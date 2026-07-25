ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්රී ලංකා අපනයනයට ශුභ සංඥාවක් ලෙස පිළිගනී
වාණිජ මණ්ඩලය වෙළඳ සබඳතාවල ධනාත්මක වර්ධනයට සාදරයෙන් පිළිගනී
ශ්රී ලංකා අපනයනයන් එක්සත් ජනපදයට යෑමේදී අය කරනු ලබන ශ්රම සම්බන්ධිත තීරු බදු අඩු කිරීම සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සාදරයෙන් පිළිගනිමින්, එය රටේ වෙළඳ අවශ්යතා වෙනුවෙන් ඉදිරි තබන වැදගත් පියවරක් ලෙස හඳුන්වා දී තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරික ප්රජාවේ පුළුල් නියෝජනයක් දරන මෙම මණ්ඩලය, මෑත වසරවල සංකීර්ණ ගෝලීය වෙළඳ පරිසරයක් තුළ ක්රියාත්මක වූ දේශීය අපනයනකරුවන්ට මෙම තීරු බදු අඩුකිරීම සැලකිය යුතු සහනයක් ගෙනදිය හැකි බව පෙන්වා දී ඇත.
ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රම සම්බන්ධිත තීරු බදු, ඇමරිකානු වෙළඳපොළේ තරඟකාරී මිල ගණන් පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන ශ්රී ලාංකික කර්මාන්තවලට දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලුවක් ව පැවතිණ. එවැනි ගාස්තු අඩු කිරීම, ඇමරිකානු ගැනුම්කරුවන් සඳහා ශ්රී ලංකා භාණ්ඩවල ශක්යතාව වැඩිදියුණු කිරීමටත්, දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.
ඇඳුම් පැළඳුම්, තේ සහ රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන වැනි ප්රධාන කර්මාන්ත ඇතුළත් ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට, ලෝකයේ විශාලතම පාරිභෝගික වෙළඳපොළවලින් එකක් වෙත වඩාත් හිතකර ප්රවේශයක් ලබා ගැනීමෙන් ප්රයෝජන ගත හැකිය.
ආර්ථිකයට නියමිත වේලාවේ ලැබෙන වර්ධනයක්
මෑත වසරවල ඇති වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ය立直 ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව ගෙන යන ශ්රී ලංකාවට, මෙම නිවේදනය ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවක ලැබී තිබේ. එක්සත් ජනපදය වැනි ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කාරයෙකු සමඟ වැඩිදියුණු වූ අපනයන තත්ත්වයන්, විදේශ විනිමය ඉපැයීම් ශක්තිමත් කිරීමටත්, පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ උත්සාහයන්ට සහාය වීමටත් ධනාත්මකව දායක විය හැකිය.
ව්යාපාරික නායකයින් හා ප්රතිපත්ති立案 නිලධාරීන්, ගෝලීය වෙළඳ හවුල්කරුවන් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සබඳතා ශක්ය ප්රතිඵල ලබා දෙමින් ඇති බවට එවන ධෛර්යජනක සංඥාවක් ලෙස මෙම තීරු බදු අඩුකිරීම දෙස බලනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් විසින් නිකුත් කළ සාදරීය ප්රකාශය, ගෝලීය වෙළඳපොළවල ශ්රී ලංකාවේ පැවැත්ම පවත්වා ගැනීමට හා පුළුල් කිරීමට පෞද්ගලික අංශය ලබා දෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
තීරු බදු අඩුකිරීමේ විෂය පථය හා කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු, දෙරටේ රජයන් ගිවිසුමේ කොන්දේසි විධිමත් කිරීමත් සමඟ ඉදිරි දිනවල දී ප්රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.