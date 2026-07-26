Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බේලන්විල වෙඩිතැබීමේ ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ අවන්හල් හිමිකරු මියයයි

26 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බේලන්විල වෙඩිතැබීමේ ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ අවන්හල් හිමිකරු මියයයි

බේලන්විල ප්‍රදේශයේ සිදු වූ වෙඩිතැබීමේ සිදුවීමකදී තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 55 ක අවන්හල් හිමිකරුවෙකු මිය ගිය බව බලධාරීන් තහවුරු කර තිබේ.

සෙනසුරාදා (25) දින වෙඩි තබා ඇති ගොදුරු වූ පුද්ගලයා ප්‍රහාරයෙන් පසු ඉක්මනින් රෝහල් ගත කරන ලද නමුත්, ඔහුට තමාගේ ගැඹුරු තුවාලවලින් සුවය ලැබිය නොහැකි වූ අතර, අවසානයේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදීම අභාවප්‍රාප්ත විය.

වෙඩිතැබීමෙන් බේලන්විල ප්‍රජාව කැළඹීමට

මෙම මාරාන්තික සිදුවීම බේලන්විල ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, මියගිය පුද්ගලයා එම ප්‍රදේශයේ අවන්හලක් පවත්වාගෙන ගිය ප්‍රසිද්ධ පළාත් ව්‍යාපාරිකයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනේ. සති අන්තයේ සිදු වූ මෙම ප්‍රහාරයේ නිර්භීත ස්වභාවය පිළිබඳව ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

ප්‍රහාරය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් පොලීසිය ආරම්භ කර ඇති අතර, ප්‍රහාරයට මඟ පෑ හේතුව සහ වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීම සඳහා බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

අපරාධකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් දැනට විමර්ශන මාර්ග කිහිපයක් අනුගමනය කරමින් සිටිති. මෙම විමර්ශනයේ මෙම අදියරේදී කිසිදු අත්අඩංගුවකට ගැනීමක් ප්‍රසිද්ධියේ තහවුරු කර නොමැත.

මෙම මරණය වාර්තා කර ගෙන ඇති අතර, නඩුව අදාළ පොලිස් අංශය විසින් හසුරුවනු ලැබේ. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විෂ්මි සහ හර්ෂිතාගේ සියවස් ශ්‍රී ලංකාවට ජයක් අරගෙන ODI කතාරය තීරකයකට ගෙන යයි Sinhala

විෂ්මි සහ හර්ෂිතාගේ සියවස් ශ්‍රී ලංකාවට ජයක් අරගෙන ODI කතාරය තීරකයකට ගෙන යයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම දෙවන එක්දින අන්තර්ජාතික තරඟයේදී ප්‍රබල පිතිකරණ දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, විෂ්මි ගුණරත්න සහ හර්ෂිතා සමරවික්‍රමගේ සියවස් දෙක…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු අර්බුදය: ණය සහ ඇබ්බැහිවීමේ වර්ධනය වන රැල්ල Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු අර්බුදය: ණය සහ ඇබ්බැහිවීමේ වර්ධනය වන රැල්ල

දිජිටල් සූදු ක්‍රීඩාව දිවයින පුරා මුල් බැස ගනී අන්තර්ජාල සූදු වේදිකා රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි සමාජ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින…

26 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කලාපීය තරඟකරුවන්ට සමාන තත්ත්වයක් ගෙන දෙන 10% එක්සත් ජනපද තීරුබදු සාදරයෙන් පිළිගනිති Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් කලාපීය තරඟකරුවන්ට සමාන තත්ත්වයක් ගෙන දෙන 10% එක්සත් ජනපද තීරුබදු සාදරයෙන් පිළිගනිති

එක්සත් ජනපද රජය 10% තීරුබදුවක් පනවන බවට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් ප්‍රවේශමෙන් යුත් සශ්‍රීකත්වයක් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එම පියවර නිසා…

26 Jul 2026 Discuss