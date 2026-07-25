Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විභාග කේලාම් මධ්‍යයේ සිසු උද්ඝෝෂණවලට නතුව ඉන්දීය අධ්‍යාපන ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විභාග කේලාම් මධ්‍යයේ සිසු උද්ඝෝෂණවලට නතුව ඉන්දීය අධ්‍යාපන ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ඇමති ධර්මේන්ද්‍ර ප්‍රධාන් මහතා, රට පුරා වීථිවලට බැස්සාවූ සිසු උද්ඝෝෂකයින්ගේ දිගුකාලීන පීඩනයට ගොදුරු වෙමින් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇත. විවාදාත්මක විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කාන්දු වීමේ සිදුවීම් මාලාවක් රටේ අධ්‍යාපනික අඛණ්ඩතාව කෙරෙහි පොදු විශ්වාසය බිඳ දැම්මේය.

සති ගණනක් පුරා ඇවිළුණු උද්ඝෝෂණ ඇමතිවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීමට හේතු වෙයි

විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර නිරන්තරයෙන් කාන්දු වීම සම්බන්ධව රජයෙන් වගවීමක් ඉල්ලා සිසුන් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම් සති ගණනක් තිස්සේ සිදු කළ විරෝධතා මැද මෙම ඉල්ලා අස්වීම සිදු විය. මෙම කේලාම්කාරී සිදුවීම් රට පුරා දැඩි කෝපයට හේතු වූ අතර, සිසුන් තම අනාගතය සහ අධ්‍යාපනික වෑයම් අධ්‍යාපන පරිපාලනය තුළ පවතින ක්‍රමවේදාත්මක අඩුපාඩු නිසා අනතුරට ලක් වූ බව කියා සිටියහ.

ඉන්දියාවේ නගර රාශියක සැලකිය යුතු ජනකායක් රොක් කරගත් මෙම විරෝධතා, අමාත්‍යාංශය සහ පුළුල් රජය කෙරෙහි තීරණාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අතිමහත් දේශපාලන පීඩනයක් එල්ල කළේය. ජාතික විභාගවල විශ්වසනීයත්වය හීනකරන නොසැලකිලිමත්කමේ රටාවක් ලෙස තමන් හඳුනාගත් දෙය ගැන සිසුන් අප්‍රසාදය ප්‍රකාශ කළහ.

සිසු කි‍්‍රයාකාරිකයන්ගේ ජයග්‍රහණයක්

වීථිවලට බැස්සාවූ තරුණ විරෝධකයින් බොහෝ දෙනෙකු සඳහා ඇමතිවරයාගේ ඉවත්වීම දිනාගත් ජයග්‍රහණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ — රාජ්‍ය නිලධාරීන් වගවීමේ ලා ශාන්තිකාමී සිවිල් ක්‍රියාකාරිත්වයේ ශක්‍යතාව ඔප්පු කළ මොහොතක් ලෙස ඒ සැලකේ.

  • ඉන්දියාව පුරා යුව කණ්ඩායම් සහ සිසු සංගම් විරෝධතාවලට ප්‍රධාන වශයෙන් ඒකරාශී විය.
  • ඉහළ ජයග්‍රහණ රඳා පවතින ජාතික මට්ටමේ විභාගවලට බලපෑ ප්‍රශ්න පත්‍ර කාන්දු වීම් කිහිපයක් වාර්තා විය.
  • ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන පරිපාලනය තුළ ක්‍රමවේදාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කරන ලෙස විරෝධකයෝ ඉල්ලා සිටියහ.
  • ප්‍රධාන් මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීම වර්ධනය වන ජනතා පීඩනයට ලැබුණු සෘජු ප්‍රතිචාරයක් ලෙස දක්නා ලදී.

ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ඇති ඇඟවුම්

මෙම ඉල්ලා අස්වීම ඉන්දියාවේ විභාග යටිතල පහසුකම් සහ අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණවල තත්ත්වය සම්බන්ධව බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි. ජාතික විභාග පාලනය කරන ක්‍රමවේද හේතාකාරී ලෙස ගෙනකළ හැකි ඒවා බවත්, සිසුන් රැකගෙන පොදු විශ්වාසය පවත්වා ගැනීම සඳහා හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය බවත් විචාරකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති.

ඉන්දියාවේ සිදු වූ සිදුවීම් විභාග අඛණ්ඩතාව සමාන අවස්ථාවන් සඳහා කෙතරම් මූලිකද යන්න පිළිබඳ පුළුල් සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරයි — ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියාවේ අධ්‍යාපනික ආයතනවලට සමානව අදාළ කරුණකි.

ප්‍රශ්න පත්‍ර කාන්දු වීම සිදු වීමට ඉඩ දුන් ව්‍යුහාත්මක දුර්වලතා විසඳීමේදී නව පත්වීම ලබන අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා කවරෙක් වනු ඇත්ද සහ ඔහු හෝ ඇය ගන්නා ප්‍රතිපත්ති දිශාව කෙසේ වනු ඇත්දැයි තවම තීරණය වී නොමැත. සිසුන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් තතු සොයා බැලීම හිමිකාරී ලෙස ඉදිරියටත් කරගෙන යන බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බලහත්කාර ශ්‍රම වෙළඳ ප්‍රතිසංස්කරණ මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවට සුදුසු 10% ක් වූ එක්සත් ජනපද තීරු බදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත වෙයි Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම වෙළඳ ප්‍රතිසංස්කරණ මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවට සුදුසු 10% ක් වූ එක්සත් ජනපද තීරු බදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත වෙයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට 10% ක තීරු බදු අනුපාතයක් නියම කර ඇති අතර, මෙම දියුණුව රට තම අපනයන සැපයුම් දාමයන් තුළ බලහත්කාර ශ්‍රම ගැටලු විසඳීමේ ක්‍රියාවලියට…

25 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்குவෙන් මරණ ගණන 61 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද වර්ධනය වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்குவෙන් මරණ ගණන 61 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද වර්ධනය වෙයි

මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கු තත්ත්වය තවත් උග්‍ර වෙමින් පවතින අතර, මදුරුවන් මගින් බෝවන මෙම රෝගය හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය…

25 Jul 2026 Discuss
දින 36ක් බෙංගාල බොක්කේ තනිව රළු මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙක් බේරාගනී Sinhala

දින 36ක් බෙංගාල බොක්කේ තනිව රළු මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙක් බේරාගනී

බංග්ලාදේශයේ කොක්ස් බාසාර් වෙරළ තීරයෙන් ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙකු බේරාගෙන ඇති අතර, ඔවුන් බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුළුල්ලේ මුහුදේ ගිලී ගොස් ඇති බව බලධාරීන්…

25 Jul 2026 Discuss