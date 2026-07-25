Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික මසුන් ඇල්ලූ ගම්මන්ඩිකාරයින් දෙදෙනෙකු බංග්ලාදේශය අසල දී බේරා ගනී

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික මසුන් ඇල්ලූ ගම්මන්ඩිකාරයින් දෙදෙනෙකු බංග්ලාදේශය අසල දී බේරා ගනී

මාසයකට අධික කාලයක් මුහුදේ අතරමං වූ පසු දිවි බේරා ගැනීම

ශ්‍රී ලාංකික මසුන් ඇල්ලීමේ යෙදී සිටි ගම්මන්ඩිකාරයින් දෙදෙනෙකු, දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය අනතුරින් පසු, බංග්ලාදේශ වෙරළ සමීපයෙන් බේරා ගැනීමට අධිකාරීන් සමත් වී ඇති අතර, එය සුවිශේෂී ජීවිත රකින ගැනීමේ කතාවක් ලෙස විස්තර කෙරේ.

මෙම ධීවරයින් දෙදෙනා බංග්ලාදේශ සාගර සීමාව තුළදී සොයාගෙන ආරක්ෂාවට ගෙන ආ අතර, ඔවුන්ගේ නාවිකාගාරය මෙතෙක් ගමනාන්තයට ළඟා නොවී මෙසේ ඈතට ගසා ගිය හේතූන් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. එසේ වුවද, මෙම බේරා ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ පවුල් වෙත අතිමහත් සහනයක් ගෙන දී ඇත.

මුහුදේ ගත වූ අවිනිශ්චිතතාවයේ මාසයක්

විවෘත මුහුදේ දින 36ක් ගසාගෙන යාම ශාරීරික හා මානසික දුෂ්කරතා රාශියකට තුඩු දෙයි. දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන්ට නිරාවරණය වීම, ආහාර හා පිරිසිදු ජල හිඟය, සහ ජීවිතය ගැන නොනිමෙන අවිනිශ්චිතතාව ඉන් ප්‍රධාන වේ. මෙසේ දීර්ඝ කාලයක් ගතවූ දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ ධීවරයින් දෙදෙනාම ජීවතුන් අතර ගලවා ගැනීම ඉමහත් භාග්‍යයක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් විශාල මාළු කොටස් සෙවීමේ අරමුණින් දුරස්ථ සාගර ප්‍රදේශවලට නිතර පිවිසෙන අතර, දරුණු සාගර තත්ත්ව, උපකරණ හානි, සහ සාගර සීමා ආරවුල් වැනි අවදානම් හිස්ටොරිකලි ඊට සම්බන්ධ වේ.

බේරා ගැනීම හා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග

ධීවරයින් දෙදෙනා වෙරළට ගෙනෙන ලද මෙම බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුමේ බංග්ලාදේශ අධිකාරීන් සහභාගී වී ඇත. ඔවුන්ගේ වර්තමාන වෛද්‍ය තත්ත්වය සහ ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු ගෙන ඒමේ කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල දී අදාළ අධිකාරීන් විසින් තහවුරු කිරීමට නියමිතය.

මෙම සිද්ධිය නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර ප්‍රජාව මුහුණ දෙන අන්තරායන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු සීමිත ආරක්ෂක උපකරණ හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සමඟ දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ කටයුතු කරති.

  • ධීවරයින් දෙදෙනාම මුහුදේ දින 36කට පසු ජීවතුන් අතර ගලවා ගන්නා ලදී
  • ඔවුන් සොයාගත්තේ බංග්ලාදේශය ආසන්නයේ සාගර ජලයන් තුළ දීය
  • ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු ගෙන ඒමේ කටයුතු තහවුරු කිරීමට තවම ඉතිරිව ඇත

ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් තවමත් මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, බංග්ලාදේශ අධිකාරීන් විසින් ඔවුන් සොයා ගනු ලැබීමට පෙර කිසිදු සෙවීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබුණේ ද යන්න ද තවමත් අපැහැදිලිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි Sinhala

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි

අතුරුදහන් වූ කොළඹක් දෙසට එක් දැල්වීමක් 1983 ජූලි මාසයේ ගිනිදැල් අසල්වාසීන් විනාශ කිරීමට, පවුල් බිඳ දැමීමට සහ දස දහස් ගණනක් ජනයා තමන්ගේ ම මාතෘභූමියෙන් පලවා…

25 Jul 2026 Discuss
ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී Sinhala

ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී

දූපත් රාජ්‍යය දැඩි තාප රළු තත්ත්වයන් යටතේ පිච්චේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු උෂ්ණ කාලගුණික තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ත්‍රිකුණාමලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 40 ට…

25 Jul 2026 Discuss
විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි Sinhala

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එකදින ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියේ ජය අතේ ගෙන දීප්තිමත් ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එම ජය රට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…

25 Jul 2026 Discuss