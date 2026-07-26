ශ්රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු අර්බුදය: ණය සහ ඇබ්බැහිවීමේ වර්ධනය වන රැල්ල
දිජිටල් සූදු ක්රීඩාව දිවයින පුරා මුල් බැස ගනී
අන්තර්ජාල සූදු වේදිකා රට පුරා ව්යාප්ත වෙමින් තිබීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව දැඩි සමාජ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දහස් ගණනක් භාවිතා කරන්නන් ඒවාට ඇද ගැනෙමින් ඉන් බොහෝ දෙනෙක් ණය සහ ඇබ්බැහිවීමේ චක්රයන්හි සිරවී සිටිති. වරක් භෞතික ස්ථාපනයන්ට පමණක් සීමා වී තිබූ මෙම ක්රියාව දැන් ස්මාර්ට්ෆෝන් තිරයක් තට්ටු කිරීමකින් ලබා ගත හැකි වීම, සෞඛ්ය වෘත්තිකයන්, නීතිය ක්රියාත්මක කරන්නන් සහ ප්රජා පෙරටුගාමීන් අතර හදිසි උත්කණ්ඨාවක් ඇති කර ඇත.
පහසු ප්රවේශය ගැටලුව උත්සන්න කරයි
ජංගම අන්තර්ජාලය සහ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්රම පුළුල් ලෙස ලබා ගත හැකි වීම නිසා තරුණ වැඩිහිටියන් සහ නව යොවුන් වියේ පසුවන්නන් ඇතුළු ශ්රී ලාංකිකයන්ට අන්තර්ජාල සූදු වේදිකාවලට ප්රවේශ වීම පෙර කවරදාටත් වඩා පහසු වී ඇත. මෙම වෙබ් අඩවි බොහොමයක් විදේශ අධිකරණ බල ප්රදේශවලින් ක්රියාත්මක වන හෙයින් ඒවා ශ්රී ලංකාවේ නියාමන බලධාරීන්ගේ බලය බොහෝ දුරට ඉක්මවා යයි.
සාම්ප්රදායික සූදු ආකාරයන් මෙන් නොව, අන්තර්ජාල වේදිකා දිනපතා පුරා ලබා ගත හැකි වීම, අධික සහභාගිත්වය වරක් සීමා කළ ස්වාභාවික බාධා ඉවත් කර ඇත. ඩිජිටල් මාධ්ය ලබා දෙන නිර්නාමිකත්වය, සමාජ ලාජ්ජාව පිළිබඳ හැඟීම තවදුරටත් අඩු කරමින්, මහජන විනිශ්චයට බිය නොවී නියැළෙන්නට වැඩි ජනතාවක් දිරිමත් කරයි.
ණය සහ මූල්ය විනාශය
දිවයිනේ බොහෝ පවුල් අන්තර්ජාල සූදු ඇබ්බැහිවීමේ මූල්ය ප්රතිවිපාකවලින් දරුණු ලෙස විපතට පත්ව ඇත. තම සූදු පුරුද්දට අරමුදල් සැපයීම සඳහා පුද්ගලයන් පෞද්ගලික ණය ලබා ගෙන, ගෘහ භාණ්ඩ උකස් කර, අවිධිමත් ණය දෙන්නන්ගෙන් විශාල ලෙස ණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. ඇතැම් අවස්ථාවල සම්පූර්ණ පවුල් ඉතුරුම් විනාශ වී ගොස් ඇත.
මෙහි බලපෑම සූදු ක්රීඩකයාට පමණක් සීමා නොවේ — විවාහ සහකරුවන්, දරුවන් සහ දෙමාපියන් ද ඊට අනුව ඇති වන මූල්ය හා චිත්තවේගීය විපාකවලට ඇද ගැනේ.
සූදු පුරුදු පවත්වා ගැනීමට ලබා ගත් ණය හා සම්බන්ධ ණය අය කර ගැනීමේ හිරිහැරද වාර්තා වී ඇති අතර, එය මූල්ය ප්රතිවිපාකවලට පෞද්ගලික අන්තරායේ තවත් ස්ථරයක් එකතු කරයි.
ඇබ්බැහිවීම: පිළිගත් මානසික සෞඛ්ය ගැටලුවක්
මානසික සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් පෙන්වා දෙන්නේ සූදු ඇබ්බැහිවීම, බලහත්කාරී හැසිරීම, ඉවත් වීමේ රෝග ලක්ෂණ සහ හානිකර ප්රතිවිපාක ඇතිව පවා නවත්වා ගත නොහැකි බව ඇතුළු ද්රව්ය යැපීමේ බොහෝ ලක්ෂණ බෙදා ගන්නා බවයි. අන්තර්ජාල ආකෘතිය, මෙම ක්රියාකාරකම නිරන්තරයෙන් ලබා ගත හැකි කිරීමෙන් සහ ගැඹුරු ලෙස ගිල් කිරීමෙන් මෙම ලක්ෂණ තීව්ර කරයි.
උපදේශකයන් සහ සමාජ සේවකයන් සූදු ආශ්රිත ගැටලු සඳහා විශේෂයෙන් උදව් පතන පුද්ගලයන්ගේ වැඩිවීමක් වාර්තා කර ඇත; එසේ වුවද ශ්රී ලංකාවේ විශේෂඥ සහාය සේවා ලබා ගැනීම සහ මහජන දැනුවත්භාවය යන දෙකෙහිම සීමිත ලෙස පවතී.
නියාමන හිදැස් භාවිතා කරන්නන් අවදානමට ලක් කරයි
සූදු පිළිබඳ ශ්රී ලංකාවේ පවතින නීතිමය රාමුව බොහෝ දුරට භෞතික ස්ථාපනයන් ආමන්ත්රණය කිරීමට සකස් කරන ලද අතර, ඩිජිටල් සූදු වේදිකාවල වේගවත් විකාශනය සමඟ ගමන් කිරීමට එය අපොහොසත් වී ඇත. විදේශයන්හි ධාරණය කරන ලද වෙබ් අඩවිවලට ප්රවේශය අවහිර කිරීමේදී සහ ඊ-මුදල් පසුම්බි හා ගුප්ත ව්යවහාර මාර්ග හරහා ගලා යන මූල්ය ගනුදෙනු නිරීක්ෂණය කිරීමේදී බලධාරීන් සැලකිය යුතු අභියෝගවලට මුහුණ දෙති.
- අන්තර්ජාල සූදු වේදිකා බොහොමයක් ශ්රී ලංකාවෙන් බාහිරව ධාරණය කෙරෙන අතර දේශීය බලපත්ර නොමැතිව ක්රියාත්මක වේ
- ඩිජිටල් ගෙවීම් පද්ධති නියාමකයන්ට මූල්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.