Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවා සැලකිය යුතු이정표 සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වී ඇති අතර, එය දිවයිනේ බාහිර අංශයේ ශක්තිමත් ප්‍රතිෂ්ඨාපනයක් සහ අඛණ්ඩ ගමනක් පිළිබඳ ඉමහත් සංඥාවක් වෙයි.

අපනයන අංශය සඳහා ඉතිහාසගත ජයග්‍රහණයක්

මූල්‍ය කැළඹීම්වලින් පිරි වසර ගණනාවකට පසු ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථිකය නැවත ගොඩනගමින් සිටින මෙම සන්දර්භය තුළ, මෙම සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. මාස හයකින් පමණක් ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවීම ගෝලීය වෙළඳපොළවල ශ්‍රී ලාංකික භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇතිවෙමින් පවතින බව මෙන්ම ප්‍රධාන අපනයන කර්මාන්තවල ශක්‍යතාව ද ඉස්මතු කරයි.

අපනයන වර්ධනයේ ප්‍රධාන හේතු

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන පදනම සාම්ප්‍රදායිකව මූලික අංශ කිහිපයක් මත ගොඩනැගී ඇති අතර, රටේ විදේශ විනිමය ආදායම් රඳවා ගැනීමේ ගෞරවය ඒවාට හිමිවෙයි:

  • ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අපනයන, එය සමස්ත අපනයන ආදායමට ලොකුම දායකත්වය සපයන අංශය ලෙස පවතී
  • තේ, ශ්‍රී ලංකා සිලෝන් තේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ ශක්තිමත් ඉල්ලුමක් දිනාගෙන ඇත
  • විදේශීය කාර්මික වෙළඳපොළ සේවය කරන රබර් සහ රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන
  • කුළුබඩු, පොල් නිෂ්පාදන සහ වෙනත් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ

ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්

මෑත වසරවල අසාමාන්‍ය ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාව, රාජ්‍ය මූල්‍ය විශ්වාසනීයත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට සහ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට කටයුතු කරන මෙම තීරණාත්මක මොහොතේ දී ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනයක් වාර්තා වීම ඉමහත් වැදගත්කමක් ගනී. රටේ ක්‍රියාත්මක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනගා ණය ගෙවීමේ බැඳීම් පවත්වා ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩ අපනයන වර්ධනය අත්‍යාවශ්‍ය වෙයි.

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධය තුළ ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනයක් ලැබීම, පුළුල් ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ මාර්ගෝපදේශය ඔස්සේ ගමන් කිරීමේ දී රජයට සහ ප්‍රතිපත්ති立案 立案 නිර්ධාරකයන්ට යම් විශ්වාසයක් ලබා දෙයි.

අඛණ්ඩ අපනයන වර්ධනය බාහිර ණය ගැනීම් මත යැපීම අඩු කරන අතර සමස්ත ගෙවීම් ශේෂ තත්ත්වය ශක්තිමත් කරන බැවින්, වෙළඳ විශ්ලේෂකයින් සහ ව්‍යාපාරික නායකයින් මෙම සන්ධිස්ථානය ධනාත්මකව සළකනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

2026 වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය සඳහා දෘෂ්ටිවාදය

වර්ෂයේ පළමු අර්ධය දැනටමත් ශක්තිමත් ප්‍රතිඵලයක් ලබා දී ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවට 2026 වර්ෂයේ දෙවන අර්ධය පුරාත් මෙම ගමන් පථය පවත්වා ගත හැකිද යන්න දෙසට අවධානය යොමු වේ. ගෝලීය වෙළඳ තත්ත්වයන්, මුදල් අනුපාත චලනයන් සහ එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය හා යුරෝපීය සංගමයේ සාමාජික රාජ්‍යයන් වැනි ප්‍රධාන ආනයනකාරී රටවල ඉල්ලුම් ප්‍රවණතා, අවසාන වාර්ෂික අපනයන සංඛ්‍යාව හැඩගැස්වීමේ දී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.

ප්‍රතිපත්ති立案 නිර්ධාරකයින් සහ අපනයනකරුවන් එකසේ මෙම ගතිය පවත්වා ගනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වනු ඇති අතර, ඒ මගින් 2026 වර්ෂය ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ අංශය සඳහා ඉතිහාසගත වර්ෂයක් ලෙස ස්ථාපිත විය හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බන්ධනාගාර අධික තදබදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව ගෘහ අඩස්සි නීතියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

බන්ධනාගාර අධික තදබදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව ගෘහ අඩස්සි නීතියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම් වෙයි

රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දිගුකාලීනව පීඩාවට ලක් කරමින් පවතින අධික තදබදය විසඳීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය ගෘහ අඩස්සි නීතියක් හඳුන්වා දීමට ඉදිරිපත් වන බව කොළඹින්…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම වෙළඳ ප්‍රතිසංස්කරණ මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවට සුදුසු 10% ක් වූ එක්සත් ජනපද තීරු බදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත වෙයි Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම වෙළඳ ප්‍රතිසංස්කරණ මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවට සුදුසු 10% ක් වූ එක්සත් ජනපද තීරු බදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත වෙයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට 10% ක තීරු බදු අනුපාතයක් නියම කර ඇති අතර, මෙම දියුණුව රට තම අපනයන සැපයුම් දාමයන් තුළ බලහත්කාර ශ්‍රම ගැටලු විසඳීමේ ක්‍රියාවලියට…

25 Jul 2026 Discuss
විභාග කේලාම් මධ්‍යයේ සිසු උද්ඝෝෂණවලට නතුව ඉන්දීය අධ්‍යාපන ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

විභාග කේලාම් මධ්‍යයේ සිසු උද්ඝෝෂණවලට නතුව ඉන්දීය අධ්‍යාපන ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ඇමති ධර්මේන්ද්‍ර ප්‍රධාන් මහතා, රට පුරා වීථිවලට බැස්සාවූ සිසු උද්ඝෝෂකයින්ගේ දිගුකාලීන පීඩනයට ගොදුරු වෙමින් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇත.…

25 Jul 2026 Discuss