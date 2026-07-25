මිචිගන් නිවසක ගිනි ගැනීමකින් හා වෙඩි තැබීමේ සිදුවීමකින් දරුවන් හය දෙනෙකු ඇතුළු අට දෙනෙකු මියයයි
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ මිචිගන් ප්රාන්තයේ නිවසක ඇති වූ ගිනි ගැනීමකින් පසු දරුවන් හය දෙනෙකු ඇතුළු අට දෙනෙකුගේ සිරුරු සොයාගෙන ඇති අතර, ගොදුරු වූවන් අතරින් සමහරෙකුට වෙඩි තුවාල සිදු වී ඇති බව නීතිය බලාත්මක කරන බලධාරීන් පවසයි.
සිදුවීම් ස්ථානයේ දී සිදු වූ ඛේදවාචකය
ගිනිගැනීම සඳහා ප්රතිචාර දැක්වූ හදිසි සේවා නිළධාරීන් දේපළට ඇතුළු වූ විට එම භයානක සොයාගැනීමට මුහුණ දී ඇති අතර, ඔවුන් සොයා ගත් සිරුරු අතරින් බහුතරය දරුවන්ගේ ය. ගිනිගැනීම සහ වෙඩි තුවාල යන දෙකම ඒකාබද්ධ ව සිදු ව තිබීම, බලධාරීන් මෙම සිදුවීම බරපතල අපරාධ පරීක්ෂණයක් ලෙස සැලකීමට හේතු වී තිබේ.
මිය ගිය අය අතරින් අවම වශයෙන් සමහරෙකුගේ සිරුරුවල වෙඩි ගැනීමේ සාක්ෂි දක්නට ලැබී ඇති බව නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිළධාරීන් තහවුරු කළ අතර, මෙම මරණ සිදු වූයේ ගිනිගැනීම නිසා පමණක් නොවන බවට ක්ෂණික සැකයක් ඇති විය.
පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
මෙම මරණ වටා පවතින තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් පූර්ණ පරිමාණ පරීක්ෂණයක් දියත් කර ඇත. සිදුවීම්වල නිවැරදි අනුපිළිවෙල — ගිනිගැනීමට පෙර වෙඩි තැබීම සිදු වූයේද, නැතහොත් එකවරම සිදු වූයේද යන්න ඇතුළු — පරීක්ෂකයින් විසින් ක්රියාශීලීව විමර්ශනය කරමින් සිටී.
- සිදුවීම් ස්ථානයේ දී අට දෙනෙකුගේ සිරුරු සොයා ගන්නා ලදී
- ගොදුරු වූවන් අතරින් හය දෙනෙකු දරුවන් විය
- සමහර ගොදුරු වූවන්ගේ සිරුරුවල වෙඩි තුවාල සහිතව සොයා ගන්නා ලදී
- සිදුවීම සිදු වූයේ මිචිගන් හි නේවාසික දේපළක දී ය
මෙම සිදුවීම ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පුරා පුළුල් කම්පනයට හා කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, මරණ සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු හඳුනාගෙන ඇත්දැයි හෝ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්දැයි බලධාරීන් තවමත් තහවුරු කර නොමැත.
ප්රජාව කම්පනයට පත්ව ඇත
මෙතරම් තරුණ ගොදුරු වූවන් සොයාගැනීම දේශීය ප්රජාව කම්පනයෙන් හා ශෝකයෙන් ගිල්වා ඇති අතර, පදිංචිකරුවන් හා නිළධාරීන් ජීවිත හානිය සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු දුකක් ප්රකාශ කර ඇත. පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යත්ම නීතිය බලාත්මක කරන ආයතන වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දේපළේ සිදු වූ ඛේදජනක සිදුවීම්වලට හේතු වූ දෑ සොයා බලමින් සහ එක් එක් මරණයේ නිවැරදි හේතුව හා ස්වරූපය තහවුරු කිරීමට වෛද්ය විද්යා පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් කටයුතු කරන විට, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.