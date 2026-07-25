ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ 10% තීරු බදු අනුපාතයක් සුරක්ෂිත කර ගත් ශ්රී ලංකාව — ඇඟලුම් කර්මාන්තය රජයේ ක්ෂිප්ර රාජ්ය තාන්ත්රිකත්වයට ප්රශංසා කරයි
ශ්රී ලංකාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට සිදු කරන අපනයන සඳහා 10% තීරු බදු අනුපාතයක් සාර්ථකව සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, ගෝලීය වශයෙන් සංකීර්ණ වී ඇති තීරු බදු වාතාවරණය මධ්යයේ දිවයිනේ වෙළඳ අපේක්ෂාවන්ට මෙය විශාල ශක්තියක් ලබා දී තිබේ. මෙම ජයග්රහණය රටේ ප්රධාන අපනයන කර්මාන්තයෙන් පුළුල් ප්රශංසාවට ලක් වී ඇති අතර, ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය (JAAF) සාකච්ඡා ක්රියාවලිය තීරණාත්මකව හසුරවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජයට සිය ප්රසිද්ධ අගැයීම පළ කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්රය සඳහා තීරණාත්මක ජයග්රහණයක්
10% අනුපාතය ශ්රී ලංකාවට හිතකර ප්රතිඵලයක් නියෝජනය කරයි. විශේෂයෙන්ම, බොහෝ රටවල් සමඟ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සිදු කළ පුළුල් වෙළඳ ව්යවස්ථා සමාලෝචනය අතරතුර ඉහළ තීරු බදු අගයන් සාකච්ඡාවට ලක් ව තිබූ බැව් සැලකිල්ලට ගත් විට මෙය වඩාත් වැදගත් ය. ඇඳුම් හා ඇඟලුම් ක්ෂේත්රය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින අපනයන ආර්ථිකයක් සහිත රටකට, සුරක්ෂිත කර ගත් මෙම අනුපාතය සැලකිය යුතු ආර්ථික වැදගත්කමක් දරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය රටේ විශාලතම විදේශ විනිමය උපයන ක්ෂේත්රයන්ගෙන් එකක් වන අතර, ලක්ෂ ගණනක් කම්කරුවන්ට — ඔවුන්ගෙන් සිය දහස් ගණනක් කාන්තාවන් ය — රැකියා සලසමින්, ජාතික ආර්ථිකයට වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක් ඩොලර් දායක කරයි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තීරු බදු තීව්ර ලෙස ඉහළ ගොස් තිබුනේ නම්, ක්ෂේත්රය පුරා කර්මාන්ත ශාලා නිෂ්පාදනයට සහ රැකියා අවස්ථාවන්ට බරපතළ තර්ජනයක් එල්ල විය හැකි ව තිබිණි.
JAAF ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය ප්රශංසා කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය නියෝජනය කරන ශීර්ෂ සංවිධානය වන ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය, ප්රතිඵලය පිළිගනිමින් ජනාධිපතිතුමාට සහ රජයට ඉලක්ක කර ගත් නිල කෘතඥතා ප්රකාශයක් ඉක්මනින් නිකුත් කළේ ය.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයනවල තරඟකාරිත්වය ඇමරිකා වෙළඳපොළ තුළ රැකෙන ආකාරයේ තීරු බදු අගයකට එළැඹීමේදී, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙළඳ බලධාරීන් සමඟ නායකත්වය ගත් ක්ෂිප්ර හා උපායශීලී සම්බන්ධතාව අත්යාවශ්ය කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව JAAF ප්රශංසා කළේ ය.
ගෝලීය වෙළඳ අවිනිශ්චිතතාවයේ කාලවලදී විශේෂයෙන්ම, කර්මාන්තය දිගු කලක් ඉල්ලා සිටි ක්රියාශීලී ආර්ථික රාජ්ය තාන්ත්රිකත්වයේ ස්වරූපය මෙම ප්රතිඵලය ප්රතිබිම්බ කරන බව සංසදය අවධාරණය කළේ ය.
පුළුල් වෙළඳ සන්දර්භය
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙළඳ ප්රතිපත්තිය තුළ සිදු වූ සැලකිය යුතු වෙනස්කම් පසුබිමේ මෙම සිදුවීම ඇති වූ අතර, එහිදී වොෂිංටනය පුළුල් පරාසයක වෙළඳ හවුල්කරුවන් සමඟ ඇති තීරු බදු ව්යවස්ථාවන් නැවත ඇගයීමට ලක් කර ඇත. කලාපයේ ඇඟලුම් අපනයනය කරන තරඟකාරී රාශියක් වැඩි අනුපාත වලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඇමරිකා ගැනුම්කරුවන්誘 ආකර්ෂණය කර ගැනීමේදී ශ්රී ලංකාවට සාපේක්ෂ තරඟකාරී වාසියක් ලැබෙන්නට ඉඩ ඇතැයි කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ සබඳතා පවත්වා ගෙන යාම සහ ශක්තිමත් කිරීම ප්රමුඛතාවයක් ව පවතින බවත්, ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සම්බන්ධතාව ගැඹුරු කිරීමේ තවදුරටත් උත්සාහයන් ඉදිරි මාසවලදීද ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි රජයේ නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා පුරා රැකියාවේ නියැළෙන දස දහස් ගණනක් කම්කරුවන්ට, රට ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ තවමත් නිරත ව සිටින මෙවන් කාලයක, මෙම ප්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.