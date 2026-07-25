Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අමාත්‍ය නානායක්කාරට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට — සියලු පාර්ශ්වයන් හමුවේ ප්‍රශ්න රැඳෙයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

යුක්ති හා ජාතික එකාබද්ධතා අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගෙන, අනතුරුව පරාජයට පත් විය. රටේ දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් බොහෝදෙනෙකුට මෙම ප්‍රතිඵලය කිසිදු විස්මයක් ඇති නොකළේය.

විපක්ෂය විසින් අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ නමුත්, වත්මන් පාර්ලිමේන්තු සංයුතිය සලකා බැලූ කල, එය සම්මත වීමට යථාර්ථවාදී ඉඩක් ඇතැයි ඇත්තෙන්ම විශ්වාස කළ අය ස්වල්පයක් විය. ඡන්ද විමසීම බොහෝ දුරට අනුමාන කළ ආකාරයටම 展開 වූ අතර, අවශ්‍ය ඡන්ද ගණනක් ලබා නොගත් යෝජනාව පරාජයට පත් විය.

පෙරදීම අනාවැකි කළ ප්‍රතිඵලයක්

අවිශ්වාස යෝජනාව පරාජය වීම කිසිදා බරපතල සැකයකට තුඩු දුන්නේ නැතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දුන්හ. පාර්ලිමේන්තු සංඛ්‍යා ගණිතය විපක්ෂයට හිතකර නොවූ අතර, මෙම ක්‍රියාව අමාත්‍යවරයා ධුරයෙන් පහ කිරීමේ සත්‍ය උත්සාහයකට වඩා දේශපාලන ප්‍රකාශයක් ලෙස බහුලව සැලකිණි.

කෙසේ වෙතත්, යෝජනාවේ අසාර්ථකත්වය රජයට සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් නොවේ. විවාදය ම අමාත්‍ය නානායක්කාරගේ හැසිරීම හා ඔහුගේ අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු කෙරෙහි සූක්ෂ්ම අවධානය යොමු කිරීමට හේතු වූ අතර, සභා ශාලාවේ සිව් කොනෙන් ඔබ්බට ද ප්‍රතිධ්වනි වූ දුක්ගැනවිලි ප්‍රකාශයට පත් විය.

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයට ගෝලීය ඇඟවුම්

මෙම සිදුවීම අවසානයේ ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන ජීවිතයේ පුළුල් යථාර්ථයක් ඉස්මතු කළේය — ව්‍යවස්ථාමය වශයෙන් පවතී වුවද, අවිශ්වාස යෝජනා වැනි වගවීමේ යාන්ත්‍රණයන්, එක් පාර්ශ්වයකට දැඩි බහුතරයක් ඇති විට, සත්‍ය අධීක්ෂණ මෙවලම් ලෙස නොව, බොහෝ විට දේශපාලන රංගනයේ උපකරණ ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

ක්ෂමතාවාදී පක්ෂයට, ඡන්ද ජයග්‍රහණය ආඩම්බරයට හේතුවක් නොවේ. විපක්ෂයට, සංඛ්‍යා පැහැදිලිවම නොමැති විට එවැනි ක්‍රියාමාර්ගවල උපාය මාර්ගික වටිනාකම ගැන ප්‍රශ්නය ඉස්මතු වේ. එම අර්ථයෙන්, මෙම සිදුවීම සමස්ත පාර්ලිමේන්තු දේශපාලනයේ ස්වභාවය පිළිඹිඹු කරන්නක් ලෙස දිස් වේ — ප්‍රායෝගික පාලනයට වඩා ප්‍රදර්ශනාත්මකභාවයට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් සියලු පාර්ශ්වයන් එහි කොටස්කරුවන් කරමිනි.

පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගමන් කරත්ම, විවාදය අතරතුර මතු කරන ලද සැලකිලිමත් කරුණු යුක්ති අමාත්‍යාංශය තුළ අර්ථාන්විත ප්‍රතිසංස්කරණයකට හෝ වගවීමකට තුඩු දේදැයි, නැතහොත් සිකුරාදා කටයුතු නිහඬව වාර්තා පොත්වලට එකතු වේදැයි, දැන් අවධානය යොමු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් මිලියන 100ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙකු ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 100ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙකු ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට

විදේශ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ විශාල මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමක් රුපියල් මිලියන 100ක් ඉක්මවන වීදි වෙළඳ මිලක් සහිත කොකේන් රැගෙන සිටි විදේශ ජාතිකයෙකු…

25 Jul 2026 Discuss
වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනා මුහුදු මාර්ගයෙන් අනවසරයෙන් ගොස් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනා මුහුදු මාර්ගයෙන් අනවසරයෙන් ගොස් ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට

වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බවට සැක කෙරෙන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු, රටින් අනවසරයෙන් මුහුදු මාර්ගයෙන් පලා ගිය බවට කියැවෙන අතර, ඔවුන් ඉන්දියාවේදී…

25 Jul 2026 Discuss
ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ශුභ සංඥාවක් ලෙස පිළිගනී Sinhala

ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ශුභ සංඥාවක් ලෙස පිළිගනී

වාණිජ මණ්ඩලය වෙළඳ සබඳතාවල ධනාත්මක වර්ධනයට සාදරයෙන් පිළිගනී ශ්‍රී ලංකා අපනයනයන් එක්සත් ජනපදයට යෑමේදී අය කරනු ලබන ශ්‍රම සම්බන්ධිත තීරු බදු අඩු කිරීම සිලෝන්…

25 Jul 2026 Discuss