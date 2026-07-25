Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මිචිගන් නිවසක ගිනි ගැනීමකින් හා වෙඩි තැබීමේ සිදුවීමකින් දරුවන් හය දෙනෙකු ඇතුළු අට දෙනෙකු මියයයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මිචිගන් නිවසක ගිනි ගැනීමකින් හා වෙඩි තැබීමේ සිදුවීමකින් දරුවන් හය දෙනෙකු ඇතුළු අට දෙනෙකු මියයයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ මිචිගන් ප්‍රාන්තයේ නිවසක ඇති වූ ගිනි ගැනීමකින් පසු දරුවන් හය දෙනෙකු ඇතුළු අට දෙනෙකුගේ සිරුරු සොයාගෙන ඇති අතර, ගොදුරු වූවන් අතරින් සමහරෙකුට වෙඩි තුවාල සිදු වී ඇති බව නීතිය බලාත්මක කරන බලධාරීන් පවසයි.

සිදුවීම් ස්ථානයේ දී සිදු වූ ඛේදවාචකය

ගිනිගැනීම සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වූ හදිසි සේවා නිළධාරීන් දේපළට ඇතුළු වූ විට එම භයානක සොයාගැනීමට මුහුණ දී ඇති අතර, ඔවුන් සොයා ගත් සිරුරු අතරින් බහුතරය දරුවන්ගේ ය. ගිනිගැනීම සහ වෙඩි තුවාල යන දෙකම ඒකාබද්ධ ව සිදු ව තිබීම, බලධාරීන් මෙම සිදුවීම බරපතල අපරාධ පරීක්ෂණයක් ලෙස සැලකීමට හේතු වී තිබේ.

මිය ගිය අය අතරින් අවම වශයෙන් සමහරෙකුගේ සිරුරුවල වෙඩි ගැනීමේ සාක්ෂි දක්නට ලැබී ඇති බව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිළධාරීන් තහවුරු කළ අතර, මෙම මරණ සිදු වූයේ ගිනිගැනීම නිසා පමණක් නොවන බවට ක්ෂණික සැකයක් ඇති විය.

පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

මෙම මරණ වටා පවතින තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් පූර්ණ පරිමාණ පරීක්ෂණයක් දියත් කර ඇත. සිදුවීම්වල නිවැරදි අනුපිළිවෙල — ගිනිගැනීමට පෙර වෙඩි තැබීම සිදු වූයේද, නැතහොත් එකවරම සිදු වූයේද යන්න ඇතුළු — පරීක්ෂකයින් විසින් ක්‍රියාශීලීව විමර්ශනය කරමින් සිටී.

  • සිදුවීම් ස්ථානයේ දී අට දෙනෙකුගේ සිරුරු සොයා ගන්නා ලදී
  • ගොදුරු වූවන් අතරින් හය දෙනෙකු දරුවන් විය
  • සමහර ගොදුරු වූවන්ගේ සිරුරුවල වෙඩි තුවාල සහිතව සොයා ගන්නා ලදී
  • සිදුවීම සිදු වූයේ මිචිගන් හි නේවාසික දේපළක දී ය

මෙම සිදුවීම ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පුරා පුළුල් කම්පනයට හා කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, මරණ සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු හඳුනාගෙන ඇත්දැයි හෝ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්දැයි බලධාරීන් තවමත් තහවුරු කර නොමැත.

ප්‍රජාව කම්පනයට පත්ව ඇත

මෙතරම් තරුණ ගොදුරු වූවන් සොයාගැනීම දේශීය ප්‍රජාව කම්පනයෙන් හා ශෝකයෙන් ගිල්වා ඇති අතර, පදිංචිකරුවන් හා නිළධාරීන් ජීවිත හානිය සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු දුකක් ප්‍රකාශ කර ඇත. පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යත්ම නීතිය බලාත්මක කරන ආයතන වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දේපළේ සිදු වූ ඛේදජනක සිදුවීම්වලට හේතු වූ දෑ සොයා බලමින් සහ එක් එක් මරණයේ නිවැරදි හේතුව හා ස්වරූපය තහවුරු කිරීමට වෛද්‍ය විද්‍යා පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් කටයුතු කරන විට, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නාමල් රාජපක්ෂගේ රු. මිලියන 2.68ක් බිල්පත් ගෙවීමට කියන නඩුව දෙසැම්බර් 4 දා සර්වෝච්ච අධිකරණයේ Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂගේ රු. මිලියන 2.68ක් බිල්පත් ගෙවීමට කියන නඩුව දෙසැම්බර් 4 දා සර්වෝච්ච අධිකරණයේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සර්වෝච්ච අධිකරණය, දේශපාලනඥ නාමල් රාජපක්ෂ සමඟ සම්බන්ධ යැයි කියනු ලබන ගෙවීමට නොගත් විදුලි බිල්පත් පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරන මූලික අයිතිවාසිකම්…

25 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් චෝදනා මත මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් චෝදනා මත මාල දිවයිනේ පුරවැසියන් දෙදෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ දී අත්අඩංගුවට

ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ දේශසීමා හරහා සිදු වන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම පිළිබඳ වර්ධනමාන උත්කණ්ඨාව මතු කරන සිදුවීමක් ලෙස, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මාල…

25 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් ලෙස සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය අගය කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්‍රී ලංකා අපනයනයට ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් ලෙස සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය අගය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් මෑතකදී සිදු කරන ලද තීරු බදු අඩුකිරීම සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය විසින් උණුසුමින් පිළිගනු ලැබ ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හා…

25 Jul 2026 Discuss