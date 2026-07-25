Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අග්‍රාමාත්‍ය අමරසූරිය මහත්මිය සාක්ෂි පදනම් කරගත් විවාදයක් ඉල්ලා සිටියි — පාර්ලිමේන්තුව විනිශ්චය අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස ප්‍රස්තාවය අතට ගනියි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අග්‍රාමාත්‍ය අමරසූරිය මහත්මිය සාක්ෂි පදනම් කරගත් විවාදයක් ඉල්ලා සිටියි — පාර්ලිමේන්තුව විනිශ්චය අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස ප්‍රස්තාවය අතට ගනියි

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන ඕනෑම අවිශ්වාස ප්‍රස්තාවයක් සත්‍යාපනය කළ හැකි කරුණු මත පිහිටා තිබිය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය අවධාරණය කර ඇත. සභා තලයේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් සිදු කෙරෙන හෝ හා කෝලාහාල සාක්ෂියක් හෝ සත්‍යයක් ඔප්පු කිරීමක් නොවන බවද ඕනැ විෙශ්ෂෙ ය ෙකොට ්ල ද ්ල ද ්ල දක ්ල දෙකෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්ල ෙ ්

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන තහනමකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදය 10%ක තීරු බදු පනවයි Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන තහනමකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදය 10%ක තීරු බදු පනවයි

බලහත්කාර ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් කිරීමේ අවසන් මොහොතේ ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව, එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ මත 10%ක තීරු බද්දක් පනවා ඇත. දිවයිනේ අපනයන…

25 Jul 2026 Discuss
සමුද්‍රයේ ප්‍රාතිහාර්යය: දින 36ක් සාගරයේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික මසුන් ඇල්ලූ ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගනී Sinhala

සමුද්‍රයේ ප්‍රාතිහාර්යය: දින 36ක් සාගරයේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික මසුන් ඇල්ලූ ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගනී

විශිෂ්ට ජීවිතාරක්ෂක කථාවක් ලෙස හැඳින්විය හැකි මෙම සිදුවීමේදී, විවෘත සාගරයේ ජීවිකාව සොයන අය සඳහා සිතාගත නොහැකි තරම් දරුණු වූ දින 36ක් මුහුදේ අතරමං වී පාවී ගිය…

25 Jul 2026 Discuss
නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි Sinhala

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි

අතුරුදහන් වූ කොළඹක් දෙසට එක් දැල්වීමක් 1983 ජූලි මාසයේ ගිනිදැල් අසල්වාසීන් විනාශ කිරීමට, පවුල් බිඳ දැමීමට සහ දස දහස් ගණනක් ජනයා තමන්ගේ ම මාතෘභූමියෙන් පලවා…

25 Jul 2026 Discuss