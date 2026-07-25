එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ශ්රී ලංකා අපනයනයට ලැබූ විශාල ජයග්රහණයක් ලෙස සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය අගය කරයි
එක්සත් ජනපදය විසින් මෑතකදී සිදු කරන ලද තීරු බදු අඩුකිරීම සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය විසින් උණුසුමින් පිළිගනු ලැබ ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ හා අපනයන අංශය සඳහා ඉතා වැදගත් ධනාත්මක පියවරක් ලෙස හඳුන්වා දී ඇත.
දේශයේ ප්රමුඛතම වාණිජ සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ, අභියෝගකාරී ගෝලීය වෙළඳ පරිසරයක් තුළ කටයුතු කරමින් සිටි ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට මෙම තීරු බදු අඩුකිරීම සැලකිය යුතු සහනයක් ලබාදෙන බවත්, දිවයිනේ ඉතාමත් වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමි රටක් සමඟ ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව අවස්ථා විවර කරන බවත්ය.
අපනයන මත රඳා පවතින කර්මාන්තවලට ලැබෙන ඉහළ යාමක්
එක්සත් ජනපදය සමඟ සංශෝධිත තීරු බදු සම්බන්ධීකරණ ව්යවස්ථා හරහා ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට සැලකිය යුතු ප්රතිලාභ ලැබීමට ඉඩ ඇත. ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළ මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ඇඟලුම් හා වස්ත්රාභරණ, රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන සහ විවිධ නිමි භාණ්ඩ ඇතුළු ප්රධාන කර්මාන්ත, මෙම වෙනස හේතුවෙන් වැඩිදියුණු වූ වෙළඳපොළ ප්රවේශයක් හා තරඟකාරී මිල සහන ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ප්රමුඛ ගෝලීය වෙළඳපොළවල් සමඟ හිතකර වෙළඳ තත්ත්වයන් සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ පෙනී සිටි සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය සඳහා, එක්සත් ජනපද තීරු බදු අඩුකිරීම ආයාසයෙන් ලබා ගන්නා ලද ස්වාගතකළ හැකි ජයග්රහණයක් ලෙස නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනරුත්ථාපනය සඳහා ඇති වැදගත්කම
මෑත වර්ෂවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් අනතුරුව ක්රමක්රමයෙන් ආර්ථික සුවය ලබමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට ඉතා තීරණාත්මක මොහොතකදී මෙම නිවේදනය ලැබී ඇත. එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන වැඩිදියුණු අපනයන ආදායම, විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට සහ පුළුල් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට දායක විය හැකිය.
ව්යාපාරික නායකයින් හා වෙළඳ විශ්ලේෂකයින්, රටට ආදායම් පදනම හදිසියෙන් පුළුල් කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාවයක් ඇති මෙම කාලයේදී ගෝලීය වෙළඳ හවුල්කරුවන් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සම්බන්ධිතකාරිත්වය ප්රත්යක්ෂ ප්රතිඵල ලබා දෙන බවට මෙම වර්ධනය දිරිගැන්වෙන සංඥාවක් ලෙස සලකන ලෙස අපේක්ෂා කෙරේ.
වැඩිදියුණු වූ තීරු බදු තත්ත්වයන්ගෙන් ලැබෙන ප්රතිලාභ උපරිම කර ගැනීම සහ ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් මෙම අවස්ථාව ප්රයෝජනයට ගැනීමට සූදානමින් සිටින බව සහතික කිරීම සඳහා, රජයේ බලධාරීන් සහ කර්මාන්ත නියෝජිතයින් ඇතුළු අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් සංවිධානය තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.