පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීගේ 'දේශපාලන ගනුදෙනු' චෝදනාවලට BASL දෙන කඩිනම් පිළිතුර — පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටත එම ප්රකාශ නැවත කරන ලෙස අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) සම්බන්ධව ජාතික ජන බලවේගයේ (NPP) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී අසිත නිරෝෂණ විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී කරන ලද "දේශපාලන ගනුදෙනුවක්" පිළිබඳ චෝදනාවලට එරෙහිව සංගමය තීව්ර ප්රතික්ෂේපයක් නිකුත් කර ඇත.
BASL ඕනෑම දේශපාලන සම්බන්ධතාවක් ප්රතික්ෂේප කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම නෛතික සංවිධානයක් වන BASL හි අඛණ්ඩතාවට හානිකර වන එම චෝදනාවන් පදනම් විරහිත බව සංගමය නිශ්චිතවම ප්රකාශ කළේය. තද බස් භාවිත කරමින් නිකුත් කරන ලද ප්රතිචාරයේ, කිසිදු දේශපාලන ගිවිසුමක් නොපවතින බවත් එම චෝදනාවලට කිසිදු පදනමක් නොමැති බවත් BASL පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය.
මන්ත්රීවරයාට විසිකළ අභියෝගය
ඊට ද ඔබ්බෙහි ගිය BASL, පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාද ආරක්ෂාවෙන් තොර වූ පාර්ලිමේන්තු බිත්ති පිටත, ඒ එම චෝදනාවල් නැවත ප්රකාශ කරන ලෙස මන්ත්රී නිරෝෂණට අභියෝග කළේය. සංගමයේ මෙම අභියෝගය, පොදු වේදිකාවක ද මන්ත්රීවරයා ඒ ප්රකාශ නැවත කළ හොත් නෛතික පියවර ගැනීමට සංගමය සූදානම් බවේ ප්රංශය ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.
පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාදය අවධානයට ලක් වෙයි
මෙම සිද්ධිය, පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරවල දී කරන ලද ප්රකාශ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය වගකීමෙන් නීතිය සම්පාදකයන් ආරක්ෂා කරන ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු වරප්රසාද භාවිතය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. එම ආරක්ෂාව, තමන් ආරක්ෂා වීමට සමාන වේදිකාවක් නොමැති පුද්ගලයන්ට සහ ආයතනවලට එරෙහිව පදනම් රහිත චෝදනා එල්ල කිරීමට සමහර අවස්ථාවල අවභාවිත කරනු ලබන බව විවේචකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
දිවයිනේ දහස් ගණනක් නීතිඥවරුන් නියෝජනය කරන BASL, නීතියේ ආධිපත්යය තහවුරු කිරීමේ සහ ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරයි. එබැවින් දේශපාලන බැඳීම් පිළිබඳ ඕනෑම චෝදනාවක් විශේෂයෙන් බරපතළ හා සංවේදී ස්වභාවයක් ගනී.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
නෛතික නිරීක්ෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන්, මන්ත්රී නිරෝෂණගෙන් විශ්වාසදායක සාක්ෂි ඉදිරිපත් කර චෝදනා සනාථ කරන ලෙස හෝ එම චෝදනාවලින් ඉවත් වන ලෙස ඉල්ලා සිටී. මෙම සිද්ධිය, වෘත්තීය සංවිධාන සහ ආයතනවලට එරෙහිව සිදු කෙරෙන පොදු චෝදනා නැගීමේ දී මැතිවරණ නියෝජිතයන්ගේ වගකීම් සම්බන්ධ කඩිනමින් ඉදිරි ගමනේ යෙදෙමින් පවතින විවාද තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ප්රකාශනය සිදු කරන අවස්ථාව වන විට, BASL හි අභියෝගයට මන්ත්රී නිරෝෂණ ප්රසිද්ධියේ ප්රතිචාර දක්වා නොතිබිණි. තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවත්, සංගමයේ සහ එහි සාමාජිකයන්ගේ කීර්තිනාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්ය සියලු පියවර ගැනීමේ අයිතිය රඳවා ගන්නා බවත් නීතිඥ සංගමය ප්රකාශ කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.