ශ්රී ලංකා සීරීසය සඳහා ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් කණ්ඩායම අඟහරුවාදා වන විට නිවේදනය කිරීමට BCCI සූදානම්
ඉන්දියාවේ ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය (BCCI) ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ඉදිරි ටෙස්ට් සීරීසය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම අඟහරුවාදා දිනට නොඅඩුව අනාවරණය කිරීමට නියමිත බව එම මණ්ඩලයේ ලේකම් දේවජිත් සයිකියා තහවුරු කර ඇත.
තේරීම් නිවේදනය ආසන්නයේ
සයිකියාගේ තහවුරු කිරීම දකුණු ආසියාව පුරා සිටින ක්රිකට් රසිකයන් අතර සැලකිය යුතු අපේක්ෂාවක් ජනිත කර ඇති අතර, එකිනෙකට යාබද ක්රිකට් ජාතීන් දෙකක් අතර ඉතා තරඟකාරී ද්විපාර්ශ්වික සීරීසයක් ලෙස පොරොන්දු වන මෙම තරගාවලිය ඉදිරිපිට තේරීම්කරුවන් කණ්ඩායම අවසන් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ජාතික තේරීම් කමිටුව ටෙස්ට් ක්රමාංකය සඳහා නිවැරදි ක්රීඩක සංයෝජනය හඳුනා ගැනීමේ කාර්යයෙහි යෙදී සිටින මෙම අවස්ථාවේ, ඉන්දීය ක්රිකට් පරිවර්තනීය කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ ගමන් කරමින් සිටීම මධ්යයේ මෙම නිවේදනය ප්රකාශයට පත් වේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවට, මෙම සීරීසය ස්වකීය ගෙදර පිටියේදී ලෝකයේ ප්රමුඛතම ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකක් ඉදිරිපිට තමන් විශීලනය කර ගැනීමේ වැදගත් අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. ලාංකේය සිංහයන් ස්වකීය ගෙදර ප්රේක්ෂකයන් ඉදිරිපිට දැඩි දස්කම් දැක්වීමට ඕනෑකමින් සිටිනු ඇති අතර, ඉන්දියාවේ සංචාරක පිරිසේ සංයුතිය දේශීය රසිකයන් සහ ක්රිකට් පරිපාලකයන් යන දෙඅංශයටම ප්රබල උනන්දුවක් ඇති කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් මණ්ඩලය, සීරීසය සඳහා ස්වකීය සූදානම අවසන් කරමින් ඉන්දීය කණ්ඩායම් නිවේදනය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අපේක්ෂාව ඉහළ යයි
BCCI ලේකම් පෞද්ගලිකව කාල රාමුව තහවුරු කිරීමත් සමග, ක්රිකට් ලෝලීන්ට දින කිහිපයක් ඇතුළත ඉන්දියාවේ ටෙස්ට් කණ්ඩායම සම්බන්ධ පැහැදිලිකමක් ලැබේ. නායකත්වය, විවෘත ගැසීමේ හවුල් ක්රීඩා සහ වේගවත් පන්දු යැවීමේ ප්රහාරය වැනි ප්රධාන තනතුරු සම්බන්ධ තේරීම් තීරණ, නිල නිවේදනයට ආසන්නයේ සාකච්ඡාවලට ආධිපත්යය දරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ටෙස්ට් සීරීසයේ නිශ්චිත කාලසටහන සහ ස්ථාන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, කණ්ඩායම ප්රසිද්ධියට පත් කිරීමෙන් ටික කලකට පසු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.