Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்குவෙන් මරණ ගණන 61 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද වර්ධනය වෙයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்குவෙන් මරණ ගණන 61 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද වර්ධනය වෙයි

මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ டெங்கු තත්ත්වය තවත් උග්‍ර වෙමින් පවතින අතර, මදුරුවන් මගින් බෝවන මෙම රෝගය හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් තහවුරු කර ඇත.

වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක්

ඉහළ යන මරණ සංඛ්‍යාව, දිවයිනේ ප්‍රජාවන්ට டெング් උණ හේතුවෙන් ඇතිවන අඛණ්ඩ තර්ජනය ඉස්මතු කරයි. වසර පුරාවට රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බැවින්, වෛද්‍ය විශේෂඥයින් සහ මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් අතර සැලකිලිමත් භාවය ඇති වී ඇති අතර සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

එඩීස් මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් බෝ වන டெங்கு උණ, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් බහුලව හා භයානක ලෙස පැතිරෙන කාලගුණික රෝගවලින් එකක් ලෙස පවතී. මෙම රෝගය ශීඝ්‍රයෙන් දරුණු டெங்குවකට, එනම் டெング் රක්තපාත උණ ලෙස හැඳින්වෙන තත්ත්වයට පත් විය හැකි අතර, නියමිත වේලාවට ප්‍රතිකාර නොකළ හොත් එය මාරාන්තික විය හැකිය.

මහජන අවධානය ඉල්ලා සිටීම

රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවල පරිසර තත්ත්වයන් මදුරුවන් බෝ වීමට හිතකර ලෙස පවතින බැවින්, ජනතාව වැළැක්වීමේ පියවරයන් බැරෑරුම් ලෙස ගන්නා ලෙස අධිකාරීන් බලයලන්නේය. සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් නිර්දේශ කරන ලද ප්‍රධාන පියවරයන් නම්:

  • නිවෙස් සහ කාර්යාල අවට එකතු වන හිර වතුර ඉවත් කිරීම
  • මදුරු විකර්ෂක ආලේපන සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • නිසි ජල බැස්සුම් සහ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සහතික කිරීම
  • උණ රෝග ලක්ෂණ මතු වන වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

டெング් රෝගය හේතුවෙන් සිදු වන මරණ වැළැක්වීමේදී කෙටි කාලීනව රෝගය හඳුනාගැනීම සහ නියමිත වේලාවට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ගන්නා බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කළහ.

නැවත නැවත මතු වන අභියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව සැලකිය යුතු டெング் වසංගත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී ඇති අතර, ශක්තිමත් වර්ෂාපාත සමය තුළ සහ ඉන් අනතුරුව හිර වතුරෙන් එඩීස් මදුරුවාට වාසිදායක බෝ වීමේ පරිසරයක් නිර්මාණය වීම හේතුවෙන් රෝගීන් සංඛ්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ යයි. වත්මන් සංඛ්‍යාලේඛන, රෝගය මැඩලීමේදී ප්‍රජා සහයෝගීතාව සහ අඛණ්ඩ මහජන සෞඛ්‍ය ප්‍රයත්නයන් අත්‍යවශ්‍ය බව පැහැදිලිව සිහිගන්වයි.

රට පුරා වසංගත නිරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන හෙයින්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරියේදී තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විභාග කේලාම් මධ්‍යයේ සිසු උද්ඝෝෂණවලට නතුව ඉන්දීය අධ්‍යාපන ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

විභාග කේලාම් මධ්‍යයේ සිසු උද්ඝෝෂණවලට නතුව ඉන්දීය අධ්‍යාපන ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ඇමති ධර්මේන්ද්‍ර ප්‍රධාන් මහතා, රට පුරා වීථිවලට බැස්සාවූ සිසු උද්ඝෝෂකයින්ගේ දිගුකාලීන පීඩනයට ගොදුරු වෙමින් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇත.…

25 Jul 2026 Discuss
දින 36ක් බෙංගාල බොක්කේ තනිව රළු මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙක් බේරාගනී Sinhala

දින 36ක් බෙංගාල බොක්කේ තනිව රළු මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙක් බේරාගනී

බංග්ලාදේශයේ කොක්ස් බාසාර් වෙරළ තීරයෙන් ශ්‍රී ලාංකික மீனவයෝ දෙදෙනෙකු බේරාගෙන ඇති අතර, ඔවුන් බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුළුල්ලේ මුහුදේ ගිලී ගොස් ඇති බව බලධාරීන්…

25 Jul 2026 Discuss
බලංගොඩ පතල් වළක් තුළින් අතුරුදහන් වූ අවුරුදු 17 දැරියගේ මෘතදේහය සොයා ගැනේ Sinhala

බලංගොඩ පතල් වළක් තුළින් අතුරුදහන් වූ අවුරුදු 17 දැරියගේ මෘතදේහය සොයා ගැනේ

මේ සතියේ මුල් භාගයේ අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වූ අවුරුදු 17 ක් වයසැති දැරියකගේ මෘතදේහය බලංගොඩ, මහවලතැන්න, කජුවත්ත ප්‍රදේශයේ පතල් වළක් තුළදී සොයා ගැනීමත් සමඟ ඇය…

25 Jul 2026 Discuss