බලංගොඩ පතල් වළක් තුළින් අතුරුදහන් වූ අවුරුදු 17 දැරියගේ මෘතදේහය සොයා ගැනේ
මේ සතියේ මුල් භාගයේ අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වූ අවුරුදු 17 ක් වයසැති දැරියකගේ මෘතදේහය බලංගොඩ, මහවලතැන්න, කජුවත්ත ප්රදේශයේ පතල් වළක් තුළදී සොයා ගැනීමත් සමඟ ඇය සෙවීමේ කාර්යය ඛේදජනක ලෙස නිමාවට පත් විය.
තරුණිය අතුරුදහන් වීමෙන් අනතුරුව සිදු කරන ලද සෙවීමේ මෙහෙයුමෙන් පසු බලධාරීන් මෙම භයානක සොයාගැනීම තහවුරු කළ අතර, ඇගේ මෘතදේහය පතල් භූමිය තුළින් හමු වීම ඇයගේ මරණය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ බරපතළ සැකසංකා මතු කර ඇත.
සෙවීම ඛේදාන්තයකින් අවසන් වේ
දැරිය අතුරුදහන් වූ බව සතිය මුලදී ප්රාදේශීය බලධාරීන්ට දැනුම් දීමත් සමඟ ඒ ප්රදේශයේ ක්ෂණික සෙවීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කෙරිණ. පතල් භූමියෙන් ඇගේ අවශේෂ සොයා ගැනීම ප්රාදේශීය ජනතාව අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
ඇයගේ මරණයට හේතුව සහ අතුරුදහන් වීමට පෙර සිදු වූ සිදුවීම් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පොලිසිය සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී කිසියම් අපරාධකාරී ක්රියාවක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තවමත් පැහැදිලි නැත.
විමර්ශනය ආරම්භ වේ
බලධාරීන් මෙම සිද්ධිය ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන අතර, අදාළ පොලිස් කොට්ඨාශය විසින් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනු ලබයි. තරුණ දැරියගේ මරණය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් ෆොරෙන්සික් පරීක්ෂණවලින් ලැබෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ ග්රාමීය ප්රදේශවල තරුණ පිරිස්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ප්රජාවන් අතර පවතින වර්ධනශීලී කනස්සල්ල නැවත එළිදැක්වීමට හේතු විය. ප්රාදේශීය පදිංචිකරුවෝ තරුණිය අහිමි වීම ගැන ගැඹුරු දුකක් හා කම්පනයක් පළ කර ඇත.
පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.