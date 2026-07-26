වසර පහක කාලය තුළ ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල සිරකරුවන් 1,000කට අධික පිරිසක් මිය ගොස් ඇති බව දත්ත අනාවරණය කරයි
වසර පහක කාලසීමාවක් තුළ ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ සිරකරුවන් 1,021 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව එළිවී ඇති දත්ත අනාවරණය කරමින්, රටේ සංශෝධනාගාර පද්ධතියේ තත්ත්වය සහ රක්ෂිත භාරයේ සිටින අයගේ සුභසාධනය පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලට කරුණු ඉස්මතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල සිදුවන කලකිරවනසුලු මරණ ගණන
මෙම සංඛ්යාලේඛන, දිවයිනේ රක්ෂිත පාලන පහසුකම් තුළ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ලට කරුණු ඉදිරිපත් කරන අතර, වසර පහක් පුරා දඬුවම් ලබමින් හෝ නඩු විභාගයට බලාසිටිමින් සිටියදී දහස් ගණනක් ජීවිත අහිමි වී ඇත. මෙම දත්ත හමුවේ, බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් සහ සැලකිලිමත් නිරීක්ෂකයන් නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර, රට පුරා රක්ෂිත පාලන පහසුකම්වල නිර්මාණිත ධාරිතාව ස්ථිරවම ඉක්මවා යන සිරකරු ජනගහනයක් සහිතව, දීර්ඝ කලක සිට දරුණු ඉදිකිරීම් ඌනතාව සම්බන්ධයෙන් විවේචනයට ලක්ව ඇත. විශේෂඥයන් තර්ක කරන්නේ, එවැනි තත්ත්වයන් බන්ධනාගාර සෞඛ්ය සේවාවන් කෙරෙහි අතිමහත් පීඩනයක් ඇති කරන අතර රක්ෂිත භාරයේ සිටින අය අතර වළක්වා ගත හැකි මරණ ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි කරන බවයි.
ඉදිකිරීම් ඌනතාව සහ සෞඛ්යසේවා පරීක්ෂාවට ලක් වෙයි
සිරකරුවන්ට ප්රමාණවත් වෛද්ය ප්රතිකාර නොලැබීමේ ගැටලුව, ශ්රී ලංකා බන්ධනාගාර ක්රමය නිරීක්ෂණය කරන මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු කරන ලද සැලකිලිමත් කරුණකි. නිදන්ගත ඉදිකිරීම් ඌනතාව හේතුවෙන්, රක්ෂිත භාරයට ගැනෙන විටත් දුර්වල සෞඛ්යය තත්ත්වයක සිටිය හැකි සිරකරුවන්ට නිසි කාලීනව ප්රමාණවත් සෞඛ්ය සේවා සැපයීමට බන්ධනාගාර බලධාරීන්ගේ හැකියාව සීමා වේ.
- ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජනගහනය නිතිපතා නිල ධාරිතා සීමාවන් ඉක්මවා ගොස් ඇත.
- සිරකරුවන්ට ප්රමාණවත් වෛද්ය ප්රතිකාර ලැබීම දිගුකාලීන සැලකිල්ලක් ව පවතී.
- සංශෝධනාගාර ක්රමය තුළ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සඳහා මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.
වසර පහක් තුළ සිරකරුවන් 1,000කට අධික පිරිසක් මිය ගොස් ඇති බවට අනාවරණය වීම, ක්රමානුකූල දුර්වලතා ඉවත් කිරීමට සහ රාජ්ය රක්ෂිත භාරයේ සිටින සියලු දෙනාගේ අයිතිවාසිකම් හා සුභසාධනය නිසි ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට රජය හා බන්ධනාගාර බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වගවීම සහ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නීතිමය පෙනී සිටින්නන්, වාර්තා වූ සෑම මරණයක්ම පිළිබඳ සමස්ත විමර්ශන පැවැත්වීමට, වාර්තාකරණයේ විනිවිදභාවය සහතික කිරීමට, සහ බන්ධනාගාර ක්රමය තුළ තවදුරටත් ජීවිත අහිමි වීම වැළැක්වීම සඳහා අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීමට බලධාරීන් කෙරෙහි බල කර ඇත.
රජය මෙම දත්ත සම්බන්ධව ප්රසිද්ධ නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ නිදහස අහිමි වූවන්ගේ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමේ ප්රගතිය ජාත්යන්තර ආයතන ද සමීපව නිරීක්ෂණය කරන අතර, බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණය රටේ මානව හිමිකම් න්යාය පත්රයේ තීරණාත්මක කරුණක් ව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.