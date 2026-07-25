අග්රාමාත්ය අමරසූරිය මහත්මිය සාක්ෂි පදනම් කරගත් විවාදයක් ඉල්ලා සිටියි — පාර්ලිමේන්තුව විනිශ්චය අමාත්යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස ප්රස්තාවය අතට ගනියි
පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන ඕනෑම අවිශ්වාස ප්රස්තාවයක් සත්යාපනය කළ හැකි කරුණු මත පිහිටා තිබිය යුතු බව අග්රාමාත්ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය අවධාරණය කර ඇත. සභා තලයේ මන්ත්රීවරුන් විසින් සිදු කෙරෙන හෝ හා කෝලාහාල සාක්ෂියක් හෝ සත්යයක් ඔප්පු කිරීමක් නොවන බවද ඕනැ විෙශ්ෂෙ ය ෙකොට ්ල ද ්ල ද ්ල දක ්ල දෙකෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.