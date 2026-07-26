හීමාස් හොස්පිටල්ස් සහ ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටර් GlobalHealth ශ්රී ලංකා සම්මාන 2026 හි ශ්රේෂ්ඨත්වයට
GlobalHealth ශ්රී ලංකා සම්මාන 2026 උළෙලේදී ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා අංශයේ විශිෂ්ටතම ජයග්රාහකයින් සිය ජයග්රහණ සැමරූ අතර, හීමාස් හොස්පිටල්ස් සහ ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටර් ආයතන දෙක එම ගෞරවනීය උළෙලේ රාත්රියේ ඉහළම සම්මාන සංඛ්යාව දිනාගනිමින් කැපී පෙනෙන ජයග්රහකයින් ලෙස මතු විය.
සෞඛ්ය සේවා විශිෂ්ටත්වය හඳුනාගත් රාත්රියක්
දිවයිනේ සෞඛ්ය සේවා කර්මාන්තයේ කැපී පෙනෙන ජයග්රහණ පිළිගැනීමේ වඩාත්ම ගෞරවනීය වේදිකාවන්ගෙන් එකක් ලෙස බහුලව සැලකෙන GlobalHealth ශ්රී ලංකා සම්මාන උළෙල, නව්යකරණය, ගුණාත්මකභාවය සහ රෝගී සේවාව සැමරීමට කැපවූ සවස්කාලයකට ප්රමුඛ ආයතන, වෛද්ය වෘත්තිකයන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් එක් රැස් කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම පිහිටුවා ගත් පෞද්ගලික රෝහල් ජාලයන්ගෙන් එකක් වන හීමාස් හොස්පිටල්ස්, කාණ්ඩ කිහිපයක් හරහා බහු සම්මාන ලබාගනිමින් රටපුරා රෝගීන්ට සමස්ත වෛද්ය සේවා සැපයීමේ නායකයකු ලෙස තමාගේ කීර්තිය තහවුරු කරගත්තේය.
ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරද බැබළේ
හීමාස් හොස්පිටල්ස් සමඟින්, ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරද සම්මාන උළෙලේදී රාත්රිය පුරා ලබාගත් සම්මාන ප්රමාණය සමාන කරගනිමින් සැලකිය යුතු හැඟීමක් ඇති කළේය. මෙම පිළිගැනීම ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් සෞඛ්ය සේවා භූ දර්ශනය තුළ සෞන්දර්ය හා රූපලාවණ්ය වෛද්ය විද්යාවේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන ප්රමුඛත්වය පිළිබිඹු කරන අතර, මෑත වර්ෂවලදී සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වී ඇති මෙම අංශය ඊට නිදර්ශනයකි.
ශ්රී ලාංකේය සෞඛ්ය සේවාව සඳහා සන්ධිස්ථානයක්
මෙtahun සම්මාන උළෙලේදී ආයතන දෙකෙහිම ශක්තිමත් ප්රකාශනය ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා සැපයීමේ ඉහළ යන ප්රමිතීන් අවධාරණය කරන අතර, පෞද්ගලික අංශයේ ක්රීඩකයන් ලෝකයේ ප්රමුඛ පෙළේ පහසුකම්, දක්ෂ වෘත්තිකයන් සහ රෝගී කේන්ද්රීය ප්රතිකාර ප්රවේශයන් සඳහා ආයෝජනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති.
GlobalHealth ශ්රී ලංකා සම්මාන 2026 රටේ වෛද්ය අංශය ඉදිරියට ගෙන යන දක්ෂතාවයේ හා කැපවීමේ ගැඹුර පිළිබඳ කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කළ අතර, කර්මාන්තයේ ඉදිරිපෙළේ සිටින අය සඳහා සුදුසු පිළිගැනීමක් ලබාදෙමින් ශ්රේෂ්ඨ රාත්රියක් බවට පත් විය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.