විනිසුරු පුටුව ආරක්ෂා කිරීම: ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය දේශපාලන බලපෑමෙන් ඔබ්බෙහි තිබිය යුත්තේ මන්ද?
ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ මූලික ශිලාව
ක්රියාත්මක ප්රජාතන්ත්රවාදී රාජ්යයක් තුළ, නීතියේ ආධිපත්යය රැකගනිමින් ඉදිරියට ගෙන යන අතිශය තීරණාත්මක කුළුණු අතරින් එකක් ලෙස අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සැලකේ. දශක ගණනාවක් පුරා දේශපාලන කැළඹිලි, වාර්ගික ගැටුම් සහ ආර්ථික දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාව වැනි රාජ්යයක, එහි අධිකරණ ආයතනවල අඛණ්ඩතාව සහ විනිසුරුවරුන්ගේ අපක්ෂපාතී බව සෑම පුරවැසියෙකුටම ගැඹුරු වැදගත්කමක් ඉසිලෙයි.
පීඩනයට ලක්වෙන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සහතිකය
ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව, ධනපාලන හා ව්යවස්ථාදායක බලයෙන් අධිකරණය නිදහස්ව පැවතිය යුතු බව සහතික කිරීම සඳහා සකස් කෙරුණු මූලික ආරක්ෂාවක් ලෙස අධිකරණ ස්වාධීනත්වය තහවුරු කරයි. එහෙත් ප්රායෝගිකව, යුක්ති පද්ධතිය තම කැමැත්තට නමාගැනීමට සිතන දේශපාලන බලවේග විසින් මෙම මූලධර්මය නිතර නිතර — සමහර විට බිඳ වැටීමේ තත්ත්වයට ආසන්නව — අභියෝගයට ලක් කෙරී ඇත.
ඉතිහාසය කනගාටුදායක පාඩම් ඉදිරිපත් කරයි. අධිකරණ පත්වීම් කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමේ උත්සාහයන්, 2013 දී ප්රධාන විනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායකගේ විවාදාත්මක මහාභියෝගය, සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සභාවල සංයුතිය පිළිබඳ නැවත නැවත මතුවන විවාදයන් — මේ සියල්ල දේශීය හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ආයතනවල විශ්වාසනීයත්වය කෙරෙහි සෙවනැලි දමා ඇත.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයාට එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
අධිකරණ ස්වාධීනත්වයේ අවදානම නීතිමය න්යාය හෝ ශාස්ත්රීය විවාදයෙන් බොහෝ ඔබ්බට විහිදෙයි. අධිකරණ ආයතන, යුක්තියේ නිෂ්පාක්ෂික තීරකයන් ලෙස නොව, දේශපාලන බලයේ මෙවලම් ලෙස සලකනු ලබන විට, ජනතාවගේ විශ්වාසය ඛාදනය වෙයි — ඒ සමඟම, පුරවැසියන් රාජ්යයට බැඳෙන සමාජ ගිවිසුමද ශිථිල වෙයි.
- ඉඩම් ආරවුල්, කම්කරු පැමිණිලි හෝ අපරාධ නඩු කටයුතුවලට මුහුණ දෙන පුරවැසියන්, සාධාරණ ප්රතිඵල ලබාදෙන අපක්ෂපාතී අධිකරණ ආයතන මත රඳා සිටිති.
- ව්යාපාරිකයන් හා විදේශ ආයෝජකයන්, ගිවිසුම් සහ දේපළ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශ්වාසදායක නීතිමය ක්රමයක් අවශ්ය කරති.
- සුළු ජන සමාජ, බහුතරවාදී දේශපාලන පීඩනයට එරෙහි ආරක්ෂා ප්රාකාරයක් ලෙස ස්වාධීන අධිකරණය මත විශ්වාසය තබති.
- මාධ්යවේදීන් සහ සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරීන්, මූලික අයිතිවාසිකම් සඳහා අවසාන ආරක්ෂාවේ රේඛාව ලෙස අධිකරණය දෙස බලති.
පත්වීම් ක්රියාවලිය: නොවිසඳුණු අවදානමක්
ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන් පත් කෙරෙන ක්රියාවලිය දිගටම ම වඩාත් ආකර්ෂණීය ගැටළු සහිත ක්ෂේත්රයක් ව පවතී. ධනපාලන බලයේ බලපෑම, දක්ෂතාව නොව පක්ෂපාතිත්වය තීරණාත්මක සාධකය බවට පත් කිරීමේ තත්ත්වයන් ඇති කරන බව විචාරකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත. මෑත වසරවලදී හඳුන්වා දෙනු ලැබූ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ, ස්වාධීන කොමිෂන් සභා හරහා මෙය ආමන්ත්රණය කිරීමට උත්සාහ ගත්තද, දේශපාලන ගාල් කාමරවල දැනටමත් ගනු ලැබූ තීරණ කෙරෙහි ක්රියාමාර්ගිකමය වැස්මක් පමණක් ලබා දෙනවාද, නැතහොත් ඒවා සැබෑ ස්වාධීනතාවයකින් ක්රියාත්මක වෙනවාද යන ප්රශ්නය තවමත් ඉතිරිව ඇත.
ස්වාධීන අධිකරණයක් යනු විනිසුරුවරුන්ට ලබා දෙනු ලැබූ වරප්රසාදයක් නොව — යුක්තිය දේශපාලන පහසුව වෙනුවෙන් හුවමාරු නොවන බව සහතික කරන, ජනතාවට අයත් අයිතිවාසිකමකි.
ප්රතිසංස්කරණය සහ ඉදිරි මාර්ගය
ශ්රී ලංකා පුරා ව්යවස්ථා විද්වතුන් හා නීතිඥ ප්රජාව, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සඳහා ශක්තිමත් ව්යුහාත්මක ආරක්ෂාවන
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.