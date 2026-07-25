Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දින 36ක් බෙංගාල බොක්කේ තනිව රළු මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙක් බේරාගනී

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දින 36ක් බෙංගාල බොක්කේ තනිව රළු මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙක් බේරාගනී

බංග්ලාදේශයේ කොක්ස් බාසාර් වෙරළ තීරයෙන් ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙකු බේරාගෙන ඇති අතර, ඔවුන් බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුළුල්ලේ මුහුදේ ගිලී ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

මුහුදේ ඇති වූ ඛේදජනක අත්දැකීම

තවම නිල වශයෙන් හඳුනාගෙන නොමැති මෙම පිරිමින් දෙදෙනා, මාළු ඇල්ලීමේ ගමනක නිරත වෙමින් සිටියදී ඔවුන්ගේ නෞකාව මාර්ගය අහිමිවී, මාසයකට වැඩි කාලයක් විවෘත මුහුදේ ගලා ගොස් ඇතැයි සැලකේ. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා ජල සීමාවෙන් මෙතරම් දුරකට ගසාගෙන ගිය තතු පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

ගිනිකොන දිග බංග්ලාදේශයේ මුහුදාසන්න දිස්ත්‍රික්කයක් වන කොක්ස් බාසාර් ප්‍රදේශය, සිය නාවික කටයුතු සහ බෙංගාල බොක්කේ ප්‍රධාන මාර්ගය ඔස්සේ පිහිටි ස්ථානය නිසා ප්‍රසිද්ධය. දේශීය බලධාරීන් හා බේරාගැනීමේ කාර්යමණ්ඩල ශීඝ්‍රයෙන් ක්‍රියාත්මකව ඔවුන් ඉවතට ගෙන ඇත.

බේරාගත් අයගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය

ආහාර සහ පිරිසිදු ජලය ඉතා සීමිත ලෙස ලබමින් සති පහකට වැඩි කාලයක් මුහුදේ ගත කළ මෙම மீனவයෝ, බේරාගනු ලැබූ අවස්ථාවේ ශාරීරිකව දුර්වල තත්ත්වයේ සිටි බව වාර්තා වේ. ඔවුන් ගොඩබිමට ගෙනා සැනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදී ඇත. ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර මේ වන විට ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත.

ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ මුහුණ දෙන නිතැතිනම් අනතුර

මෙම සිදුවීම, ජීවනෝපායය සොයා ගැඹුරු සහ බොහෝ විට අනාවැකි කිව නොහැකි මුහුදු ජලයට කඩා පාත් වන ශ්‍රී ලාංකික ධීවර ප්‍රජාවන්ට ඇති නිරන්තර අන්තරාය ඉස්මතු කරයි. දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාවේ ප්‍රජාවන් සඳහා ඉතාමත් වැදගත් ධීවර භූමියක් වන බෙංගාල බොක්කේ, හදිසි කාළගුණ විපර්යාස සහ කුඩා ධීවර යාත්‍රා ගිල්ලා දමන්නට සමත් ප්‍රබල ධාරාවන් හේතුවෙන් භයානක ස්ථානයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධය.

ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ අතීතයේදී ද අසල්වැසි රටවල ජල සීමාවන්හිදී බේරාගෙන හෝ රඳවාගෙන ඇති අතර, මෙය මුහුදු ජීවිකාව මත රඳා සිටින්නන්ගේ අවදානමට ලක්විය හැකි ස්වභාවය වඩාත් ඉස්මතු කරයි.

අවශ්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබීමෙන් සහ බංග්ලාදේශ බලධාරීන් සමඟ අවශ්‍ය විධිමත් කටයුතු නිම කිරීමෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකාව හා බංග්ලාදේශය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර্গ ඔස්සේ ඔවුන් ආරක්ෂිතව නැවත රටට ගෙන ඒමට කටයුතු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ආපසු ගෙන්වා ගැනීම අපේක්ෂිතයි

ශ්‍රී ලාංකා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරීන්, ඔවුන් ආපසු රටට ගෙන ඒම සඳහා බංග්ලාදේශ සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කෙරෙනු ඇතැයි සැලකේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ පවුල් ප්‍රසිද්ධ වාර්තාවල නම් සඳහන් කර නොමැති නමුත්, ආසන්නතම ඥාතීන්ට දැනුම් දීමට උත්සාහ ගෙන ඇති බව වටහාගත හැකිය.

මෙම ගලවාගැනීම පුළුල් ලෙස සාධාරණ ජනතාව විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, විවෘත මුහුදේ ඉමහත් දුෂ්කරතා මධ্যේ ජීවිතය රැකගත් ඔවුන් දෙදෙනා ගැන බොහෝ දෙනෙකු සහනසිත් හැඟීම් ප්‍රකාශ කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විභාග කේලාම් මධ්‍යයේ සිසු උද්ඝෝෂණවලට නතුව ඉන්දීය අධ්‍යාපන ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

විභාග කේලාම් මධ්‍යයේ සිසු උද්ඝෝෂණවලට නතුව ඉන්දීය අධ්‍යාපන ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ඇමති ධර්මේන්ද්‍ර ප්‍රධාන් මහතා, රට පුරා වීථිවලට බැස්සාවූ සිසු උද්ඝෝෂකයින්ගේ දිගුකාලීන පීඩනයට ගොදුරු වෙමින් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇත.…

25 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்குவෙන් මරණ ගණන 61 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද වර්ධනය වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்குவෙන් මරණ ගණන 61 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද වර්ධනය වෙයි

මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கු තත්ත්වය තවත් උග්‍ර වෙමින් පවතින අතර, මදුරුවන් මගින් බෝවන මෙම රෝගය හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය…

25 Jul 2026 Discuss
බලංගොඩ පතල් වළක් තුළින් අතුරුදහන් වූ අවුරුදු 17 දැරියගේ මෘතදේහය සොයා ගැනේ Sinhala

බලංගොඩ පතල් වළක් තුළින් අතුරුදහන් වූ අවුරුදු 17 දැරියගේ මෘතදේහය සොයා ගැනේ

මේ සතියේ මුල් භාගයේ අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වූ අවුරුදු 17 ක් වයසැති දැරියකගේ මෘතදේහය බලංගොඩ, මහවලතැන්න, කජුවත්ත ප්‍රදේශයේ පතල් වළක් තුළදී සොයා ගැනීමත් සමඟ ඇය…

25 Jul 2026 Discuss