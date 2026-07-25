Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි

අතුරුදහන් වූ කොළඹක් දෙසට එක් දැල්වීමක්

1983 ජූලි මාසයේ ගිනිදැල් අසල්වාසීන් විනාශ කිරීමට, පවුල් බිඳ දැමීමට සහ දස දහස් ගණනක් ජනයා තමන්ගේ ම මාතෘභූමියෙන් පලවා හැරීමට පෙර, කොළඹ යනු දෙමළ හා සිංහල ගෙවල් එකිනෙකාගේ අසල්වාසීන් ලෙස, සගයන් ලෙස සහ මිතුරන් ලෙස ජීවත් වූ නගරයකි. කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය යන නමින් හඳුන්වන නව කෘතිය, සංඛ්‍යාලේඛන හෝ දේශපාලන විශ්ලේෂණ හරහා නොව, එදිනෙදා ජීවිතයේ සමීප සැකිල්ල හරහා එම නැතිවූ ලෝකය නැවත ජීවමාන කිරීමට උත්සාහ කරයි.

කළු ජූලිය සහ එහි දිගු සෙවනැල්ල

කළු ජූලිය ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන 1983 ජූලි මාසයේ දෙමළ විරෝධී ජනඝාතනය, ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුම පරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් ලෙස අද ද සැලකේ. කොළඹ සහ අනෙකුත් නගරවල හරහා හමාගිය ජනකායන් දෙමළ නිවාස හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන ඉලක්ක කර ගනිමින් ගිනි ගෙන, සිය ගණනක් ජීවිත앗ා ගෙන සිය දහස් ගණනක් තව දුරටත් අවතැන් කළහ. විශේෂයෙන් ම දෙමළ ප්‍රජාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඒ සිදුවීම 'ඊට පෙර' සහ 'ඊට පසු' ලෙස ජීවිත දෙකඩ කළ ඛේදවාචකයක් විය — ඒ කඩාකප්පල්ල කිරීම කෙතරම් දරුණු වූවේ ද යත්, සමස්ත පරම්පරාවන් ම ඔවුන් කිසිදා නැවත හඳුනා නොගත් නගරයක් ගැන මතකයන් රැගෙන county නැති රටවල ජීවත් වීමට සිදු විය.

ඡායාරූපය ග්‍රහණය කරන්නේ කුමක් ද?

මෙම කෘතිය, කලහයට පෙර වසර හා දශකවල කොළඹ නගරයේ දෙමළ මධ්‍යම පන්තියේ ජීවිතයේ රිද්මයන් නැවත ගොඩනැගීම සඳහා පුද්ගලික සිහිවටන සහ පවුල් ඉතිහාසය මත රඳා පවතී. එය රක්ෂා කරන විස්තර අතර ඇත්තේ:

  • ජාතිය කිසි දිනෙක දෛනික අන්තර්ක්‍රියාවේ නිර්ණායක ලක්ෂණය නොවූ මිශ්‍ර නාගරික අසල්වාසී ප්‍රදේශවල සමාජ ජාලය
  • ප්‍රජා අනන්‍යතාවය නැංගුරම් ලෑ ගෘහස්ථ චාරිත්‍ර, උත්සව සහ පවුල් රැස්වීම්
  • සියලු 緊張ාග සතුව ව, ඒ නගරය ඒ දිනවල ද ඒකාබද්ධ ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස දැනෙවූ ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රධාන නගරයේ වෘත්තීය හා සිවිල් ජීවිතය
  • 1970 ගණන් හා 1980 ගණන් මුල් භාගය පුරා දේශපාලන තත්ත්වයන් පිරිහෙද්දී ක්‍රමයෙන් සමුච්ඡිත වූ කනස්සල්ල

ඓතිහාසික වාර්තාවක් ලෙස මතකය

මේ ස්වභාවයේ කෘති, විධිමත් ඉතිහාස රචනාවට සමහර විට ඉටු කිරීමට නොහැකි කාර්යයක් ඉටු කරයි. සංරක්ෂාගාර ප්‍රතිපත්ති හා සිදුවීම් වාර්තා කරද්දී, පුද්ගලික ආඛ්‍යාන හැඟීම් වාර්තා කරයි — ගෙයක උෂ්ණය, යම් වීදියක සුවඳ, ව්‍යසනය ඒ නගරය නැවත හැඩ ගැස්වීමට පෙර ඒ නගරයේ හඬ.

කළු ජූලියට පෙර කොළඹ මතක් කර ගැනීම සෘජු ලෙස නොස්ටැල්ජියාවේ ක්‍රියාවක් නොවේ. එය සාක්ෂි දැරීමේ ක්‍රියාවකි — විනාශ කරනු ලැබූ දෙයට සැබෑ වටිනාකමක් සහ සැබෑ මිනිස් මුහුණු ඇති බව තර්ජනය කිරීමකි.

ශ්‍රී ලාංකික පාඨකයන් සඳහා, විශේෂයෙන් ම 1983 ජූලිය ඉතිහාසය ලෙස පමණක් දන්නා තරුණ පරම්පරාවන් සඳහා, මෙවැනි ගිණුම් ඉමහත් වටිනාකමකින් යුතු දෙයක් ලබා දෙයි: එම ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් කොටු වූ ජීවිත වියුක්ත නොවූ බවත්, ඒ ජනයා ඒකම නගරයේ පරම්පරා ගණනක් හරහා ඇවිද ආ කතන්දර, චර්යාවන් හා මුල් ඇති පවුල් වූ බවත් සිහිපත් කෙරෙයි.

මේ දැන් වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ශ්‍රී ලංකාව, සංහිඳියාව, මතකය හා ජාතික අනන්‍යතාවය පිළිබඳ ක්‍රියාත්මක සංවාද ඇතුළු ව, ගෘහ සිවිල් ගැටුමේ උරුමයන් හසුරුවා ගැනීම ඉදිරියටත් කරගෙන යයි. වෙන්වීම යුද්ධය දක්වා굳ened කිරීමට පෙර ඒකාබද්ධ නාගරික ජීවිතයේ සංකීර්ණතාව මත අවධාරණය කරමින් — ජනවාර්ගික සීමා හරහා ප්‍රජාවන් මානවීය ගත් කරන සංස්කෘතික කෘති — අද ද ඒ තරම් ම අදාළ ය.

කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය යනු ඒ අත්‍යවශ්‍ය සංවාදයට ලබා දෙන දායක

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී Sinhala

ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී

දූපත් රාජ්‍යය දැඩි තාප රළු තත්ත්වයන් යටතේ පිච්චේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු උෂ්ණ කාලගුණික තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ත්‍රිකුණාමලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 40 ට…

25 Jul 2026 Discuss
විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි Sinhala

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එකදින ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියේ ජය අතේ ගෙන දීප්තිමත් ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එම ජය රට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…

25 Jul 2026 Discuss
ට්‍රූරූට් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ශූන්‍ය කොමිස් රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව දියත් කරයි Sinhala

ට්‍රූරූට් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ශූන්‍ය කොමිස් රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං සේවාවේ නව යුගයක් රියදුරන්ට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ආකෘතියකින් වෙළෙඳපොළ කැළඹීමට පොරොන්දු වෙමින්, නව හා නිර්භීත ව්‍යාපාරිකයකු ශ්‍රී ලංකාවේ…

25 Jul 2026 Discuss