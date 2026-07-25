Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එකදින ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියේ ජය අතේ ගෙන දීප්තිමත් ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එම ජය රට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැමරෙනු ඇත.

ඓතිහාසික හවුල්කාරිත්වයක්

තරඟය අර්ථවත් කළේ විශ්මි ගුණරත්න සහ හර්ෂිතා මාදවිගේ අසාමාන්‍ය දායකත්වය වන අතර, ඔවුන්ගේ සුවිශේෂ ප්‍රයත්නය තරඟාවලිය සමකිරීමේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමට මූලික විය. ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ නම් සටහන් කළේ රසිකයන් සහ විචාරකයන් එකසේ ප්‍රශංසාවට ලක් කළ දස්කමකිනි.

ඔවුන්ගේ හවුල්කාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාව ඒත්තු ගන්නා ජයක් වෙත මෙහෙයවූවා පමණක් නොව, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් තම දේශසීමා ව්‍යාප්ත කරමින් සිටින කාන්තා ජාතික කණ්ඩායම තුළ ජවය හා ගැඹුරු බලය සහිත නව යුගයක ආරම්භය ද සංකේතවත් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ශෛලීය ප්‍රතිචාරය

තරඟාවලියේ පසුගාමී වූ පසු, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රභල ක්‍රීඩාවකින් ප්‍රතිරෝධය දක්වමින් සුවිශේෂ චරිතයක් හා ශක්තිමත් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් ප්‍රදර්ශනය කළේය. පිතිකරණ හා පන්දු යැවීම යන දෙඅංශයෙන්ම කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කළ සාමූහික ක්‍රීඩාව, ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඇතුළු කළමනාකාරිත්වය මෑත වසරවලදී ගොඩනංවා ගත් ගුණාත්මකභාවය ප්‍රකාශ කළේය.

තරඟාවලියේ සිය හොඳ මොහොත් ඇති කරගත් පාකිස්තානයට, සත්කාරක කණ්ඩායම මෙවර අවස්ථාවේදී ප්‍රදර්ශනය කළ ජවය හා අධිෂ්ඨානය සමඟ නොදරා ගැලීමට නොහැකි වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව ඉක්මනින් ක්‍රීඩාවේ පාලනය අත්කරගෙන, එය අවසන් දක්වාම 놓지 නොතැබීය.

කාන්තා ක්‍රිකට්හි වර්ධනය වන බලවේගයක්

මෙම ප්‍රතිඵලය ආසියානු කලාපයේ කාන්තා ක්‍රිකට්හි ශක්තිමත් තරඟකාරී බලවේගයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන කීර්තිය තවදුරටත් තහවුරු කරයි. තරුණ ක්‍රීඩිකාවන් සහ පළපුරුදු ක්‍රීඩිකාවන් ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නය නිසා, ඉදිරි ජාත්‍යන්තර සත්කාරවලට ළඟා වන කණ්ඩායමට හොඳ සමතුලිතතාවකින් යුතු රූපවාහිනියක් ලැබී ඇත.

  • විශ්මි ගුණරත්න පිතිකරණයෙන් හෝ පන්දු යැවීමෙන් ඉතිහාසගත දායකත්වයක් ලබා දුන්නාය
  • හර්ෂිතා මාදවි සිය යුගල ක්‍රීඩිකාවගේ ප්‍රයත්නය සමාන ආකර්ශනීය ලෙස සම්පූර්ණ කළාය
  • එම ජය දෙරටට අතර ODI තරඟාවලිය සමකළේය
  • ශ්‍රී ලංකාව පුරා තරඟාවලිය පුරා ශක්තිමත් කණ්ඩායම් එකමුතුකමක් සහ උපක්‍රමික විනයක් ප්‍රදර්ශනය කළේය

දැන් තරඟාවලිය සමව ඇති බැවින්, ජය සඳහා කුසගිනි දෙකණ්ඩායම් අතර ත්‍රාසජනක සටනක් බවට පත්වීමට නියමිත අවසන් නිර්ණායක තරඟයට ප්‍රත්‍යාශාව ගොඩනැගෙමින් ඇත. මෙම ප්‍රභල ජයේ රළ ළිහිල් නොකරගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉලක්කය පසු කරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා සහායකයෝ බලාපොරොත්තු වෙති.

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ ක්‍රීඩා දස්කම් ලෝක වේදිකාවේ සිය අනන්‍යතාව ගොඩනගමින් සිටින ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සැබෑ ශුභවාදී ඉදිරිදර්ශනයක් ලබා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව අමතක නොවන තරඟාවලි ජයක් සම්පූර්ණ කිරීමට සහ ආසියාවේ වඩාත්ම ආකර්ශනීය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වලින් එකක් ලෙස සිය හැකියාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඕනෑකම් ඇති ලෙස බලා සිටිද්දී, දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ ඔවුන් වෙත ආශාවෙන් නෙත් යොමා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි Sinhala

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි

අතුරුදහන් වූ කොළඹක් දෙසට එක් දැල්වීමක් 1983 ජූලි මාසයේ ගිනිදැල් අසල්වාසීන් විනාශ කිරීමට, පවුල් බිඳ දැමීමට සහ දස දහස් ගණනක් ජනයා තමන්ගේ ම මාතෘභූමියෙන් පලවා…

25 Jul 2026 Discuss
ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී Sinhala

ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී

දූපත් රාජ්‍යය දැඩි තාප රළු තත්ත්වයන් යටතේ පිච්චේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු උෂ්ණ කාලගුණික තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ත්‍රිකුණාමලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 40 ට…

25 Jul 2026 Discuss
ට්‍රූරූට් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ශූන්‍ය කොමිස් රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව දියත් කරයි Sinhala

ට්‍රූරූට් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ශූන්‍ය කොමිස් රයිඩ්-හේලිං වේදිකාව දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං සේවාවේ නව යුගයක් රියදුරන්ට ප්‍රමුඛත්වය දෙන ආකෘතියකින් වෙළෙඳපොළ කැළඹීමට පොරොන්දු වෙමින්, නව හා නිර්භීත ව්‍යාපාරිකයකු ශ්‍රී ලංකාවේ…

25 Jul 2026 Discuss