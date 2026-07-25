Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බලංගොඩ පතල් වළක් තුළින් අතුරුදහන් වූ අවුරුදු 17 දැරියගේ මෘතදේහය සොයා ගැනේ

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බලංගොඩ පතල් වළක් තුළින් අතුරුදහන් වූ අවුරුදු 17 දැරියගේ මෘතදේහය සොයා ගැනේ

මේ සතියේ මුල් භාගයේ අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වූ අවුරුදු 17 ක් වයසැති දැරියකගේ මෘතදේහය බලංගොඩ, මහවලතැන්න, කජුවත්ත ප්‍රදේශයේ පතල් වළක් තුළදී සොයා ගැනීමත් සමඟ ඇය සෙවීමේ කාර්යය ඛේදජනක ලෙස නිමාවට පත් විය.

තරුණිය අතුරුදහන් වීමෙන් අනතුරුව සිදු කරන ලද සෙවීමේ මෙහෙයුමෙන් පසු බලධාරීන් මෙම භයානක සොයාගැනීම තහවුරු කළ අතර, ඇගේ මෘතදේහය පතල් භූමිය තුළින් හමු වීම ඇයගේ මරණය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ බරපතළ සැකසංකා මතු කර ඇත.

සෙවීම ඛේදාන්තයකින් අවසන් වේ

දැරිය අතුරුදහන් වූ බව සතිය මුලදී ප්‍රාදේශීය බලධාරීන්ට දැනුම් දීමත් සමඟ ඒ ප්‍රදේශයේ ක්ෂණික සෙවීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කෙරිණ. පතල් භූමියෙන් ඇගේ අවශේෂ සොයා ගැනීම ප්‍රාදේශීය ජනතාව අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.

ඇයගේ මරණයට හේතුව සහ අතුරුදහන් වීමට පෙර සිදු වූ සිදුවීම් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පොලිසිය සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී කිසියම් අපරාධකාරී ක්‍රියාවක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තවමත් පැහැදිලි නැත.

විමර්ශනය ආරම්භ වේ

බලධාරීන් මෙම සිද්ධිය ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන අතර, අදාළ පොලිස් කොට්ඨාශය විසින් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනු ලබයි. තරුණ දැරියගේ මරණය සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් ෆොරෙන්සික් පරීක්ෂණවලින් ලැබෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල තරුණ පිරිස්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රජාවන් අතර පවතින වර්ධනශීලී කනස්සල්ල නැවත එළිදැක්වීමට හේතු විය. ප්‍රාදේශීය පදිංචිකරුවෝ තරුණිය අහිමි වීම ගැන ගැඹුරු දුකක් හා කම්පනයක් පළ කර ඇත.

පොලිස් විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් මිලියන 100ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙකු ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 100ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙකු ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට

විදේශ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ විශාල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමක් රුපියල් මිලියන 100ක් ඉක්මවන වීදි වෙළඳ මිලක් සහිත කොකේන් රැගෙන සිටි විදේශ ජාතිකයෙකු…

25 Jul 2026 Discuss
වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනා මුහුදු මාර්ගයෙන් අනවසරයෙන් ගොස් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනා මුහුදු මාර්ගයෙන් අනවසරයෙන් ගොස් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට

වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බවට සැක කෙරෙන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු, රටින් අනවසරයෙන් මුහුදු මාර්ගයෙන් පලා ගිය බවට කියැවෙන අතර, ඔවුන් ඉන්දියාවේදී…

25 Jul 2026 Discuss
ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ශුභ සංඥාවක් ලෙස පිළිගනී Sinhala

ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ශුභ සංඥාවක් ලෙස පිළිගනී

වාණිජ මණ්ඩලය වෙළඳ සබඳතාවල ධනාත්මක වර්ධනයට සාදරයෙන් පිළිගනී ශ්‍රී ලංකා අපනයනයන් එක්සත් ජනපදයට යෑමේදී අය කරනු ලබන ශ්‍රම සම්බන්ධිත තීරු බදු අඩු කිරීම සිලෝන්…

25 Jul 2026 Discuss