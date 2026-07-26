විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ ශතක ප්රදර්ශනයෙන් ශ්රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව ODI තරගාවලිය සමකළා
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එක්දින තරගාවලිය සමකිරීමට සමත් වූ අතර, විශ්මි ගුණරත්න සහ හර්ෂිතා සමරවික්රම යන දෙදෙනා විසින් රැස් කළ ශතකයන් දෙක දෙකණ්ඩායම අතර තීරණාත්මක වෙනස ඇති කළේය.
තරගයම වෙනස් කළ හවුල්කාරිත්වය
දෙදෙනාම අසාමාන්ය ලෙස දීප්තිමත් ක්රීඩාවක් දක්වමින් විශිෂ්ට ශතකයන් ලේඛනගත කළ අතර, ශ්රී ලංකාවට ඉහළ ලකුණු රාශියක් ගොඩනැගීමට හෝ ඉලක්කය හඹා යාමට අවශ්ය පදනම සලසා දුන්නේය. ක්රීඩාංගණයේ ඔවුන් දැක්වූ විනයගරුක නමුත් ආක්රමණශීලී ආකල්පය පාකිස්තාන පන්දු යැවීමේ ප්රහාරය දිගින් දිගටම පසුබැස්සවූ අතර, ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින ක්රීඩා හැකියාවේ ගැඹුර ද මනාව ප්රදර්ශනය කළේය.
මෙම ජයග්රහණය හේතුවෙන් ඉතිරි තරග කරා ළඟාවන විට තරගාවලිය තවමත් ජීවමාන ලෙස පවතින අතර, පාකිස්තානයට ජයගත නොහැකි වාසියක් ගොඩනගා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව ඉඩ නොදීය.
ශ්රී ලංකාවේ නැගී එන පන්දු පහරදීමේ තරු
විශ්මි ගුණරත්න කාන්තා ක්රිකට්හි ශ්රී ලංකාවේ ඉහළම ස්ථානයේ පිළිගත හැකි පන්දු පහරකාරියක් ලෙස ක්රමානුකූලව තම නාමය තහවුරු කරගෙන ඇති අතර, හර්ෂිතා සමරවික්රම තාක්ෂණික ප්රවීණතාවයෙන් යුත් මධ්යම පෙළ නැංගුරමක් ලෙස සිය කීර්තිය ශක්තිමත් කර ගනිමින් සිටී. දෙදෙනාම එකවර දීප්තිමත් ක්රීඩාවක් දක්වන අවස්ථාවල ශ්රී ලංකාව සතු ගුණාත්මකභාවය, මෙවර ශතකයන් දෙකෙන් මනාව ඉස්මතු විය.
- විශ්මි ගුණරත්න ශ්රී ලංකා ඉනිම ස්ථාවර කිරීමට ශතකයක් රැස් කළාය
- හර්ෂිතා සමරවික්රම සමානව වටිනා ශතකයක් ලබා දුන්නාය
- මෙම දේශකිත් ප්රදර්ශනය පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරගාවලිය සම කළේය
තරගාවලිය සුළු වෙනසකින් ත්රාසජනකව
දැන් තරගාවලිය සම වී ඇති බැවින්, ඉදිරි තරගවලදී වාසිය ලබා ගැනීමට දෙකණ්ඩායමම දැඩි ලෙස ආශා කරනු ඇත. ශ්රී ලංකා පන්දු පහරදීමේ කඳවුර, අවස්ථාවට නැගී සිටිය හැකි ප්රබල ශක්තියක් ලෙස ස්පෘෂ්ට සංඥාවක් ප්රේරණය කර ඇති අතර, දිවයිනේ රසිකයන් මෙම හොඳ ගමනාන්තය ජය ගෙන දෙන ජවය ඉදිරියටත් රඳා පවතිනු ඇතැයි ප්රාර්ථනා කරනු ඇත.
මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් සඳහා නියමිත වේලාවේ ලද ශක්තිමත් ඇරයුමක් වන අතර, ජාත්යන්තර මට්ටමේ තරගවලදී ජය ගෙන දිය හැකි ක්රීඩකයන් බිහි කිරීම සඳහා දැරූ කැපවීම සහ සූදානමේ සාක්ෂියකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.