දින 36ක් බෙංගාල බොක්කේ තනිව රළු මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙක් බේරාගනී
බංග්ලාදේශයේ කොක්ස් බාසාර් වෙරළ තීරයෙන් ශ්රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙකු බේරාගෙන ඇති අතර, ඔවුන් බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුළුල්ලේ මුහුදේ ගිලී ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
මුහුදේ ඇති වූ ඛේදජනක අත්දැකීම
තවම නිල වශයෙන් හඳුනාගෙන නොමැති මෙම පිරිමින් දෙදෙනා, මාළු ඇල්ලීමේ ගමනක නිරත වෙමින් සිටියදී ඔවුන්ගේ නෞකාව මාර්ගය අහිමිවී, මාසයකට වැඩි කාලයක් විවෘත මුහුදේ ගලා ගොස් ඇතැයි සැලකේ. ඔවුන් ශ්රී ලංකා ජල සීමාවෙන් මෙතරම් දුරකට ගසාගෙන ගිය තතු පිළිබඳ විමර්ශනයක් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
ගිනිකොන දිග බංග්ලාදේශයේ මුහුදාසන්න දිස්ත්රික්කයක් වන කොක්ස් බාසාර් ප්රදේශය, සිය නාවික කටයුතු සහ බෙංගාල බොක්කේ ප්රධාන මාර්ගය ඔස්සේ පිහිටි ස්ථානය නිසා ප්රසිද්ධය. දේශීය බලධාරීන් හා බේරාගැනීමේ කාර්යමණ්ඩල ශීඝ්රයෙන් ක්රියාත්මකව ඔවුන් ඉවතට ගෙන ඇත.
බේරාගත් අයගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය
ආහාර සහ පිරිසිදු ජලය ඉතා සීමිත ලෙස ලබමින් සති පහකට වැඩි කාලයක් මුහුදේ ගත කළ මෙම மீனவයෝ, බේරාගනු ලැබූ අවස්ථාවේ ශාරීරිකව දුර්වල තත්ත්වයේ සිටි බව වාර්තා වේ. ඔවුන් ගොඩබිමට ගෙනා සැනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාදී ඇත. ඔවුන්ගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර මේ වන විට ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත.
ශ්රී ලාංකික மீனவයෝ මුහුණ දෙන නිතැතිනම් අනතුර
මෙම සිදුවීම, ජීවනෝපායය සොයා ගැඹුරු සහ බොහෝ විට අනාවැකි කිව නොහැකි මුහුදු ජලයට කඩා පාත් වන ශ්රී ලාංකික ධීවර ප්රජාවන්ට ඇති නිරන්තර අන්තරාය ඉස්මතු කරයි. දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාවේ ප්රජාවන් සඳහා ඉතාමත් වැදගත් ධීවර භූමියක් වන බෙංගාල බොක්කේ, හදිසි කාළගුණ විපර්යාස සහ කුඩා ධීවර යාත්රා ගිල්ලා දමන්නට සමත් ප්රබල ධාරාවන් හේතුවෙන් භයානක ස්ථානයක් ලෙස ප්රසිද්ධය.
ශ්රී ලාංකික மீனவයෝ අතීතයේදී ද අසල්වැසි රටවල ජල සීමාවන්හිදී බේරාගෙන හෝ රඳවාගෙන ඇති අතර, මෙය මුහුදු ජීවිකාව මත රඳා සිටින්නන්ගේ අවදානමට ලක්විය හැකි ස්වභාවය වඩාත් ඉස්මතු කරයි.
අවශ්ය වෛද්ය ප්රතිකාර ලැබීමෙන් සහ බංග්ලාදේශ බලධාරීන් සමඟ අවශ්ය විධිමත් කටයුතු නිම කිරීමෙන් පසු, ශ්රී ලංකාව හා බංග්ලාදේශය අතර රාජ්යතාන්ත්රික මාර্গ ඔස්සේ ඔවුන් ආරක්ෂිතව නැවත රටට ගෙන ඒමට කටයුතු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ආපසු ගෙන්වා ගැනීම අපේක්ෂිතයි
ශ්රී ලාංකා රාජ්යතාන්ත්රික නිලධාරීන්, ඔවුන් ආපසු රටට ගෙන ඒම සඳහා බංග්ලාදේශ සගයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කෙරෙනු ඇතැයි සැලකේ. ශ්රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ පවුල් ප්රසිද්ධ වාර්තාවල නම් සඳහන් කර නොමැති නමුත්, ආසන්නතම ඥාතීන්ට දැනුම් දීමට උත්සාහ ගෙන ඇති බව වටහාගත හැකිය.
මෙම ගලවාගැනීම පුළුල් ලෙස සාධාරණ ජනතාව විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, විවෘත මුහුදේ ඉමහත් දුෂ්කරතා මධ্যේ ජීවිතය රැකගත් ඔවුන් දෙදෙනා ගැන බොහෝ දෙනෙකු සහනසිත් හැඟීම් ප්රකාශ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.