බලහත්කාර ශ්රම වෙළඳ ප්රතිසංස්කරණ මධ්යයේ ශ්රී ලංකාවට සුදුසු 10% ක් වූ එක්සත් ජනපද තීරු බදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත වෙයි
එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්රී ලංකාවට 10% ක තීරු බදු අනුපාතයක් නියම කර ඇති අතර, මෙම දියුණුව රට තම අපනයන සැපයුම් දාමයන් තුළ බලහත්කාර ශ්රම ගැටලු විසඳීමේ ක්රියාවලියට සම්බන්ධ කරමින් වෙළඳ නිරීක්ෂකයෝ අදහස් පළ කරති.
වැදගත් වෙළඳ සන්ධිස්ථානයක්
කිහිප දෙනෙකු වූ කලාපීය තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව ශ්රී ලංකාව වඩා හිතකර ස්ථාවරයක තබන මෙම තීරු බදු අගය, වොෂිංටනය තම වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගේ ශ්රම භාවිතයන් දෙස දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කරද්දී ප්රකාශයට පත් විය. මෙම ක්රියාමාර්ගය, විශේෂයෙන් ම බලහත්කාර ශ්රම උල්ලංඝනයන් හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් ක්රියාත්මක කිරීමේ දී, ශ්රී ලංකාවේ නියාමන ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපද වෙළඳ අධිකාරීන් දක්වන ප්රමාණවත් විශ්වාසයක් ලෙස සංඥා කරයි.
බලහත්කාර ශ්රම තහනම ඵල දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන හා අපනයන අංශයන් හි බලහත්කාර ශ්රමය වටා ගොඩනැඟූ අනුකූලතා පියවරයන් මෙම ප්රතිඵලය ලබා ගැනීමේ දී අර්ථවත් කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති බව පෙනේ. ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට ඇතුළු වන භාණ්ඩ සූරාකෑමේ ශ්රම තත්ත්ව යටතේ නිෂ්පාදනය නොවන බවට සහතික වීමේ දී, මෑත වසරවල දී එක්සත් ජනපදය ක්රමයෙන් දැඩි ආකල්පයක් ගනිමින් සිටින අතර, එවැනි අනුකූලතාව ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සාකච්ඡාවල ප්රධාන සාධකයක් බවට පත් කර ඇත.
ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අපනයනය මත දැඩි ලෙස යැපෙන ශ්රී ලංකාව සඳහා, තරඟකාරී තීරු බදු අනුපාතයක් පවත්වාගෙන යාම සැලකිය යුතු ආර්ථික වැදගත්කමක් දරයි. විශේෂයෙන් ඇඳුම් අංශය ශ්රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ ගණනකට රැකියා සලසමින් සිටින අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳ ප්රතිපත්තියේ ඕනෑ ම අහිතකර වෙනසක් කම්කරුවන්ට හා ව්යාපාරවලට සමාන ලෙස සැලකිය යුතු බලපෑම් ඇති කළ හැකිව තිබිණි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක් ද?
10% අනුපාතය සාපේක්ෂ වාසියක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ශ්රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන්ගේ භාණ්ඩ ඇමෙරිකාවේ රාක්කවලට ළඟා වීමේ දී යම් පිරිවැය තරඟකාරීත්වයක් ලබා දෙයි. රට ව්යාපක ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම දිගටම සිදු කරන විට, කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවෝ මෙම දියුණුව සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්තය හිතකර අනුපාතයෙන් වඩාත් ම සෘජු ලෙස ප්රයෝජන ලැබීමට නියමිත ය.
- මෙම තීරණය, ජාත්යන්තර ශ්රම ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීමේ රජයේ උත්සාහය ධනාත්මකව ප්රතිබිම්බ කරයි.
- ඉදිරියේ දී ශ්රී ලංකාවේ ඇමෙරිකාවේ වෙළඳපොළ සමඟ ගැඹුරු සහභාගිත්වය සඳහා ඇති හැකියාව ශක්තිමත් කළ හැකි බවට වෙළඳ විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරති.
පුළුල් සන්දර්භය
මෑත වසරවල දී ඇති වූ දැඩි ආර්ථික අර්බුදයෙන් සිය යථා තත්ත්වයට පත්වීම තවමත් ක්රියාත්මක කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාව සඳහා, මෙම නිවේදනය ඉතා තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදයක දී ලැබේ. එක්සත් ජනපදය වැනි ප්රධාන ආර්ථිකයන් සමඟ ස්ථාවර හා හිතකර වෙළඳ කොන්දේසි සුරක්ෂිත කර ගැනීම, රටේ දිගු කාලීන ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ ගමනේ ප්රධාන ආධාරක ස්ථම්භයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
රජයේ නිලධාරීන් හා වෙළඳ සංගම් සම්පූර්ණ නිල ප්රතිචාරයක් තවම නිකුත් කර නොමැති නමුත්, මෙම දියුණුව ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර වාණිජ්යයේ පිළිගැනීම ශක්තිමත් කිරීමේ ධනාත්මක පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.