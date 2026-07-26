බේලන්විල වෙඩිතැබීමේ ප්රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ අවන්හල් හිමිකරු මියයයි
බේලන්විල ප්රදේශයේ සිදු වූ වෙඩිතැබීමේ සිදුවීමකදී තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 55 ක අවන්හල් හිමිකරුවෙකු මිය ගිය බව බලධාරීන් තහවුරු කර තිබේ.
සෙනසුරාදා (25) දින වෙඩි තබා ඇති ගොදුරු වූ පුද්ගලයා ප්රහාරයෙන් පසු ඉක්මනින් රෝහල් ගත කරන ලද නමුත්, ඔහුට තමාගේ ගැඹුරු තුවාලවලින් සුවය ලැබිය නොහැකි වූ අතර, අවසානයේ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටියදීම අභාවප්රාප්ත විය.
වෙඩිතැබීමෙන් බේලන්විල ප්රජාව කැළඹීමට
මෙම මාරාන්තික සිදුවීම බේලන්විල ප්රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, මියගිය පුද්ගලයා එම ප්රදේශයේ අවන්හලක් පවත්වාගෙන ගිය ප්රසිද්ධ පළාත් ව්යාපාරිකයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනේ. සති අන්තයේ සිදු වූ මෙම ප්රහාරයේ නිර්භීත ස්වභාවය පිළිබඳව ප්රදේශවාසීන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත.
ප්රහාරය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් පොලීසිය ආරම්භ කර ඇති අතර, ප්රහාරයට මඟ පෑ හේතුව සහ වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීම සඳහා බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
අපරාධකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් දැනට විමර්ශන මාර්ග කිහිපයක් අනුගමනය කරමින් සිටිති. මෙම විමර්ශනයේ මෙම අදියරේදී කිසිදු අත්අඩංගුවකට ගැනීමක් ප්රසිද්ධියේ තහවුරු කර නොමැත.
මෙම මරණය වාර්තා කර ගෙන ඇති අතර, නඩුව අදාළ පොලිස් අංශය විසින් හසුරුවනු ලැබේ. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.