ශ්රී ලංකාවේ டெங்குவෙන් මරණ ගණන 61 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රෝගීන් සංඛ්යාවද වර්ධනය වෙයි
මෙවර ශ්රී ලංකාවේ டெங்கු තත්ත්වය තවත් උග්ර වෙමින් පවතින අතර, මදුරුවන් මගින් බෝවන මෙම රෝගය හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත.
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයක්
ඉහළ යන මරණ සංඛ්යාව, දිවයිනේ ප්රජාවන්ට டெング් උණ හේතුවෙන් ඇතිවන අඛණ්ඩ තර්ජනය ඉස්මතු කරයි. වසර පුරාවට රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතින බැවින්, වෛද්ය විශේෂඥයින් සහ මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයින් අතර සැලකිලිමත් භාවය ඇති වී ඇති අතර සෞඛ්ය නිලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
එඩීස් මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් බෝ වන டெங்கு උණ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් බහුලව හා භයානක ලෙස පැතිරෙන කාලගුණික රෝගවලින් එකක් ලෙස පවතී. මෙම රෝගය ශීඝ්රයෙන් දරුණු டெங்குවකට, එනම் டெング் රක්තපාත උණ ලෙස හැඳින්වෙන තත්ත්වයට පත් විය හැකි අතර, නියමිත වේලාවට ප්රතිකාර නොකළ හොත් එය මාරාන්තික විය හැකිය.
මහජන අවධානය ඉල්ලා සිටීම
රටේ බොහෝ ප්රදේශවල පරිසර තත්ත්වයන් මදුරුවන් බෝ වීමට හිතකර ලෙස පවතින බැවින්, ජනතාව වැළැක්වීමේ පියවරයන් බැරෑරුම් ලෙස ගන්නා ලෙස අධිකාරීන් බලයලන්නේය. සෞඛ්ය නිලධාරීන් විසින් නිර්දේශ කරන ලද ප්රධාන පියවරයන් නම්:
- නිවෙස් සහ කාර්යාල අවට එකතු වන හිර වතුර ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක ආලේපන සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- නිසි ජල බැස්සුම් සහ අපද්රව්ය බැහැර කිරීම සහතික කිරීම
- උණ රෝග ලක්ෂණ මතු වන වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
டெング් රෝගය හේතුවෙන් සිදු වන මරණ වැළැක්වීමේදී කෙටි කාලීනව රෝගය හඳුනාගැනීම සහ නියමිත වේලාවට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ගන්නා බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ.
නැවත නැවත මතු වන අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව සැලකිය යුතු டெング் වසංගත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී ඇති අතර, ශක්තිමත් වර්ෂාපාත සමය තුළ සහ ඉන් අනතුරුව හිර වතුරෙන් එඩීස් මදුරුවාට වාසිදායක බෝ වීමේ පරිසරයක් නිර්මාණය වීම හේතුවෙන් රෝගීන් සංඛ්යාව සාමාන්යයෙන් ඉහළ යයි. වත්මන් සංඛ්යාලේඛන, රෝගය මැඩලීමේදී ප්රජා සහයෝගීතාව සහ අඛණ්ඩ මහජන සෞඛ්ය ප්රයත්නයන් අත්යවශ්ය බව පැහැදිලිව සිහිගන්වයි.
රට පුරා වසංගත නිරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන හෙයින්, සෞඛ්ය අමාත්යාංශය ඉදිරියේදී තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.