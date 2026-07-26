Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හීමාස් හොස්පිටල්ස් සහ ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටර් GlobalHealth ශ්‍රී ලංකා සම්මාන 2026 හි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හීමාස් හොස්පිටල්ස් සහ ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටර් GlobalHealth ශ්‍රී ලංකා සම්මාන 2026 හි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට

GlobalHealth ශ්‍රී ලංකා සම්මාන 2026 උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා අංශයේ විශිෂ්ටතම ජයග්‍රාහකයින් සිය ජයග්‍රහණ සැමරූ අතර, හීමාස් හොස්පිටල්ස් සහ ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටර් ආයතන දෙක එම ගෞරවනීය උළෙලේ රාත්‍රියේ ඉහළම සම්මාන සංඛ්‍යාව දිනාගනිමින් කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහකයින් ලෙස මතු විය.

සෞඛ්‍ය සේවා විශිෂ්ටත්වය හඳුනාගත් රාත්‍රියක්

දිවයිනේ සෞඛ්‍ය සේවා කර්මාන්තයේ කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණ පිළිගැනීමේ වඩාත්ම ගෞරවනීය වේදිකාවන්ගෙන් එකක් ලෙස බහුලව සැලකෙන GlobalHealth ශ්‍රී ලංකා සම්මාන උළෙල, නව්‍යකරණය, ගුණාත්මකභාවය සහ රෝගී සේවාව සැමරීමට කැපවූ සවස්කාලයකට ප්‍රමුඛ ආයතන, වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් එක් රැස් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම පිහිටුවා ගත් පෞද්ගලික රෝහල් ජාලයන්ගෙන් එකක් වන හීමාස් හොස්පිටල්ස්, කාණ්ඩ කිහිපයක් හරහා බහු සම්මාන ලබාගනිමින් රටපුරා රෝගීන්ට සමස්ත වෛද්‍ය සේවා සැපයීමේ නායකයකු ලෙස තමාගේ කීර්තිය තහවුරු කරගත්තේය.

ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරද බැබළේ

හීමාස් හොස්පිටල්ස් සමඟින්, ඇඩෝරා කොස්මෙටික් සෙන්ටරද සම්මාන උළෙලේදී රාත්‍රිය පුරා ලබාගත් සම්මාන ප්‍රමාණය සමාන කරගනිමින් සැලකිය යුතු හැඟීමක් ඇති කළේය. මෙම පිළිගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් සෞඛ්‍ය සේවා භූ දර්ශනය තුළ සෞන්දර්ය හා රූපලාවණ්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන ප්‍රමුඛත්වය පිළිබිඹු කරන අතර, මෑත වර්ෂවලදී සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වී ඇති මෙම අංශය ඊට නිදර්ශනයකි.

ශ්‍රී ලාංකේය සෞඛ්‍ය සේවාව සඳහා සන්ධිස්ථානයක්

මෙtahun සම්මාන උළෙලේදී ආයතන දෙකෙහිම ශක්තිමත් ප්‍රකාශනය ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීමේ ඉහළ යන ප්‍රමිතීන් අවධාරණය කරන අතර, පෞද්ගලික අංශයේ ක්‍රීඩකයන් ලෝකයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පහසුකම්, දක්ෂ වෘත්තිකයන් සහ රෝගී කේන්ද්‍රීය ප්‍රතිකාර ප්‍රවේශයන් සඳහා ආයෝජනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටිති.

GlobalHealth ශ්‍රී ලංකා සම්මාන 2026 රටේ වෛද්‍ය අංශය ඉදිරියට ගෙන යන දක්ෂතාවයේ හා කැපවීමේ ගැඹුර පිළිබඳ කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කළ අතර, කර්මාන්තයේ ඉදිරිපෙළේ සිටින අය සඳහා සුදුසු පිළිගැනීමක් ලබාදෙමින් ශ්‍රේෂ්ඨ රාත්‍රියක් බවට පත් විය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විෂ්මි සහ හර්ෂිතාගේ සියවස් ශ්‍රී ලංකාවට ජයක් අරගෙන ODI කතාරය තීරකයකට ගෙන යයි Sinhala

විෂ්මි සහ හර්ෂිතාගේ සියවස් ශ්‍රී ලංකාවට ජයක් අරගෙන ODI කතාරය තීරකයකට ගෙන යයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම දෙවන එක්දින අන්තර්ජාතික තරඟයේදී ප්‍රබල පිතිකරණ දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, විෂ්මි ගුණරත්න සහ හර්ෂිතා සමරවික්‍රමගේ සියවස් දෙක…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු අර්බුදය: ණය සහ ඇබ්බැහිවීමේ වර්ධනය වන රැල්ල Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු අර්බුදය: ණය සහ ඇබ්බැහිවීමේ වර්ධනය වන රැල්ල

දිජිටල් සූදු ක්‍රීඩාව දිවයින පුරා මුල් බැස ගනී අන්තර්ජාල සූදු වේදිකා රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි සමාජ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කලාපීය තරඟකරුවන්ට සමාන තත්ත්වයක් ගෙන දෙන 10% එක්සත් ජනපද තීරුබදු සාදරයෙන් පිළිගනිති Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කලාපීය තරඟකරුවන්ට සමාන තත්ත්වයක් ගෙන දෙන 10% එක්සත් ජනපද තීරුබදු සාදරයෙන් පිළිගනිති

එක්සත් ජනපද රජය 10% තීරුබදුවක් පනවන බවට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් ප්‍රවේශමෙන් යුත් සශ්‍රීකත්වයක් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එම පියවර නිසා…

26 Jul 2026 Discuss