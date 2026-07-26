මුහුදේ දින 36ක් ගසා ගිය ශ්රී ලාංකික පියා හා පුත්රයා කොක්ස් බසාර් අසලදී බේරාගනී
අසාධාරණ අභියෝගයන් මධ්යයේ ජීවිතය රැකගත් විස්මිත කතාවක් ලෙස, ශ්රී ලාංකික පියෙකු හා ඔහුගේ පුත්රයෙකු දින 36ක් මුහුදේ ගසාගොස් අනතුරට පත්ව සිට, බංග්ලාදේශයේ කොක්ස් බසාර් වෙරළ තීරය අසලදී බේරාගෙන ඇත.
මුහුදේ දරාගත නොහැකි විඳවීමක්
ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් දෙදෙනා, ජනප්රිය බංග්ලාදේශීය වෙරළාසන්න නගරයක් වන කොක්ස් බසාර් ආසන්න මුහුදු ජලයෙන් සොයාගනු ලැබුවේ මාසයකට අධික කාලයක් මුහුදේ අතරමං වූ පසුවය. එම යුවළ සතියන් පහකට අධික කාලයක් විවෘත මුහුදේ ස්වාභාවික ව්යසනයන්ට ඔරොත්තු දෙමින් ජීවිතය රකගෙන සිටි අතර, බලධාරීන් මෙය මිනිස් ඔරොත්තු දීමේ හා ජීවිතය රැකගැනීමේ ආශ්චර්යමත් ජයග්රහණයක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි.
පියා හා පුත්රයා මුලින් කෙසේ මුහුදේ අතරමං වූයේ දැයි සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, ඔවුන්ගේ දුෂ්කර ගමන — දින 36ක් ගසාගොස් ගිය කාලය — ඔවුන් මුහුණ දුන් ජීවිතයට තර්ජනය කළ තත්ත්වය සහ ඔවුන්ව බේරාගත් අසාධාරණ සිදුවීම් පිළිබඳව සාක්ෂි දරයි.
ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම
කොක්ස් බසාර් වෙරළ තීරයේ ක්රියාත්මක වූ ගලවාගැනීමේ කණ්ඩායම් ජීවතුන් අතර සිටි දෙදෙනා සොයාගෙන ඔවුන් ආරක්ෂිතව ගොඩබිමට රැගෙන ආහ. ගලවාගත් අවස්ථාවේ දී ඔවුන් දෙදෙනාගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, මාසයකට අධික කාලයක් ආහාර හා පිරිසිදු ජලය නොමැතිව ගත කිරීමෙන් පසු, ඔවුන් දෙදෙනාටම ක්ෂණික වෛද්ය ප්රතිකාර හා රැකවරණය අවශ්ය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ පවුල්වලට සහනයක්
ගලවාගැනීමේ ප්රවෘත්තිය, ශ්රී ලංකාවේ රැඳී සිටි ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආදරණීයයන්ට හා පවුලේ සාමාජිකයන්ට අතිවිශාල සහනයක් ගෙනෙනු ඇත; ඔවුන් නිශ්චිතවම සතියන් ගණනාවක් ඔවුන්ගේ ඉරණම ගැන වේදනාවෙන් හා අවිනිශ්චිතතාවෙන් ගත කළහ.
ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් පියා හා පුත්රයා ස්වදේශයට ආපසු ගෙන්වීම සඳහා සහ මුහුදේ ඔවුන් අත්විඳි කම්පනකාරී අත්දැකීමෙන් අනතුරුව අවශ්ය සහාය සලසා දීම සඳහා බංග්ලාදේශීය සගයන් සමඟ සම්බන්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මනෝධෛර්යය පිළිබඳ කතාවක්
මෙම සිදුවීම, විවෘත මුහුදේ අතරමං වූ හෝ ව්යසනයට පත් අය මුහුණ දෙන අනතුරු ගැන නැවතත් දැනුවත් කිරීමේ කදිම අවස්ථාවකි. දින 36ක් ගසාගොස් ගිය පසු ද ඔවුන් දෙදෙනා ජීවතුන් අතර සිටීම, මිනිස් මනෝධෛර්යය හා කෙතරම් දරුණු තත්ත්වයන් මධ්යයේ වුව ද ඔරොත්තු දීමේ කැමැත්ත පිළිබඳ බලගතු සාක්ෂියකි.
ජීවතුන් අතර සිටින දෙදෙනාගේ අනන්යතාව, ඔවුන්ගේ දුෂ්කර ගමනේ තත්ත්වයන් සහ ඔවුන් ශ්රී ලංකාවට ආපසු ගෙන්වීමේ උත්සාහයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, විමර්ශන හා රාජ්ය තාන්ත්රික ක්රියාවලීන් ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.