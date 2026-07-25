Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අතුරුදහන් වූ නව යොවුන් වියේ තරුණියගේ මෘතදේහය බලංගොඩ ගල් පර්වත කැණීමේ ස්ථානයකින් සොයාගනී

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අතුරුදහන් වූ නව යොවුන් වියේ තරුණියගේ මෘතදේහය බලංගොඩ ගල් පර්වත කැණීමේ ස්ථානයකින් සොයාගනී

අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වී තිබූ නව යොවුන් වියේ තරුණියකගේ මෘතදේහය බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ ගල් කැණීමේ ස්ථානයකින් සොයාගත් බව බලධාරීහු පවසති.

දේශීය වැසියන් මෙන්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර ද බරපතළ සැලකිල්ලට ලක් වී තිබූ එම තරුණියගේ අතුරුදහන්වීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ සෙවීම් මෙම කම්පාජනක සොයාගැනීම හමුවේ අවසානයට පත් විය.

ගල් කැණීමේ ස්ථානයෙන් මෘතදේහය සොයාගත් අනතුරුව, මරණයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කළේය. මරණයට තුඩු දුන් නිශ්චිත හේතුව සහ ආකාරය තීරණය කිරීමට කටයුතු කරන බලධාරීහු අපරාධයක් සිදු වී ඇතැයි යන හැකියාව ද බැහැර කර නොමැත.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

බලංගොඩ පොලිස් කොට්ඨාශයේ නිලධාරීන් විමර්ශනයට නායකත්වය දෙද්දී, දර්ශනය පරීක්ෂා කිරීමට සහ සාක්ෂි එකතු කිරීමට මළසිරුරු පරීක්ෂා කිරීමේ කණ්ඩායම් ද ස්ථානයට යෙදවිණ. මියගිය තරුණියගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ගෙන ඇති නමුත්, ශෝකයෙන් පසු වන පවුල ගෞරවයෙන් සළකා බලමින් නඩුවේ විස්තර සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් කිරීමට බලධාරීන් තවමත් පෙළඹී නොමැත.

මෙම සොයාගැනීම බලංගොඩ දේශීය ප්‍රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර, බොහෝ වැසියෝ ගැඹුරු දුකක් පළ කරමින් වගකිවයුත්තන් යුක්තිය ඉදිරියට ගෙනෙන ඉක්මන් හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා හඬ නැගූහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ ගණනාවක ගල් කැණීමේ ස්ථාන ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධයෙන් ඊට පෙර ද අභියෝග මතු වී ඇති අතර, මෙම නවතම සිදුවීම එවැනි ස්ථාන අධීක්ෂණය කෙරෙහි නව අවධානයක් යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර එළිදැක්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩුවට අදාළ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් වී සිදු කරනු ලබන විමර්ශනයට සහය දෙන ලෙස බලධාරීහු ඉල්ලීමක් කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි Sinhala

නැතිවූ ලෝකය: 'කොළඹ දෙමළ පවුලක ඡායාරූපය' කළු ජූලියේ ඛේදවාචකයට පෙර වූ ජීවිතය අතීතයෙන් ගලවා ගන්නා සැටි

අතුරුදහන් වූ කොළඹක් දෙසට එක් දැල්වීමක් 1983 ජූලි මාසයේ ගිනිදැල් අසල්වාසීන් විනාශ කිරීමට, පවුල් බිඳ දැමීමට සහ දස දහස් ගණනක් ජනයා තමන්ගේ ම මාතෘභූමියෙන් පලවා…

25 Jul 2026 Discuss
ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී Sinhala

ත්‍රිකුණාමලය 40°C ට ආසන්න වන විට දැඩි රස්නය ශ්‍රී ලංකාව වෙළා ගනී

දූපත් රාජ්‍යය දැඩි තාප රළු තත්ත්වයන් යටතේ පිච්චේ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු උෂ්ණ කාලගුණික තත්ත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ත්‍රිකුණාමලයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 40 ට…

25 Jul 2026 Discuss
විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි Sinhala

විශ්මි සහ හර්ෂිතාගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ඓතිහාසික ලෙස පාකිස්තානයට එරෙහි ODI තරඟාවලිය සමකරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පාකිස්තානයට එරෙහි එකදින ජාත්‍යන්තර තරඟාවලියේ ජය අතේ ගෙන දීප්තිමත් ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර, එම ජය රට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…

25 Jul 2026 Discuss