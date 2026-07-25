Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට නිරුපයෝගී රාජ්‍ය ඉඩම් ලබා දීමේ සැලැස්මක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපතිගෙන් නියෝගයක්

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට නිරුපයෝගී රාජ්‍ය ඉඩම් ලබා දීමේ සැලැස්මක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපතිගෙන් නියෝගයක්

විදේශයන්හි සේවය කර නැවත පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට නිරුපයෝගීව පවතින රාජ්‍ය ඉඩම් වෙන් කිරීමෙන්, ඔවුන්ට දේශීයව ආයෝජනය කර ජීවනෝපාය සොයා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙන ව්‍යූහගත වැඩසටහනක් සකස් කරන ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අදාළ රජයේ බලධාරීන්ට නියෝග කර ඇත.

නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයන් සඳහා නව මාවතක්

නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ගේ කුසලතා, පොදිය සහ ව්‍යවසායකත්ව ශක්තිය දේශීය ඵලදායී ආර්ථික කටයුතු සඳහා යොමු කිරීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති වෙනසක් ලෙස මෙම ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝගය සැලකිය හැකිය. අක්‍රිය රාජ්‍ය ඉඩම්වලට ප්‍රවේශය ලබා දීම මඟින්, වසර ගණනාවක් විදේශයන්හි සේවය කර දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත පදිංචි වීමට බලාසිටින්නන් සඳහා අර්ථවත් අවස්ථා සැලසීමට රජය බලාපොරොත්තු වෙයි.

රාජ්‍ය සතු නිරුපයෝගී ඉඩම් දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රමාණවත් ලෙස භාවිත නොකළ ජාතික සම්පතක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, මෙම මුලපිරීම හරහා එවැනි ඉඩම් ඵලදායී ලෙස යොදා ගනිමින් නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමණික ප්‍රජාවන් මුහුණ දෙන නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමේ අභියෝගවලටද විසඳුම් සොයා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

සංක්‍රමණික ප්‍රජාවට සහාය

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ විශාලතම විදේශ රැකියා ජනගහනයක් ඇති රටවලින් එකක් වන අතර, මැදපෙරදිග, නැගෙනහිර ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහිත් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන් රැකියාවල නිරත වෙති. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු දිගු සේවා කාලයකින් අනතුරුව ආයෝජනය කිරීමට ප්‍රාග්ධනය රැගෙන ආවද, එය ඵලදායී ලෙස සිදු කිරීමේ මාර්ග සීමිත වෙයි.

제안된 ආයෝජන දිරිගැන්වීම, කෘෂිකර්මාන්තය, කුඩා කර්මාන්ත සහ අනෙකුත් ආර්ථික කටයුතු ඇතුළු ව්‍යාපෘතිවලට අදාළව නැවත පැමිණෙන කම්කරුවන්ට ඉඩම් ප්‍රවේශය පමණක් නොව, ආයෝජන ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය සහාය රාමුවන්ද ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජනාධිපති දිසානායක මහතාගේ මෙම නියෝගය, රටේ ආර්ථික ය立直ෙනමේ සහ දීර්ඝකාලීන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයේ ශක්තිමත් ස්තම්භයක් ලෙස ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ප්‍රවාස ජනතාවගේ සහ සංක්‍රමණික කම්කරු බලකායේ දායකත්වය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට ඔහුගේ රජයේ පුළුල් කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

ඉදිරි පියවර

නැවත පැමිණෙන සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සඳහා සුදුසුකම් නිර්ණායක සහ ආයෝජන පහසු කිරීම හා අධීක්ෂණය සඳහා යොදාගනු ලබන යාන්ත්‍රණ ඇතුළුව ඉඩම් වෙන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වන සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කිරීමේ කාර්යය බලධාරීන්ට පවරා ඇත.

අදාළ අමාත්‍යාංශ තම සාකච්ඡා නිම කර අනුමැතිය සඳහා ජනාධිපතිවරයා වෙත ඔවුන්ගේ යෝජනා ඉදිරිපත් කළ පසු, වැඩසටහනේ වැඩිදුර විස්තර නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීගේ 'දේශපාලන ගනුදෙනු' චෝදනාවලට BASL දෙන කඩිනම් පිළිතුර — පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත එම ප්‍රකාශ නැවත කරන ලෙස අභියෝගයක් Sinhala

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීගේ 'දේශපාලන ගනුදෙනු' චෝදනාවලට BASL දෙන කඩිනම් පිළිතුර — පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත එම ප්‍රකාශ නැවත කරන ලෙස අභියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) සම්බන්ධව ජාතික ජන බලවේගයේ (NPP) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අසිත නිරෝෂණ විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී කරන ලද "දේශපාලන ගනුදෙනුවක්" පිළිබඳ…

25 Jul 2026 Discuss
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ 10% තීරු බදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගත් ශ්‍රී ලංකාව — ඇඟලුම් කර්මාන්තය රජයේ ක්ෂිප්‍ර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකත්වයට ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ 10% තීරු බදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගත් ශ්‍රී ලංකාව — ඇඟලුම් කර්මාන්තය රජයේ ක්ෂිප්‍ර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකත්වයට ප්‍රශංසා කරයි

ශ්‍රී ලංකාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට සිදු කරන අපනයන සඳහා 10% තීරු බදු අනුපාතයක් සාර්ථකව සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, ගෝලීය වශයෙන් සංකීර්ණ වී ඇති තීරු බදු…

25 Jul 2026 Discuss
වත්තල වෙඩි තැබීමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

වත්තල වෙඩි තැබීමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට

වත්තල වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ඉන්දියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය එම නඩු පරීක්ෂණයේ සැලකිය…

25 Jul 2026 Discuss