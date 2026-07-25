අතුරුදහන් වූ නව යොවුන් වියේ තරුණියගේ මෘතදේහය බලංගොඩ ගල් පර්වත කැණීමේ ස්ථානයකින් සොයාගනී
අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වී තිබූ නව යොවුන් වියේ තරුණියකගේ මෘතදේහය බලංගොඩ ප්රදේශයේ ගල් කැණීමේ ස්ථානයකින් සොයාගත් බව බලධාරීහු පවසති.
දේශීය වැසියන් මෙන්ම නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර ද බරපතළ සැලකිල්ලට ලක් වී තිබූ එම තරුණියගේ අතුරුදහන්වීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ සෙවීම් මෙම කම්පාජනක සොයාගැනීම හමුවේ අවසානයට පත් විය.
ගල් කැණීමේ ස්ථානයෙන් මෘතදේහය සොයාගත් අනතුරුව, මරණයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කළේය. මරණයට තුඩු දුන් නිශ්චිත හේතුව සහ ආකාරය තීරණය කිරීමට කටයුතු කරන බලධාරීහු අපරාධයක් සිදු වී ඇතැයි යන හැකියාව ද බැහැර කර නොමැත.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
බලංගොඩ පොලිස් කොට්ඨාශයේ නිලධාරීන් විමර්ශනයට නායකත්වය දෙද්දී, දර්ශනය පරීක්ෂා කිරීමට සහ සාක්ෂි එකතු කිරීමට මළසිරුරු පරීක්ෂා කිරීමේ කණ්ඩායම් ද ස්ථානයට යෙදවිණ. මියගිය තරුණියගේ අනන්යතාව තහවුරු කර ගෙන ඇති නමුත්, ශෝකයෙන් පසු වන පවුල ගෞරවයෙන් සළකා බලමින් නඩුවේ විස්තර සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් කිරීමට බලධාරීන් තවමත් පෙළඹී නොමැත.
මෙම සොයාගැනීම බලංගොඩ දේශීය ප්රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර, බොහෝ වැසියෝ ගැඹුරු දුකක් පළ කරමින් වගකිවයුත්තන් යුක්තිය ඉදිරියට ගෙනෙන ඉක්මන් හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා හඬ නැගූහ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රදේශ ගණනාවක ගල් කැණීමේ ස්ථාන ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධයෙන් ඊට පෙර ද අභියෝග මතු වී ඇති අතර, මෙම නවතම සිදුවීම එවැනි ස්ථාන අධීක්ෂණය කෙරෙහි නව අවධානයක් යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර එළිදැක්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩුවට අදාළ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් වී සිදු කරනු ලබන විමර්ශනයට සහය දෙන ලෙස බලධාරීහු ඉල්ලීමක් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.