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ ශතක ප්‍රදර්ශනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව ODI තරගාවලිය සමකළා

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එක්දින තරගාවලිය සමකිරීමට සමත් වූ අතර, විශ්මි ගුණරත්න සහ හර්ෂිතා සමරවික්‍රම යන දෙදෙනා විසින් රැස් කළ ශතකයන්…

26 Jul 2026 Discuss
ඇමෙරිකාවේ 10% තීරු බදු අනුපාතය තහවුරු කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ජීවන රේඛාව විය හැකි හේතුව Sinhala

ඇමෙරිකාවේ 10% තීරු බදු අනුපාතය තහවුරු කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ජීවන රේඛාව විය හැකි හේතුව

ගෝලීය වෙළඳ 긴장තතු ජාත්‍යන්තර වාණිජ්‍යය නැවත සකස් කරමින් පවතින මෙම සන්ධිස්ථානයේ, ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක හංගලාවකට පැමිණ සිටී — එනම් එක්සත් ජනපදයේ 10% තීරු බදු…

26 Jul 2026 Discuss